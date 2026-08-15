/आजचे राशीभविष्य 15 ऑगस्ट 2026 : स्वातंत्र्यदिनी 6 शुभ योगांचा उत्तम संयोग! पाहा मेष ते मीन राशीचं राशीभविष्य

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 15 August 2026 in Marathi : आज श्रावणाचा पहिला शनिवारसोबत आपला 80 वा स्वातंत्र्यदिन आहे. पंचांगानुसार आज ग्रहस्थिती अनेक राशींसाठी शुभ संधी घेऊन येत आहे. आज, श्रावण शुक्ल पक्षातील तृतीया तिथी आणि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्रासोबत, शिवयोग, सिद्धयोग आणि बुधादित्ययोग यांसह सहा प्रमुख योग तयार होत आहेत. याशिवाय, चंद्र सिंह राशी सोडून कन्या राशीत आहे. हा संयोग करिअर, व्यवसाय, गुंतवणूक, कौटुंबिक जीवन आणि आरोग्य या बाबतीत तुमचा दिवस कसा असेल? जाणून घ्या ज्योतिषशास्ज्ञ तज्ज्ञ आनंद पिंपळकर यांच्याकडून
मेष (Aries Zodiac)
मनात दडवून ठेवलेली एखादी गोष्ट तुम्ही जवळच्या व्यक्तीसोबत शेअर करणार आहात. प्रेमसंबंधांमधील एखादे छोटे संभाषण वादात रुपांतर होऊ शकतं.
वृषभ (Taurus Zodiac)
तुमच्या आजूबाजूला माणसे असतानाही तुमचं शब्द किंवा भावना योग्यरित्या समजून घेणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. प्रेमसंबंघात मित्राच्या मताला तुमचे नाते ठरवू देऊ नका.
मिथुन (Gemini Zodiac)
कोणताही नवीन पर्याय स्वीकारण्याची घाई करण्याऐवजी परिस्थिती समजून घ्या. कामाच्या ठिकाणी थोडा ताण असणार आहे. प्रेमसंबंधांमध्ये मनात अनेक प्रश्न गोंधळ घालणार आहे.
कर्क (Cancer Zodiac)
आज तुमच्या नात्यामध्ये दोन्ही बाजू समजून घ्यायचा प्रयत्न करा. समोरच्या व्यक्तीचं बोलण्याला प्राधान्य द्या. नातं दोघांचं असतं ते दोघांनी समजून घ्यायचं असतं.
सिंह (Leo Zodiac)
तुमच्या प्रयत्नानंतरही हवं तसं कामात यश मिळणार नाही. घरात वातावरण आनंदी असणार आहे. करिअरमध्ये प्रगती साधणार आहात. कोणत्याही गोंधळ अनेक चर्चांना उधाण देणार आहे.
कन्या (Virgo Zodiac)
एखाद्या प्रकल्पात आज केलेली मेहनत भविष्यात फायदा देणार आहे. काही कौटुंबिक बातमीमुळे तुम्हाला शांत वाटणार आहे. प्रेमातील गैरसमज दूर होणार आहे.
तूळ (Libra Zodiac)
कौटुंबिक किंवा आर्थिक गरज पूर्ण करण्यात यशस्वी होणार आहात. कामाच्या ठिकाणी वरिष्ठांचा पाठिंबा मिळणार आहे. समोरच्या व्यक्तीवर विश्वास ठेवताना सर्व गोष्टींचा विचार करा.
वृश्चिक (Scorpio Zodiac)
आज तुम्हाला एखादा परिस्थितीबद्दल निर्णय घ्यावा लागणार आहे. नोकरी, नातेसंबंध किंवा जुने काम त्यातून तुम्ही आज खऱ्या अर्थाने पुढे जाणार आहात.
धनु (Sagittarius Zodiac)
एखादा नवीन प्रकल्प किंवा उपक्रम तुम्हाला उत्साह देणार आहे. अपूर्ण कामे तुम्हाला मागे खेचणार आहे. करिअरमध्ये नवीन योजना आखणार आहात.
मकर (Capricorn Zodiac)
ज्या कामामुळे तुम्ही सतत चिंतेत असाल त्याबद्दल सकारात्मक प्रतिसाद तु्म्हाला दिलासा देणार आहे. आत्मविश्वास वाढणार आहे. करिअरमध्ये सहकाऱ्यांसोबत वरिष्ठांची मदत मिळणार आहे.
कुंभ (Aquarius Zodiac)
आज एखादी अनपेक्षित बातमी किंवा बदल तुम्हाला व्यस्त ठेवणार आहे. कामाच्या ठिकाणी नवीन जबाबदारी मिळणार आहे. नातेसंबंधात अजून नातं दृढ होणार आहे.
मीन (Pisces Zodiac)
तुम्हाला थकवणाऱ्या परिस्थितीतून बाहेर पडण्याचा मार्ग सापडणार आहे. जुन्या तणाव तुम्हाला अस्वस्थ करणार आहे. प्रेमाच्या बाबतीत थोडा दिलासा मिळणार आहे.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)