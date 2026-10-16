/आजचे राशीभविष्य 17 ऑक्टोबर 2026 : शनिवारी सूर्य संक्रमण! या लोकांवर मोठं आर्थिक संकट, तर नोकरीपासून ते नातेसंबंधांपर्यंत होणार परिणाम

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 17 October 2026 in Marathi : पंचांगानुसार, शनिवारी अश्विन शुक्ल पक्षाची सप्तमी तिथी आहेत. यादिवशी ग्रहांचा राजा सूर्याचे संक्रमण होणार आहे. सूर्य एक महिन्यासाठी तूळ राशीत प्रवेश करणार आहे. सूर्याचे संक्रमण हे 12 राशीच्या लोकांवर परिणाम करणार आहे. शनिवारचा दिवस काम, करिअर, व्यवसाय आणि वैयक्तिक जीवनासाठी मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी कसा जाणार आहे, जाणून घ्या ज्योतिषशास्ज्ञ तज्ज्ञ आनंद पिंपळकर यांच्याकडून
मेष (Aries Zodiac)
आजचा दिवस तुमच्यासाठी सकारात्मक असणार आहे. तुमच्यावर नवीन जबाबादारी अंगावर पडणार आहे. कामाच्या संबंधित निर्णय घेताना घाई करु नका.
वृषभ (Taurus Zodiac)
आज घर, कुटुंब आणि आर्थिक बाबीमध्ये तुम्हाला लक्ष केंद्रित करावे लागणार आहे. एखादी संधी तुम्हाला अपेक्षेप्रमाणे दिसणार नाही. नात्यांमध्ये फक्त जबाबादारी नाही तर भावनानाही महत्त्व द्या.
मिथुन (Gemini Zodiac)
आज अनेक कामं किंवा पर्यायांचा सामना करावा लागणार आहे. एखाद्या कामाला प्राधान्य देणे कठीण जाणार आहे. आर्थिक बाबतीत तथ्यांवर निर्णय घ्या.
कर्क (Cancer Zodiac)
जुनं संपर्क किंवा पूर्वी पूर्ण केलेली कामं आज तुम्हाला फायदेशीर ठरणार आहे. कामाच्या ठिकाणी प्रत्येक जबाबदारी एकट्याने उचलू नका. नात्यांमध्ये, सुखद आठवणी जवळीक वाढवणार आहे.
सिंह (Leo Zodiac)
कामाच्या ठिकाणी आपली क्षमता दाखवण्याची संधी मिळणार आहे. तुमचा आत्मविश्वास आणि सकारात्मक दृष्टिकोन सकारात्मक गोष्टी घडवणार आहे.
कन्या (Virgo Zodiac)
एकांतात बसून महत्त्वाच्या विषयावर तुम्ही चिंतन करणार आहात. नात्यांमध्ये, प्रत्येक गोष्टीचे विश्लेषण करण्याऐवजी, समोरच्या व्यक्तीच्या भावनांना महत्त्व द्या.
तूळ (Libra Zodiac)
नातेसंबंध आणि भागीदारीमध्ये स्पष्टता मिळणार आहे. मनातले बोलल्याने भावनिक दरी कमी करण्याची संधी तुम्हाला मिळणार आहे. प्रत्येकाला खूश करण्यापेक्षा स्वतःसाठी योग्य निर्णय घ्या.
वृश्चिक (Scorpio Zodiac)
एखाद्या जुन्या सवयी, विचार किंवा परिस्थितीतून पुढे जाण्याचा दिवस असणार आहे. नात्यांमध्ये भावना दाबून ठेवण्याऐवजी त्या समजून घ्या. मागील आर्थिक निर्णयांचा आढावा घ्या.
धनु (Sagittarius Zodiac)
तुमच्या भविष्यातील योजनांवर पुनर्विचार करा. कामाच्या ठिकाणी एखादा नवीन पर्याय, संपर्क किंवा संधी उपलब्ध होणार आहे. जवळच्या व्यक्तीसोबत भविष्याबद्दल चर्चा करणार आहात.
मकर (Capricorn Zodiac)
काम आणि वैयक्तिक जबाबदाऱ्यांचा ताण जाणवणार आहे. उत्पन्नाचे अतिरिक्त पर्याय उपलब्ध होणार आहे. इतरांकडून मदत मागताना अजिबात संकोच करू नका.
कुंभ (Aquarius Zodiac)
एखाद्या जुन्या निर्णयावर किंवा अपूर्ण योजनेवर पुनर्विचार करण्याची गरज भासणार आहे. कामाच्या ठिकाणी नवीन जबाबदाऱ्या तुमच्या खांद्यावर पडणार आहे. नात्यांमध्ये अनिश्चितता असल्यास, चर्चा न करता कोणताही निर्णय घेऊ नका.
मीन (Pisces Zodiac)
एखाद्या परिस्थितीबद्दल भावनिक गोंधळ होणार आहे. काही बाबींमधील अस्पष्टतेमुळे शंका निर्माण होणार आहे. प्रेम जीवनात संवेदनशीलता एक शक्ती ठरणार आहे.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)