/आजचे राशीभविष्य 10 ऑक्टोबर 2026 : सर्वपित्र अमावस्या किंवा शनि अमावस्या या राशींच्या लोकांनी आज राहावे सतर्क, या लोकांसाठी प्रगतीचा दिवस

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 10 October 2026 in Marathi : आज शनिवार असून अमावस्या आहे. ही अमावस्या शनिवारी आल्यामुळे त्याला शनिश्चर अमावस्या असं म्हणतात. तर भाद्रपद महिन्यातील या अमावस्येला सर्वपित्री अमावस्या पाळली जाते. आज पितृपक्षाची सांगता होते आणि दुसऱ्या दिवशीपासून नवरात्रीला सुरुवात होते. असा हा आजचा दिवस काम, करिअर, व्यवसाय आणि वैयक्तिक जीवनासाठी मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी कसा जाणार आहे, जाणून घ्या ज्योतिषशास्ज्ञ तज्ज्ञ आनंद पिंपळकर यांच्याकडून
मेष (Aries Zodiac)
तुमचा दिवस सुखद जाईल. आज जमीन किंवा घर खरेदी होण्याची शक्यता आहे. तुमचे वैवाहिक जीवन सुखी राहील. तुम्हाला तुमच्या आई-वडिलांकडून आणि कुटुंबातील इतर सदस्यांकडून पूर्ण पाठिंबा मिळेल.
वृषभ (Taurus Zodiac)
आजचा दिवस तुमच्यासाठी खूप चांगला असेल. तुमचा आदर आणि सन्मान वाढेल. तुमच्या कुटुंबातील वातावरण शांततापूर्ण राहील. सार्वजनिक क्षेत्रातील तुमच्या प्रतिमेला साजेसे परिणाम तुम्हाला मिळतील.
मिथुन (Gemini Zodiac)
आजचा दिवस तुमच्यासाठी अनुकूल असेल. समाजात तुमची प्रतिष्ठा वाढेल. तुमची आर्थिक परिस्थिती चांगली राहील. तुम्हाला इतरांकडून प्रेरणा घेण्याची गरज आहे. आज तुम्ही तुमच्या शब्दांपेक्षा तुमच्या कामावर अधिक लक्ष केंद्रित केले पाहिजे.
कर्क (Cancer Zodiac)
आजचा दिवस तुमच्यासाठी आनंदाने भरलेला असेल. तुमच्या नम्र स्वभावाचे कौतुक केले जाईल. तुम्हाला तुमच्या पैशांवर लक्ष ठेवण्याची गरज आहे, अन्यथा भविष्यात तुम्हाला काही समस्यांना सामोरे जावे लागू शकते.
सिंह (Leo Zodiac)
आजचा दिवस तुमच्यासाठी चांगला असेल. आजचा दिवस आनंदाचा असेल आणि तुम्ही आयुष्य पुरेपूर जगाल. मित्र संध्याकाळसाठी छान योजना आखून तुमचा दिवस अधिक आनंददायी करतील.
कन्या (Virgo Zodiac)
आजचा दिवस तुमच्यासाठी सुवर्ण दिवस असेल. तुम्हाला तुमच्या कुटुंबाकडून पाठिंबा मिळेल आणि भविष्यातील समस्या टाळण्यासाठी पैसे कसे वाचवायचे हे तुम्ही शिकाल.
तूळ (Libra Zodiac)
आजचा दिवस तुमच्यासाठी चांगला असणार आहे. तुम्ही उच्चभ्रू लोकांशी जोडले जाल. तुम्ही तुमच्या जोडीदाराला त्यांच्या आवडीच्या वस्तू खरेदी करून देऊ शकता. तुम्हाला तुमच्या मुलांकडून सुखद अनुभव मिळतील.
वृश्चिक (Scorpio Zodiac)
आजचा दिवस तुमच्यासाठी अनुकूल असणार आहे. आज कोणत्याही विषयावर जास्त विचार करणे टाळा, कारण यामुळे गोंधळ निर्माण होऊ शकतो आणि तुमच्या आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतो.
धनु (Sagittarius Zodiac)
आजचा दिवस महत्त्वाच्या कामांनी व्यस्त राहणार आहात. खाजगी नोकरी करणाऱ्यांना पदोन्नतीबाबत चांगली बातमी मिळू शकते. तुमच्या वैवाहिक जीवनातील परस्पर स्नेह वाढेल. आज तुमच्या सर्व अडचणी दूर होतील.
मकर (Capricorn Zodiac)
आजचा दिवस तुमच्यासाठी चांगला असेल. या राशीच्या हृदयविकार असलेल्या व्यक्तींनी चांगल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा. अनावश्यक धावपळीमुळे तुम्ही थकून जाल.
कुंभ (Aquarius Zodiac)
आजचा दिवस तुमच्यासाठी अनुकूल असेल. तुम्हाला तुमच्या नोकरीत सुखद बदल दिसून येतील. आज तुम्ही तुमच्या आईला तिची आवडती वस्तू भेट द्याल. घरातील वडीलधारी मंडळी आज दानधर्माच्या कामात रस घेतील. तुम्ही तुमच्या कुटुंबासोबत काहीतरी वाटून घ्याल.
मीन (Pisces Zodiac)
आजचा दिवस तुमच्यासाठी खूप चांगला असणार आहे. तुमची आर्थिक परिस्थिती सुधारेल आणि तुमचा चालू असलेला हप्ता निकाली निघेल. तुमची कौटुंबिक परिस्थिती पूर्वीपेक्षा अधिक अनुकूल होईल.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)