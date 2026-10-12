/आजचे राशीभविष्य 13 ऑक्टोबर 2026 : नवरात्रीची तिसरी दिवस कर्क राशीच्या लोकांसाठी भाग्यशाली, तर या लोकांच्या नात्यात येणार तणाव

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 13 October 2026 in Marathi : मंगळवारी आश्विन शुक्ल पक्षाची तृतिया तिथी आहे. मंगळवारी नवरात्रीची तिसरी माळ आहे. मंगळवारी गणेशाच्या उपासनासोबत नवरात्रीच्या तिसऱ्या दिवशी माता चंद्रघंटा देवीची पूजा करण्यात येईल. नवरात्रीचा आजचा तिसरा दिवस काम, करिअर, व्यवसाय आणि वैयक्तिक जीवनासाठी मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी कसा जाणार आहे, जाणून घ्या ज्योतिषशास्ज्ञ तज्ज्ञ आनंद पिंपळकर यांच्याकडून
मेष (Aries Zodiac)
तुम्हाला कामाच्या जबाबदाऱ्यांचा ताण कमी करण्याची गरज भासणार आहे. एखाद्या कामामुळे किंवा परिस्थितीमुळे अतिरिक्त भार जाणवणार आहे. तुमच्या कौटुंबिक आणि प्रेम जीवनातही तुमची मते स्पष्टपणे मांडणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
वृषभ (Taurus Zodiac)
मंगळवार तुम्हाला एखादा जुना मतभेद मिटवण्याची किंवा संभाषण सुरू करण्याची संधी मंगळवार घेऊन आला आहे. जर तुमच्या प्रेम जीवनात दुरावा निर्माण होणार आहे. केवळ गोड शब्दांवरून नात्याच्या भविष्याचा अंदाज लावू नका.
मिथुन (Gemini Zodiac)
मंगळवारी एखादा जुना मुद्दा किंवा अपूर्ण काम तुम्हाला पुन्हा गुंतवून ठेवू शकते. एखाद्या सहकाऱ्याशी किंवा जवळच्या व्यक्तीशी मतभेद झाल्यास कठोर प्रतिक्रिया देणे टाळा. अपूर्ण माहितीवर आधारित निर्णय अडचणी निर्माण करू शकतात.
कर्क (Cancer Zodiac)
मंगळवार हा कामाच्या ठिकाणी सातत्यपूर्ण प्रयत्नांचे महत्त्व समजून घेण्याचा दिवस असू शकतो. तुम्हाला एखादे नवीन काम, जबाबदारी किंवा कौशल्य शिकण्याची संधी मिळू शकते. तुमच्या प्रेम जीवनात, तुमच्या भावना व्यक्त करणे आणि समोरच्या व्यक्तीच्या गरजा समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.
सिंह (Leo Zodiac)
मंगळवारी तुम्ही तुमच्या कामाच्या आणि वैयक्तिक परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करा. तुमच्या दूरदृष्टीनुसार योजना राबवण्याची तुमची इच्छा प्रबळ असेल, परंतु इतरांशी मतभेद झाल्यामुळे संभाषणात तणाव निर्माण होऊ शकतो. आजच्या काळात नेतृत्व म्हणजे सर्व कामे आपल्याच पद्धतीने करून घेणे नव्हे, तर परिस्थिती समजून घेणे आणि लोकांशी चांगले संबंध निर्माण करणे होय.
कन्या (Virgo Zodiac)
मंगळवारी ध्येयाच्या दिशेने पुढे जाण्याची तुमची इच्छा प्रबळ असू शकते, परंतु काही अनिश्चितता तुम्हाला आत्मचिंतन करण्यास भाग पाडतील. आर्थिक बाबतीत, तुम्हाला खर्च, बचत किंवा कोणत्याही सामायिक जबाबदारीबाबतच्या तुमच्या धोरणाचा पुनर्विचार करण्याची गरज भासू शकते. आज पुढे जाण्यासाठी धैर्य आणि व्यावहारिक विचार आवश्यक असतील.
तूळ (Libra Zodiac)
घरात, कुटुंबात किंवा जवळच्या नात्यात अस्थिरतेचा अनुभव येऊ शकतो. ज्या परिस्थितीत तुम्हाला शांतता आणि स्थिरतेची ओढ होती, तिथे जुने मतभेद पुन्हा उफाळून येऊ शकतात. जर तुम्ही नवीन नातेसंबंध सुरू करत असाल, तर भूतकाळातील अनुभवांच्या आधारावर लगेच निष्कर्ष काढू नका.
वृश्चिक (Scorpio Zodiac)
मंगळवारी मित्र, सहकारी किंवा गटात तुमच्या मतांमध्ये मतभेद होऊ शकतात. संभाषणादरम्यान, तुम्हाला असे वाटू शकते की तुमचा मुद्दा योग्यरित्या समजला गेला नाही किंवा कोणीतरी विनाकारण स्पर्धा निर्माण करत आहे. आपल्या भूमिकेवर ठाम राहणे महत्त्वाचे आहे, परंतु प्रत्येक परिस्थितीला जय-पराजय मानणे हानिकारक ठरू शकते.
धनु (Sagittarius Zodiac)
मंगळवारी तुम्हाला एखाद्या विशिष्ट कामासाठी तुमच्या क्षमतेबद्दल किंवा उपलब्ध संसाधनांबद्दल शंका येऊ शकते. जर एखादी योजना अपेक्षेप्रमाणे पुढे जात नसेल, तर तुमच्या तयारीचा आणि कार्यपद्धतीचा आढावा घ्या. कुटुंबासोबत वेळ घालवल्याने किंवा जुन्या मतभेदांवर चर्चा केल्याने तुम्हाला हलके वाटू शकते.
मकर (Capricorn Zodiac)
मंगळवारी जवळच्या नात्यातून पाठिंबा न मिळाल्याने निराशा येऊ शकते. प्रेमात, लहानसहान गोष्टीही महत्त्वाच्या वाटू शकतात, विशेषतः जर तुमची आधीच काही तक्रार असेल तर. तुमच्या गरजा स्पष्टपणे सांगा. आजच्या तुमच्या प्रगतीचे मूल्यमापन केवळ बाह्य स्तुतीवरून करू नका.
कुंभ (Aquarius Zodiac)
मंगळवारी एखादा जुना विषय, प्रलंबित निर्णय किंवा अपूर्ण संभाषण पुन्हा समोर येऊ शकते. नवीन माहितीमुळे तुम्हाला परिस्थितीकडे वेगळ्या दृष्टिकोनातून पाहण्याची संधी मिळेल. वैयक्तिक संबंधांमध्ये, एखाद्या जुन्या विषयावर पुन्हा चर्चा केली जाऊ शकते.
मीन (Pisces Zodiac)
मंगळवारी कोणतेही महत्त्वाचे काम हाती घेताना तुम्हाला सावधगिरी बाळगावी लागेल. कामाच्या ठिकाणी कोणत्याही प्रस्तावाच्या किंवा सामायिक जबाबदारीच्या अटी व शर्ती काळजीपूर्वक समजून घ्या. नातेसंबंधांमध्ये तुमच्या मर्यादा स्पष्ट ठेवा, पण शंकांमुळे संवाद थांबवू नका.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)