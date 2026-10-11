/आजचे राशीभविष्य 11 ऑक्टोबर 2026 : नवरात्रीच्या पहिला दिवस मेषसह 5 राशींसाठी भाग्यशाली, या लोकांनी घ्यावी विशेष काळजी

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 11 October 2026 in Marathi : आजपासून आश्विन महिन्याला सुरुवात झाली असून देशभरात आजपासून नवरात्रीचा उत्साह सुरु झाला आहे. आज महाराष्ट्रात घरोघरी घटस्थापना करण्यात येते. नवरात्रीचा पहिला दिवस काम, करिअर, व्यवसाय आणि वैयक्तिक जीवनासाठी मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी कसा जाणार आहे, जाणून घ्या ज्योतिषशास्ज्ञ तज्ज्ञ आनंद पिंपळकर यांच्याकडून
मेष (Aries Zodiac)
आजचा दिवस तुमच्यासाठी चांगला असणार आहे. तुमच्या मुलांना त्यांच्या करिअरसंदर्भात काही चांगली बातमी मिळेल. तुम्ही तुमच्या पैशांपैकी काही रक्कम दानधर्मातही गुंतवाल. देवी दुर्गेला मिठाई अर्पण केल्याने तुमच्या वैवाहिक जीवनातील गोडवा वाढेल.
वृषभ (Taurus Zodiac)
तुमच्या करिअरमध्ये प्रगती करण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांना फळ मिळणार आहे. तुमच्या मुलाच्या यशामुळे तुमच्या घरात आनंद नांदणार आहे. मुले काही महत्त्वाच्या कामासाठी आईची मदत घेतील, ज्यामुळे त्यांना त्यांची कामे पूर्ण करण्यास मदत होणार आहे.
मिथुन (Gemini Zodiac)
या लोकांसाठी आजचा दिवस चांगला असणार आहे. तुम्हाला कामाच्या ठिकाणी मोठे यश मिळेल. कौटुंबिक बाबींवर शांतपणे विचार करणे आवश्यक आहे; त्याचे परिणाम तुमच्या बाजूने असतील.
कर्क (Cancer Zodiac)
आजचा दिवस तुमच्यासाठी सामान्य असेल. कामाच्या ठिकाणी तुमचे सहकारी आणि वरिष्ठ तुमच्या कामगिरीवर खूश होतील आणि तुमची प्रशंसा करतील. तुमच्या आरोग्याबाबत निष्काळजी राहू नका.
सिंह (Leo Zodiac)
आजचा दिवस तुमच्यासाठी फायदेशीर राहील. तुम्ही एका वेगळ्या भूमिकेत स्वतःला पहाल. तुम्हाला एका महत्त्वाच्या चर्चेत सहभागी होण्याची संधी मिळेल, ज्यात तुमचा महत्त्वपूर्ण सहभाग असेल. तुम्हाला तुमचे पद आणि उत्पन्न वाढवण्याच्या संधी मिळतील.
कन्या (Virgo Zodiac)
या लोकांसाठी आजचा दिवस चांगला असणार आहे. ऑफिसमधील तुमचा कामाचा भार वाढू शकतो, ज्यामुळे तुम्हाला अतिरिक्त वेळ काम करावे लागेल. तुम्हाला घरातील वृद्ध व्यक्तींच्या आरोग्याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. तुम्हाला तुमच्या जोडीदाराकडून एक भेटवस्तू मिळेल.
तूळ (Libra Zodiac)
आजचा दिवस खूप छान असणार आहे. तुमच्या कामाची सर्वदूर प्रशंसा होईल आणि तुम्ही यशाच्या एक पाऊल जवळ जाणार आहात. तुम्ही तुमच्या वडिलांकडून काहीतरी नवीन शिकाल.
वृश्चिक (Scorpio Zodiac)
आजचा दिवस तुमच्यासाठी आनंद आला आहे. तुम्ही तुमचा व्यवसाय पुढे नेण्यासाठी काही योजना आखाल, ज्याचा तुम्हाला फायदा होणार आहे. बँकिंग क्षेत्रात काम करणाऱ्यांचे काम लवकर पूर्ण होईल.
धनु (Sagittarius Zodiac)
आजचा दिवस तुमच्यासाठी अनुकूल असेल. तुम्हाला व्यवसायात मोठे यश मिळू शकते. आज तुम्ही काहीतरी नवीन सुरू करण्याचा विचार करू शकता, परंतु सुरुवात करण्यापूर्वी तुमच्या वडीलधाऱ्यांचा सल्ला अवश्य घ्या.
मकर (Capricorn Zodiac)
आजचा दिवस तुमच्यासाठी अनुकूल असेल. तुम्ही तुमची कामे पूर्ण करण्यावर पूर्णपणे लक्ष केंद्रित कराल. तुमचा सकारात्मक विचार अर्थपूर्ण कामांमध्ये लावल्यास त्याचे चांगले परिणाम मिळतील.
कुंभ (Aquarius Zodiac)
लोकांसाठी आजचा दिवस शुभ राहील. मित्र बनवताना त्यांना पूर्णपणे समजून घेण्याची आणि जाणून घेण्याची विशेष काळजी घ्या. तुमची आर्थिक परिस्थिती मजबूत राहील.
मीन (Pisces Zodiac)
आजचा दिवस शुभ राहील. तुम्ही यापूर्वी हाती घेतलेल्या लहान कामांमधून तुम्हाला सकारात्मक परिणाम दिसतील. यश, जरी लहान असले तरी, सातत्यपूर्ण असेल. कार्यालयीन कामे पूर्ण करताना लक्ष केंद्रित करा.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)