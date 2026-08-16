/आजचे राशीभविष्य 16 ऑगस्ट 2026 : विनायक चतुर्थीला 3 राशींना भरघोस आर्थिक लाभ! मकर व वृश्चिक राशीच्या लोकांनी राहावं सावध

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 16 August 2026 in Marathi : आज श्रावणी रविवार शुक्ल पक्षातील विनायक चतुर्थीचा दिवस आहे. ग्रहांची स्थिती पाहा आज बुधादित्य, साध्य आणि सर्वामृत हा संयोग करिअर, व्यवसाय, गुंतवणूक, कौटुंबिक जीवन आणि आरोग्य या बाबतीत तुमचा दिवस कसा असेल? जाणून घ्या ज्योतिषशास्ज्ञ तज्ज्ञ आनंद पिंपळकर यांच्याकडून
मेष (Aries Zodiac)
तुमच्या मेहनतीची दखल घेतली जाणार आहे. अपेक्षित परिणाम लगेचच मिळणे कठीण होणार आहे. प्रेमसंबंधांमध्ये गोंधळ निर्माण होणार आहे.
वृषभ (Taurus Zodiac)
आज पैशांसंबंधी कुठलाही निर्णय विचारपूर्वक घ्या. खर्च पूर्णपणे थांबवण्याऐवजी नियोजन करुन ते करा. कौटुंबिक गरजांवर खर्च होणार आहे. करिअरमध्ये प्रगती पाहिला मिळेल.
मिथुन (Gemini Zodiac)
तुम्हाला काही प्रमाणात प्रगती पाहिला मिळणार आहे. नवीन संधी जीवनात उत्साह आणणार आहे. एखाद्या नात्यात निराश झाला असाल तर आजचा दिवस महत्त्वाचा असणार आहे.
कर्क (Cancer Zodiac)
तुमच्या मनातील इच्छा पूर्ण होणार आहे. नोकरी, आर्थिक किंवा वैयक्तिक आयुष्यात गोष्टी बदलणार आहे. प्रेमसंबंधांमध्ये भावनिक जवळीक वाढणार.
सिंह (Leo Zodiac)
भूतकाळातील एखाद्या समस्येपासून आराम मिळणार आहे. नातेसंबंध, जुनी कामं यात स्पष्ट येणार आहे. करिअरमध्ये चांगली संधी मिळणार आहे. कोणतीही जबाबदारी महत्त्वाची असणार आहे. जुन्या प्रेमसंबंधांवर पुन्हा चर्चा होणार आहे.
कन्या (Virgo Zodiac)
आज एखाद्या महत्त्वाच्या गोष्टीवर स्पष्टता येणार आहे. नोकरी, व्यवसाय किंवा आर्थिक कराराबाबत घाईने निर्णय घेऊ नका. प्रेमसंबंधात गैरसमज निर्माण होणार आहे.
तूळ (Libra Zodiac)
तुम्हाला नात्यामध्ये भावनिक दुरावा आणि जबाबदाऱ्यांचा त्रास होणार आहे. कामाच्या ठिकाणी जबाबदाऱ्या वाढणार आहे. प्रेमसंबंधांमध्ये तुम्हाला अधिक फायदेदेखील होणार आहे.
वृश्चिक (Scorpio Zodiac)
तु्म्हाला आर्थिक लाभ होणार आहे. तुम्हाला एखाद्या व्यक्तीची खरी परिस्थिती सुधारणार आहे. अचानक बदल तुमच्या आयुष्याला दिशा मिळणार आहे.
धनु (Sagittarius Zodiac)
आज तुम्हाला हवा तसा बदल जाणवणार नाही. कोणतेही काम सुरू करण्यासाठी आजचा दिवस उत्तम संधी मिळणार आहे. आर्थिकदृष्ट्या परिस्थिती सुधारणार आहे.
मकर (Capricorn Zodiac)
तुमच्या जवळच्या नात्यात तणाव जाणवणार आहे. चर्चेद्वारे वाद सुधारण्याची संधी आहे. करिअरमध्ये बदल होणार आहे. जोखमीचे आर्थिक निर्णय टाळा.
कुंभ (Aquarius Zodiac)
आज एखादे दीर्घकाळ प्रलंबित असलेले काम पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. करिअरमध्ये बदलाचा अंतिम परिणाम पाहिला मिळणार आहे. नातेसंबंधांमध्ये भावनिक संवाद अधिक प्रभावी होणार आहे.
मीन (Pisces Zodiac)
तुम्हाला तुमच्या भूमिकेचा किंवा निर्णयाचे समर्थन करावे लागणार आहे. तात्काळ प्रतिक्रिया देण्याऐवजी विचारपूर्वक निर्णय द्या. प्रेमसंबंधांमध्ये एखाद्या वचनामुळे निराशा होणार आहे.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)