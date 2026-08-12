/आजचे राशीभविष्य 13 ऑगस्ट 2026 : श्रावण मासारंभसह त्रिग्रह योग! वृषभ आणि सिंह राशीच्या लोकांसाठी टर्निंग पॉइंट

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 13 August 2026 in Marathi : आजपासून श्रावण मासारंभसह अनफा योग, सम योगसह त्रिग्रह योग असणार आहे. असा हा आजचा दिवस मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी कसा असणार आहे जाणून घ्या ज्योतिषशास्ज्ञ तज्ज्ञ आनंद पिंपळकर यांच्याकडून
मेष (Aries Zodiac)
कोणाच्या बोलण्यावरून आज तुमचं मत बदलणार आहे. मात्र आर्थिक बाबतीत सावधगिरी बाळगा. नोकरीत किंवा व्यवसायात कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी विचारपूर्वक निर्णय घ्या.
वृषभ (Taurus Zodiac)
तुम्हाला जुना प्रकल्पातून फायदा होणार आहे. तुम्हाला कामाची गती बदलणार आहे. नवीन जबाबदाऱ्याचे ओझ पडणार आहे. आर्थिक स्थिरता येणार आहे.
मिथुन (Gemini Zodiac)
तुमच्या नातेसंबंधवर कामाच्या ताणाचा परिणाम होणार आहे. आपली नाराजी उघडपणे व्यक्त करणे हिताचे ठरणार आहे. पण तुमच्या प्रेमसंबंधात दुरावा जाणवणार आहे.
कर्क (Cancer Zodiac)
तुम्हाला नोकरी, उत्पन्न किंवा कामाची नवीन संधी मिळणार आहे. कुठल्याही निर्णय घाईघाईने घेऊ नका. आर्थिक बाबतीत फायदा होणार आहे.
सिंह (Leo Zodiac)
एखादे जुने काम किंवा जबाबदारी पुन्हा समोर येणार आहे. आर्थिक बाबतीत सावधगिरी बाळगा. नातेसंबंधांमुळे भूतकाळातील घटनेमुळे परिणाम होणार आहे.
कन्या (Virgo Zodiac)
आज तुम्हाला सवयी, जबाबदारी किंवा परिस्थितीपासून दूर राहण्याची संधी मिळणार आहे. सर्व काही एकट्याने करण्याच्या नादात पडू नका. प्रेमसंबंधांमधील तुमच्या गरजांबद्दल तणाव जाणवणार आहे.
तूळ (Libra Zodiac)
वारंवार एखादा निर्णय पुढे ढकलत असाल तर त्यावर निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे. आर्थिक घडामोडीवर विशेष लक्ष द्या. नात्यामधील मोकळेपणा तुमचं नातं अदिक मजूबत करणार आहे.
वृश्चिक (Scorpio Zodiac)
एखाद्या जुन्या वादाचे किंवा भावनिक आघाताचे परिणाम होणार आहे. कुटुंबात किंवा कामाच्या ठिकाणी मतभेद होण्याची शक्यता आहे. करिअरबद्दल एखादा निर्णय घ्यावा लागणार आहे.
धनु (Sagittarius Zodiac)
आज तुम्हाला एका नवीन प्रकल्पाबाबत उत्साह आणि शंका दोन्ही भावना जाणवणार आहे. तुम्ही हळूहळू जुन्या समस्यांपासून बाहेर पडणार आहे. प्रेमाच्या बाबतीतही, समोरची व्यक्ती काय म्हणते त्याला प्राधान्य द्या.
मकर (Capricorn Zodiac)
आज कुटुंब, घर किंवा भविष्यातील आर्थिक बाबीत निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे. तुमच्या कामालाही एक नवीन दिशा मिळणार आहे.
कुंभ (Aquarius Zodiac)
कामाच्या ठिकाणी नकारात्मक प्रतिक्रिया तुम्हाला दुखावू शकते. वरिष्ठांशी मतभेद होण्याची शक्यता आहे. तुमचा तणाव वाढणार आहे. समोरच्या व्यक्तीच्या समस्या समजून घ्या.
मीन (Pisces Zodiac)
मागे सोडलेले कामं आज मार्गी लावा. वैयक्तिक आयुष्य असो किंवा करिअरमध्ये महत्त्वाचा निर्णय घ्यावा लागणार आहे. प्रेमसंबंधात थोडं तणाव किंवा चिडचिड जाणवणार आहे.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)