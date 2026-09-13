/आजचे राशीभविष्य 14 सप्टेंबर 2026 : गणेश चतुर्थी आणि हरतालिकेला ब्रह्म योग! तूळ, धनु आणि कन्या राशींना मोठा लाभ

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 14 September 2026 in Marathi : आठवड्याचा पहिला दिवस सोमवारी हरतालिका आणि गणेश चतुर्थीचा योग जुळून आला आहे. ब्रह्मयोग, बुधादित्य योग आणि मालव्य, भद्रा योगांचा एक उत्तम संयोग तयार झाला आहे. असा हा सोमवारचा दिवस मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी कसा असणार आहे, जाणून घ्या ज्योतिषशास्ज्ञ तज्ज्ञ आनंद पिंपळकर यांच्याकडून
मेष (Aries Zodiac)
भूतकाळातील परिस्थितीमुळे सतर्क राहा. जुने नातंसंबध किंवा मतभेद पुन्हा उफाळू शकतं. नात्यामध्ये तणावपूर्ण वातावरण निर्माण होईल.
वृषभ (Taurus Zodiac)
एखाद्या सवयीमुळे संघर्ष करावा लागणार आहे. प्रत्येक गोष्टीवर नियंत्रण ठेवण्याच्या गरजेशी संबंधित असणार आहात. तुम्हाला कोणाच्यातरी शब्दांवर किंवा हेतूवर संशय येऊ शकतो. आर्थिक बाबतीत देवाणघेवाण समतोल ठेवा.
मिथुन (Gemini Zodiac)
चांगली बातमी, यश किंवा सकारात्मक प्रतिसाद तु्मच्या मूड आनंदी राहणार आहे. तरांची मते किंवा भूतकाळातील चुका तुमच्या मानसिकतेवर तात्पुरता परिणाम करणार आहे. आज तुमचे संवाद कौशल्ये कामी येणार आहे.
कर्क (Cancer Zodiac)
भावनिक आणि व्यावहारिक बाबी एकत्र जुळणार आहे. वैयक्तिक किंवा कामाच्या ठिकाणी पूर्ण मनाने हाताळणार आहात. अतिरिक्त जबाबदारी किंवा तुमचे मूल्य वाढवणारे ठरणार आहे. आपल्या आर्थिक बाबींना प्राधान्य द्या.
सिंह (Leo Zodiac)
सांघिक कार्य आणि सहकार्याचा समावेश असलेले कोणतेही काम सकारात्मक राहणार आहे. तुम्हाला तुमच्या कामाचे खरे मूल्य जाणवणार आहे. योग्य लोकांसोबत काम करणे फायदेशीर ठरणार आहे.
कन्या (Virgo Zodiac)
पैसा, करिअरमधील स्थिरता किंवा अधिकाराशी संबंधित चिंता असणार आहे. तुमच्या वैयक्तिक आयुष्यातही, तुम्ही कोणत्याही नातेसंबंधाबद्दल किंवा परिस्थितीबद्दल अधिक स्पष्टता दाखवणार आहात.
तूळ (Libra Zodiac)
आर्थिक किंवा भावनिकदृष्ट्या कठीण काळ हळूहळू मागे पडणार आहे. तुमच्या करिअरमध्ये, मार्गदर्शकाकडून सल्ला घेणे हिताचे ठरणार आहे.
वृश्चिक (Scorpio Zodiac)
तुम्हाला एखाद्या गोष्टीचे पूर्ण उत्तर मिळणार नाही. एक नवीन कल्पना, आकर्षण किंवा कामाची संधी तुम्हाला ऊर्जा देणार आहे. कामाच्या ठिकाणी वरिष्ठांशी मतभेद किंवा वैयक्तिक आयुष्यात वर्चस्व गाजवणाऱ्या व्यक्तीमुळे तणाव निर्माण होणार आहे.
धनु (Sagittarius Zodiac)
एखादा संदेश, संभाषण किंवा छोटी बातमी आज तुमचा मूड बदलणार आहे. तुमची एखादी वैयक्तिक इच्छा हळूहळू योग्य दिशेने वाटचाल करणार आहे.
मकर (Capricorn Zodiac)
काम किंवा त्याच्याशी संबंधित जबाबदाऱ्या कंटाळवाण्या वाटणार आहे. एखादे नवीन कार्य, संदेश किंवा कल्पना तुमची ऊर्जा पुन्हा जागृत करणार आहे. संघातील वातावरण पूर्णपणे सुरळीत नसणार आहे.
कुंभ (Aquarius Zodiac)
आजचा दिवस खूप गतिमान असणार आहे. एखादा अचानक बदल, योजनांमध्ये आलेला अडथळा किंवा एखाद्या अनपेक्षित घडामोडीमुळे तुम्ही मानसिकदृष्ट्या अस्वस्थ असणार आहात.
मीन (Pisces Zodiac)
आजची ऊर्जा बऱ्यापैकी संतुलित असणार आहे. घरातील वातावरणात सुधारणा पाहिला मिळणार आहे. नात्यांमध्ये स्नेह आणि परस्पर सामंजस्य देखील वाढणार आहे.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)