/आजचे राशीभविष्य 17 ऑगस्ट 2026 : नागपंचमी, पहिला श्रावणी सोमवार अन् सूर्य गोचर; या लोकांना धनलाभ, तर यांनी राहावं सावधान

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 17 August 2026 in Marathi : आज पहिला श्रावण सोमवार आहे. त्यासोबत नागपंचमीचा संयोग जुळून आला आहे. ग्रहांची स्थिती पाहा आज ग्रहांचा राजा सूर्य गोचर होणार आहे. असा हा आजचा दिवस आठवड्याचा पहिला सोमवार मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी कसा असणार आहे, जाणून घ्या ज्योतिषशास्ज्ञ तज्ज्ञ आनंद पिंपळकर यांच्याकडून
मेष (Aries Zodiac)
आज तुमच्यासमोर येणाऱ्या अनेक पर्यायांमुळे निर्णय घेणे कठीण होणार आहे. नोकरी बदलणे किंवा व्यवसायाची दिशा ठरवणे तुम्हाला कठीण जाणार आहे. तुम्हाला चौकटीबाहेर जाऊन विचार करण्याची गरज असणार आहे. एखाद्या अनुभवी व्यक्तीचा सल्ला फायदेशीर ठरणार आहे.
वृषभ (Taurus Zodiac)
आज एक अचानक बदल तुमच्या योजनांमध्ये तुम्हाला बिझी ठेवणार आहे. सुरुवातीला बदल निराशाजनक वाटणार आहे. आर्थिक बाबींमध्ये अनियोजित खर्च होणार आहे. नातेसंबंधांमध्ये अचानक तुम्हाला फायदा होणार आहे.
मिथुन (Gemini Zodiac)
आज तुमच्या जवळच्या व्यक्तीने बोललेली एखादी गोष्ट तुमच्या अपेक्षेप्रमाणे होणार आहे. नात्यात वातावरण तणावपूर्ण असणार आहे. कामाच्या ठिकाणी मानसिक दबाव असणार आहे.
कर्क (Cancer Zodiac)
आज एखादी ऑफर तुम्हाला आकर्षक वाटेल पण नंतर त्यातून गोष्टी काळजीपूर्वक करा. नोकरी, व्यवसाय किंवा आर्थिक बाबींमध्ये सावधगिरी बाळगा. कोणाच्या दबावामुळे वचनबद्ध होऊ नका.
सिंह (Leo Zodiac)
आज तुमचा एखादा जुना मित्र, सहकारी किंवा पूर्वीची ओळखीची व्यक्ती अचानक पु्न्हा भेटणार आहे. तुमच्या करिअर आणि आर्थिक बाबींमध्ये स्वतंत्रपणे पुढे जाण्याची संधी मिळणार आहे.
कन्या (Virgo Zodiac)
तुम्हाला भूतकाळातील एखाद्या निर्णयाबद्दल किंवा गमावलेल्या संधीबद्दल पश्चाताप वाटणार आहे. आज तुम्ही तुमची भूमिका स्पष्ट करा. नवीन नोकरी, व्यवसाय किंवा गुंतवणूक सुरू करण्याबद्दल उत्साही नसणार आहात.
तूळ (Libra Zodiac)
नात्यातील दीर्घकाळापासून मनात साचलेली नाराजी आज चर्चेचा विषय असणार आहे. समोरच्या व्यक्तीला तुमच्या गरजा समजत नाहीत. संभाषण अवघड वाटणार आहेत. आर्थिक बाबींमध्ये काळजी घ्या.
वृश्चिक (Scorpio Zodiac)
आज एखाद्या कामात होणारा विलंब तुम्हाला पुनर्विचार करावा लागणार आहे. नवीन कौशल्य आत्मसात करण्याच्या योजनांमध्ये किरकोळ अडथळे येणार आहेत. आर्थिक बाबांमध्ये काही गोंधळ असणार आहे.
धनु (Sagittarius Zodiac)
तुम्हाला कामाच्या किंवा व्यवसायाच्या जुन्या प्रस्तावावर पुन्हा विचार करावा लागणार आहे. प्रेमसंबंधांमधील समस्या सोडवण्यासाठी समोरच्या व्यक्तीला प्राधान्य द्या. क्षणभर विचार केल्याने तुम्हाला योग्य मदत होणार आहे.
मकर (Capricorn Zodiac)
आज कामाबद्दल किंवा नातेसंबंधांबद्दल मोकळेपणाने बोलल्याने तुमचं मन हलकं होणार आहे. कामाच्या ठिकाणी मिळालेल्या एखादी माहिती गैरसमज दूर होणार आहे. कुटुंबातील वातावरण पूर्वीपेक्षा अधिक आरामदायक वाटणार आहे.
कुंभ (Aquarius Zodiac)
आज तणावपूर्ण कामातून दिलासा मिळणार आहे. कामाच्या ठिकाणी घेतलेला निर्णय भविष्यासाठी फायदेशीर ठरणार आहे. प्रेमसंबंधांमध्ये भविष्याबद्दल गंभीर चर्चा होणार आहे.
मीन (Pisces Zodiac)
आज तुम्ही भविष्याचे नियोजन करण्याच्या मनस्थितीत असणार आहात. नोकरी बदलण्यापूर्वी येणाऱ्या अडथळे दूर करणार आहात. आर्थिक गोष्टी हळूहळू सुलभ होणार आहे.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)