/आजचे राशीभविष्य 12 ऑगस्ट 2026 : सूर्यग्रहण आणि दीप अमावस्या! कोणासाठी शुभ कोणासाठी नकारात्मक, जाणून घ्या

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 12 August 2026 in Marathi : आज हरियाली अमावस्या म्हणजे आपली आषाढ किंवा आखाडी अमावस्या आहे. या अमावस्येला दीप अमावस्या असंही म्हणतात. या दिवशी घरातील सर्व दिव्यांची पूजा केली जाते. तर पंचांगानुसार आज ग्रहांची स्थिती पाहता बुधादित्य आणि गजकेसरी योग आहे. पण दुसरीकडे आज या वर्षातील दुसरं सूर्यग्रहण आहे. असा हा आजचा दिवस मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी कसा असणार आहे जाणून घ्या ज्योतिषशास्ज्ञ तज्ज्ञ आनंद पिंपळकर यांच्याकडून
मेष (Aries Zodiac)
नोकरीच्या ठिकाणी अनपेक्षित बातमी मिळणार आहे. तर व्यवसायिकांची अचानक जबाबदारी वाढणार आहे. समोरच्या व्यक्तीच्या बोलण्यामुळे तुमची पूर्व समज दूर होणार आहे. आर्थिक व्यवहारात घाई नको.
वृषभ (Taurus Zodiac)
जुन्या कामाचे फळ तुम्हाला मिळणार आहे. अनुभव व्यक्तीचा सल्ला कामी येणार आहे. आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी उत्तम संधी गवसणार आहे. जुने मतभेद दूर होती.
मिथुन (Gemini Zodiac)
आज तुमचा आत्मविश्वास वाढणार आहे. कामाच्या ठिकाणी काही मतभेद होण्याची शक्यता आहे. मित्र किंवा सहकारी तुमच्या मदतीला येणार आहे. जोडीदारासोबत गैरसमज निर्माण होतील.
कर्क (Cancer Zodiac)
काम आणि वैयक्तिक जीवनात संतुलन साधणे तुम्हाला आज कठीण जाणार आहे. एखाद्या व्यक्तीला तुमची गरज असणार आहे. तणाव जाणवणार आहे. प्रेमसंबंधांमधील दरी मिटणार आहे.
सिंह (Leo Zodiac)
आज तुम्हाला अशी बातमी मिळेल ज्याची तुम्ही अनेक दिवसांपासून वाट पाहत होतात. कामावरील नवीन जबाबदारी तुमच्यामध्ये उत्साह निर्माण करेल. एखाद्या प्रकल्पावरील मेहनतीला अपेक्षेप्रमाणे मान्यता मिळणार आहे.
कन्या (Virgo Zodiac)
आज तुम्हाला अनेक पर्यायांमधील गोंधळ निर्माण करणारी परिस्थिती येणार आहे, पण तुम्हाला एकच योग्य मार्ग निवडायचा आहे. कोणाच्या शब्दांवर लगेचच विश्वास ठेवू नका. आर्थिक गणित बिघडणार आहे.
तूळ (Libra Zodiac)
आज कुटुंब किंवा जुन्या ओळखीच्या व्यक्तीकडून आनंदाची बातमी मिळणार आहे. समोरची व्यक्ती काय म्हणते ते ऐकून घे. आर्थिक बाबींसंदर्भात कौटुंबिक निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे. आजची एक छोटी घटना तुमचा मूड बदलणार आहे.
वृश्चिक (Scorpio Zodiac)
आज भूतकाळातील एखादे नुकसान तुम्हाला विचार करण्यास भाग पाडते. करिअरमधील वरिष्ठ व्यक्तीशी थेट संवाद साधणे निर्णायक ठरणार आहे.
धनु (Sagittarius Zodiac)
आज एखाद्या गोष्टींचा सामना करावा लागणार आहे. आज महत्त्वाचे निर्णय घेण्यासाठी योग्य वेळ असणार आहे. कोणाला आर्थिक मदत करण्यापूर्वी आपली परिस्थिती पाहा.
मकर (Capricorn Zodiac)
आज एखाद्या विषयी तुम्हाला स्पष्टता येणार आहे. तुमची कामाच्या ठिकाणी जबाबदारी वाढणार आहे. आज तुमचा आत्मविश्वास वाढणार आहे. तुमच्या भावना न दाखवल्यामुळे नात्यामध्ये दूरावा येणार आहे.
कुंभ (Aquarius Zodiac)
तुम्हाला भूतकाळातील नाराजी किंवा गैरसमज मागे सोडण्याची संधी मिळणार आहे. एकदा निर्णय घेतला त्यावर तुम्ही सहज पुढे जाणार आहात. नात्यात भविष्याबद्दल चर्चा होणार आहे. अडकलेले काम पूर्ण होणार आहे.
मीन (Pisces Zodiac)
आज एखादी नवीन कल्पना किंवा संधी तुम्हाला मिळणार आहे. आर्थिक बाबतीत घाईने निर्णय घेऊ नका. एखाद्या प्रस्तावाबद्दल तुमच्या मनात शंका येणार आहे.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)