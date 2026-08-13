/आजचे राशीभविष्य 14 ऑगस्ट 2026 : श्रावणी शुक्रवारसोबत दुरुधरा,परीघ आणि शिव योग! जुनी परिस्थिती परत बदलणार; तर मिथुन राशीच्या लोकांनी...

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 14 August 2026 in Marathi : श्रावण महिन्याचा दुसरा दिवस शुक्रवारी प्रत्येक आईने जरा जिवतीची पूजा करण्यात येणार आहे. यादिवशी पंचांगानुसार दुरुधरा योग, परीघ योगासह शिव योगचा शुभ संयोग जुळून आला आहे. याचा परिणाम 12 राशीच्या लोकांवर होणार आहे. असा हा शुक्रवारचा दिवस मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी कसा असणार आहे जाणून घ्या ज्योतिषशास्ज्ञ तज्ज्ञ आनंद पिंपळकर यांच्याकडून
मेष (Aries Zodiac)
तुमच्यासमोर अनेक पर्याय येणार आहे, त्यामुळे तुम्ही गोंधळात पडणार आहे. नोकरी किंवा वैयक्तिक गोष्टीबद्दल विचार करावा लागेल. नात्यांमध्ये अंदाज बांधताना थेट संवाद साधा.
वृषभ (Taurus Zodiac)
नोकरीची संधी असो किंवा व्यावसायिक करार अनेक गोष्टीत जरा काळजी घ्या. कोणावर विश्वास न ठेवता निर्णय घेताना खबरदारी घ्या. आर्थिक बाबतीत स्थिरता येणार आहे.
मिथुन (Gemini Zodiac)
आज तुम्हाला एखाद्या जुन्या व्यक्तीची भेट फायदेशीर ठरणार आहे. गोंधळलेली परिस्थिती हाताळण्यात तुम्ही यशस्वी होणार आहे. प्रेमसंबंधात गैरसमज दूर होणार आहे.
कर्क (Cancer Zodiac)
संवाद साधताना समोरच्या खूप कठोर शब्द वापरू नका. भावनांवर नियंत्रण ठेवा. स्पष्टपणे विचार मांडा, त्यामुळे मार्ग मोकळा होणार आहे. आजचा दिवस तुम्हाला पुढे जाण्यासाठी प्रेरणा देणार आहे.
सिंह (Leo Zodiac)
तुम्हाला कामात किंवा नात्यात गुंतवलेला तुमचा वेळ योग्य दिशा मिळणार आहे. करिअरमध्ये सकारात्मक वळण लागणार आहे. तुमच मत इतरांवर लादण्याचा प्रयत्न करु नका.
कन्या (Virgo Zodiac)
एखादी नोकरी, नातेसंबंध किंवा जबाबदारी पूर्वीसारखं समाधान तुम्हाला मिळणार नाही. करिअरची नव्याने सुरुवात करण्याचा विचार करणार आहात.
तूळ (Libra Zodiac)
आज एखाद्या बातमीने घरातील वातावरण बदलणार आहे. प्रियजनांसोबत बाहेर जाण्याचा योग आहे. एखाद्यासोबतचे मतभेद दूर होणार आहे.
वृश्चिक (Scorpio Zodiac)
एखादे वचन अपूर्ण राहणार असल्याने तुम्ही आज जरा निराश असणार आहात. आजची स्थिती बदलणार आहे. व्यावसायिकांसाठी सकारात्मक गोष्टी घडणार आहेत.
धनु (Sagittarius Zodiac)
एखाद्या कामातील विलंब तुम्हाला अस्वस्थ करणार आहे. सतत दबावमध्ये राहण्यापेक्षा इतर कामांमध्ये पुढे जाणे तुम्हाला फायदेशीर ठरणार आहे. प्रवासाचे योग आहेत.
मकर (Capricorn Zodiac)
जुने काम मार्गी लागणार आहे. त्यामुळे तुम्हाला दिलासा मिळणार आहे. कुटुंबातील सदस्याचा आधार तुम्हाला ऊर्जा देणारा ठरणार आहे.
कुंभ (Aquarius Zodiac)
ज्या गोष्टीची चिंता वाटत आहे, त्याची अचूक माहिती तुम्हाला दिलासा देणार आहे. एखादी अनुभवी व्यक्तीकडून तुम्हाला समस्यावर उपाय सापडणार आहे. आर्थिक फायदा होणार आहे.
मीन (Pisces Zodiac)
एखादी समस्या संपली अशी तुम्हाला वाटत असताना ती पुन्हा समोर येणार आहे. भावनांच्या आहारी की दुसरी संधी द्यायची याचे तथ्य समजून निर्णय घ्या. तुम्हाला वेगळ्या मार्गाचा विचार करण्याची संधी मिळणार आहे.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)