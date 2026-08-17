/आजचे राशीभविष्य 18 ऑगस्ट 2026 : मंगळगौरी व्रताला 3 राशीच्या लोकांना आर्थिक लाभ, मात्र या लोकांनी काम करताना...

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 18 August 2026 in Marathi : मंगळवारी श्रावण महिन्यातील शुक्ल पक्ष सहावी तिथी आहे. मंगळगौरी व्रताच्या शुभ मुहूर्तावर एक विशेष ग्रहयोग तयार होणार आहे. सूर्य, गुरू आणि बुध कर्क राशीत, शुक्र आणि चंद्र तूळ राशीत, मंगळ मिथुन राशीत, केतू सिंह राशीत, राहू कुंभ राशीत आणि शनी मीन राशीत भ्रमण करत आहेत. असा हा मंगळवारचा दिवस मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी कसा असणार आहे, जाणून घ्या ज्योतिषशास्ज्ञ तज्ज्ञ आनंद पिंपळकर यांच्याकडून
मेष (Aries Zodiac)
तुम्हाला एखाद्या प्रकल्पाबद्दल असमाधान वाटणार आहे. घाईने निर्णय घेऊ नका. भविष्याची रणनीती ठरवा. नात्यांमध्ये इतरांकडून उत्तरे मिळवण्यासाठी घाई करु नका.
वृषभ (Taurus Zodiac)
आज एखादा संवाद तुम्हाला फायदेशीर ठरणार आहे. तुमच्यासाठी परिस्थिती अधिक स्पष्ट होणार आहे. आर्थिक मदत मिळणार आहे. नात्यांमधील गैरसमज दूर होणार आहेत.
मिथुन (Gemini Zodiac)
आज घर, कुटुंब किंवा नातेसंबंधांशी संबंधित योजना अपेक्षेप्रमाणे पुढे जाणार नाही येत. कुटुंबात मतभेद निर्माण होणार आहे. प्रेमसंबंधात कोणीतरी पुढाकार घेणार आहे. कोणतीही अपूर्ण कामं पूर्ण करण्यासाठी आजचा दिवस सकारात्मक असणार आहे.
कर्क (Cancer Zodiac)
आज कामाच्या ठिकाणी एखाद्या वरिष्ठाशी मतभेद होण्याची शक्यता आहे. भावनिक प्रतिक्रिया प्रभावीपणे मांडा. आर्थिक बाबींमध्ये घाईघाईने निर्णय घेऊ नका. नात्यांमध्ये आपल्या मर्यादा स्पष्टपणे मांडा.
सिंह (Leo Zodiac)
एखाद्या कामात, मोबदल्यात तुम्हाला थोडी निराशा मिळणार आहे. तुम्हाला आर्थिक मदतीची वाट पाहावी लागणार आहे. अपयशावर रडण्याऐवजी इतर पर्याय खुले करा. प्रगतीचे नवीन मार्ग खुले होणार आहे.
कन्या (Virgo Zodiac)
तुमच्या कुटुंबातील किंवा जवळच्या नात्यांमधील जुने गैरसमज दूर होणार आहेत. समोरच्या व्यक्तीच्या पुढाकारामुळे तुम्हाला समजण्यात मदत मिळणार आहे. करिअरमध्ये तुमची क्षमता दाखवण्याची संधी मिळणार आहे.
तूळ (Libra Zodiac)
एखाद्या समस्येवर उपाय शोधण्याचा सतत विचारामुळे मानसिक थकवा येणार आहे. व्यावहारिक दृष्टिकोन आर्थिक आणि करिअरच्या बाबतीत मदत मिळणार आहे. अचानक नोकरी सोडण्याऐवजी आधी एक स्थिर पर्याय विकसित करणे हिताचे ठरणार आहे.
वृश्चिक (Scorpio Zodiac)
आज नात्यातील दुराव्याबाबत एक महत्त्वाची गोष्ट समोर येणार आहे. प्रेमसंबंध, मैत्री किंवा व्यावसायिक भागीदारी निर्माण होणार आहे. कामाच्या ठिकाणी एखादा मोठा संघर्ष सोडवण्याची संधी मिळणार आहे.
धनु (Sagittarius Zodiac)
तुमच्या नातेसंबंधात किंवा भागीदारीत विश्वासा निर्माण होणार आहे. पुराव्याशिवाय कोणताही निष्कर्ष काढू नका. आर्थिक बाबी आणि कामाबाबत व्यावहारिक दृष्टिकोन ठेवणे हिताचे ठरणार आहे.
मकर (Capricorn Zodiac)
आज तुम्हाला एका नवीन कामाबद्दल किंवा नवीन दिशेबद्दल उत्साह वाटणार आहे. भूतकाळातील अनुभवांमुळे मनात धाकधूकही वाटणार आहे. आर्थिक सुरक्षिततेबद्दलची चिंता कायम राहणार आहे.
कुंभ (Aquarius Zodiac)
आज तुम्हाला एखाद्या भावनिक समस्येबद्दल पोकळी किंवा असमाधानाची भावना जाणवणार आहे. एखाद्या कामातून पूर्वीसारखे समाधान मिळणार नाही. एखादा जुना अर्ज, निर्णय किंवा प्रलंबित प्रकरण पुन्हा समोर येणार आहे.
मीन (Pisces Zodiac)
आज एखादे काम एकट्याने करण्याचा प्रयत्न करु नका. इतरांची कामात मदत घ्या. जबाबदाऱ्यांची पुनर्रचना करण्याची गरज भासणार आहे. आर्थिक किंवा व्यावसायिक ध्येये साध्य करण्यासाठी वेळ लागणार आहे.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)