/आजचे राशीभविष्य 10 ऑगस्ट 2026 : सिंह आणि मकर राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस महत्त्वाचा, पण या राशीसमोर येणार अडचणी

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 10 August 2026 in Marathi : आज सोमप्रदोष व्रतासह बुधादित्य योग, वज्र योग, महालक्ष्मी योगासह आणि समसप्तक योग जुळून आला आहे. असा आठवड्याचा पहिला दिवस सोमवार मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी कसा असणार आहे जाणून घ्या ज्योतिषशास्ज्ञ तज्ज्ञ आनंद पिंपळकर यांच्याकडून
मेष (Aries Zodiac)
गेल्या काही दिवसांपासून तुम्हाला गोंधळात टाकणारा संभ्रम दूर होणार आहे. एकट्याने प्रयत्न करण्यापेक्षा सगळ्यांसोबत काम केल्यास यश प्राप्त होईल. नात्यात संवाद गरजेचा आहे.
वृषभ (Taurus Zodiac)
मंदावलेल्या कामाला वेग मिळणार आहे. नोकरीची उत्तम संधी मिळणार आहे. घर आणि कुटुंबाशी संबंधित कोणतीही जबाबदारी मिळणार आहे. तुमच्या आठवड्याची दिशाच बदलणार आहे.
मिथुन (Gemini Zodiac)
तुम्हाला आज योग्य दिशा मिळणार आहे. कामाला गती मिळणार आहे. आत्मविश्वास द्विगुणीत होणार आहे. नातेसंबंध किंवा मैत्रीबद्दल प्रश्न पडणार आहे. तर आपल्या क्षमतांवर आज विश्वास ठेवा.
कर्क (Cancer Zodiac)
एखाद्या विषयावर आज चर्चा होणार आहे. नात्यामध्ये किंवा कामामधील संवाद तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरणार आहे. करिअर आणि आर्थिक बाबींमध्ये नवीन संधी मिळणार आहे.
सिंह (Leo Zodiac)
आज एखादी गोष्टी तुमच्या बाजूने असणार आहे. रखडलेल्या कामाला गती मिळणार आहे. प्रेम जीवनातील गैरसमज दूर होणार आहे.
कन्या (Virgo Zodiac)
आज तुम्हाला अनेक जबाबदाऱ्यांना सामोरे जावं लागणार आहे. नोकरी बदलण्याचा तुम्ही विचार करणार आहात. एखाद्या प्रकल्पावर यशस्वीरित्या तुम्ही काम करणार आहात.
तूळ (Libra Zodiac)
कामाच्या ठिकाणी अचानक झालेली भेट किंवा फोन नवीन दिशा देणार आहे. कुटुंबात एखाद्या जुन्या विषयावर पुन्हा चर्चा होणार आहे. नात्यामध्ये काही दुरावा निर्माण होईल पण संवादातून प्रश्न सुटेल.
वृश्चिक (Scorpio Zodiac)
एखाद्या प्रस्तावावर, जबाबदारीवर किंवा बैठकीव पुन्हा विचार करणार आहात. आर्थिक बाबतीत घाई करु नका. तुमच्या छोटा प्रयत्न मोठा बदल घडवणार आहे.
धनु (Sagittarius Zodiac)
आज तुम्हाला एखादा आर्थिक किंवा कामासंबंधीचा निर्णय घ्यावा लागणार आहे. आज भावनिक न होता व्यावहारिक वागणे हिताचे ठरणार आहे. प्रेमसंबंधात संवादातून अधिक मजबूत होणार आहे.
मकर (Capricorn Zodiac)
कामाच्या ठिकाणी स्पर्धा वाढणार आहे. मेहनतीच फळ मिळणार आहे. आर्थिक बाबतीत दिलासा मिळणार आहे. कुटुंबात पाठिंबा मिळणार आहे.
कुंभ (Aquarius Zodiac)
हुकलेली संधी आज तुम्हाला मिळणार आहे. कामाच्या ठिकाणी नेतृत्व करण्याची संधी मिळणार आहे. नात्यांमध्ये संवाद उत्तम होणार आहे. घाईघाई निर्णय घेण्याऐवजी परिस्थिती समजून उत्तम निर्णय घ्या.
मीन (Pisces Zodiac)
आज एखादी बातमी किंवा प्रस्ताव तुमचं लक्ष वेधून घेणार आहे. एक छोटी संधी भविष्यात मोठे फायदे मिळणार आहे. आरोग्याकडे लक्ष द्या. खर्चावर नियंत्रण ठेवा अन्यथा अडचणीत येईल.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)