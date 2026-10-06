/आजचे राशीभविष्य 6 ऑक्टोबर 2026 : इंदिरा एकादशीच्या दिवशी या लोकांचं भाग्य उजळणार, आज सर्व कामं होणार पूर्ण

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 6 October 2026 in Marathi : आज भाद्रपद कृष्ण पक्षाची एकादशी तिथी आहे. पितृपक्ष सुरु असल्याने आज एकदाशीचे तिथीचे श्राद्ध करण्यात येईल. त्यासोबत आज संपूर्ण दिवस साध्य योग असणार आहे. काम, करिअर, व्यवसाय आणि वैयक्तिक जीवनात आजचा दिवस मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी कसा असेल, जाणून घ्या ज्योतिषशास्ज्ञ तज्ज्ञ आनंद पिंपळकर यांच्याकडून
मेष (Aries Zodiac)
आजचा तुमचा आत्मविश्वास वाढणार आहे. तुमचे कामं अधिक चांगल्या प्रकारे होणार आहे. व्यवसायिकांनी आज जरा सावध राहावे. जोडीदाराची साथ आणि वैवाहिक जीवनात सुख नांदणार आहे.
वृषभ (Taurus Zodiac)
आज तुम्हाला व्यवसायिक लक्षणीय आर्थिक लाभ होणार आहे. पदोन्नतीची संधी मिळणार आहे. कोणासोबतचे सुरु असलेले मतभेद संपुष्टात येणार आहे.
मिथुन (Gemini Zodiac)
आज तुमची प्रशंसा होणार आहे. एवढंच नाहीतर नवीन वाहन खरेदीचे योग आहेत. तुम्ही आज आव्हानांना न घाबरता काम करत राहणार आहे.
कर्क (Cancer Zodiac)
आज तुमचा दिवस आनंदी राहणार आहे. वैयक्तिक जीवनातील समस्या दूर होतील. जास्त जास्त लाभ तुम्हाला आज मिळणार आहे. मनाला शांती मिळणार आहे.
सिंह (Leo Zodiac)
आजचा दिवस तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरणार आहे. आताच्या कामातून भविष्यात आर्थिक लाभ मिळणार आहे. कायदेशीर प्रकरणातून दिलासा मिळणार आहे.
कन्या (Virgo Zodiac)
आजचा दिवस तुमच्यासाठी महत्त्वाचा असणार आहे. व्यवसायिक त्यांच्या कामात व्यस्त असणार आहे. कला आणि अभिनय क्षेत्रातील लोकांना सुवर्णसंधी मिळणार आहे.
तूळ (Libra Zodiac)
आजचा दिवशी तुम्हाला तुमच्या मेहनतीचे फळ मिळणार आहे. वैवाहिक जीवनात आनंद असणार आहे. घरगुती कामे पूर्ण करणार आहात. पाहुण्यांच्या आगमनाने आनंद द्विगुणीत होणार आहे.
वृश्चिक (Scorpio Zodiac)
आजचा दिवस तुमच्यासाठी संमिश्र राहणार आहे. तुम्ही तुमच्या पालकांकडून जीवनातील महत्त्वाचे धडे शिकणार आहात. मन अध्यात्माकडे वळणार आहे.
धनु (Sagittarius Zodiac)
तुम्हाला रोजगाराच्या नवीन संधी मिळणार आहेत. शारीरिक त्रासातून आराम मिळणार आहे. सरकारी नोकरी करणाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
मकर (Capricorn Zodiac)
आजचा दिवस पूर्वीपेक्षा अधिक चांगला असणार आहे. एखाद्या ज्येष्ठ व्यक्तीच्या मार्गदर्शनामुळे तुमच्या प्रगतीला मदत मिळणार आहे. एवढंच नाहीतर राजकीय संबंधांचा फायदा होणार आहे.
कुंभ (Aquarius Zodiac)
आजचा दिवस आनंदाचा असणार आहे. तुमची कामं वेळेवर पूर्ण करुन ताण कमी करा. स्वत:ची तुलना इतरांशी न करता स्वत:वर विश्वास ठेवा. आज तुमचा आदर - सन्मान वाढणार आहे.
मीन (Pisces Zodiac)
आजचा दिवस तुमच्यासाठी चांगला असणार आहे. सर्वजण तुमच्या वागणुकीची प्रशंसा करणार आहे. भविष्यात तुम्हाला फायदा मिळणार आहे. प्रिय व्यक्तीसोबत जेवायला बाहेर जाणार आहात.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)