Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 18 September 2026 in Marathi : आज गौरीची पूजा आणि तिला महानैवेद्य दाखवण्यात येणार आहे. तर दुसरीकडे आज पाचव्या दिवशीच्या बाप्पाचे विसर्जन असणार आहे. भाद्रपद शुक्ल पक्षाची सप्तमी तिथी दुपारी ०१:०२:५३ पर्यंत राहील, त्यानंतर अष्टमी तिथी सुरू होणार आहे. असा हा शुक्रवारचा दिवस मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी कसा असणार आहे, जाणून घ्या ज्योतिषशास्ज्ञ तज्ज्ञ आनंद पिंपळकर यांच्याकडून
मेष (Aries Zodiac)
भूतकाळातील निराशांचे परिणाम अजूनही राहणार आहे. एखादी गमावलेली संधी किंवा नातेसंबंधातील निर्णयामुळे पश्चाताप होईल. तर हट्टीपणामुळे गोष्टी बिघडू शकतात.
वृषभ (Taurus Zodiac)
तुमची आजची सुरुवात तणावपूर्ण राहणार आहे. घरातील लहानसहान गोष्टीवरून वाद होण्याची शक्यता आहे. आज तुम्हाला भावनिक ताण जाणवणार आहे.
मिथुन (Gemini Zodiac)
नात्यांमध्ये ऊर्जा असलेला आजचा दिवस असणार आहे. जोडीदारासोबतचे नाते आणि मनमोकळे संभाषण एकमेकांच्या अधिक जवळ आणणार आहे. आज नात्यांमधील शांतता अधिक महत्त्वाची असणार आहे.
कर्क (Cancer Zodiac)
आज त्यांच्या मेहनतीचे अपेक्षित फळ मिळणार आहे. त्यांच्या मनात अस्वस्था निर्माण होणार आहे. एखाद्या व्यक्तीबद्दल मनात सतत येणाऱ्या भावनेकडे दुर्लक्ष करणे योग्य राहणार नाही.
सिंह (Leo Zodiac)
तुम्हाला नियोजित गतीने पुढे नेण्यासाठी संघर्ष करावा लागणार आहे. तुम्ही जितके जास्त आगाऊ नियोजन कराल, तितके जास्त अडथळे निर्माण होणार आहे. आजच्या दिवसात काही अवघड असणार आहे. रागाच्या भरात तुमची संपूर्ण योजना बदलू नका.
कन्या (Virgo Zodiac)
तुम्ही जवळजवळ दुर्लक्षित केलेली एखादी गोष्ट आज पुन्हा समोर येणार आहे. एखादी जुनी संधी, कार्य किंवा कल्पना अचानक पुन्हा आकर्षक वाटणार आहे. एखादी दीर्घकाळ चाललेली परिस्थिती मार्गी लागणार आहे. नवी दिशा लगेचच पूर्णपणे स्पष्ट होणार आहे.
तूळ (Libra Zodiac)
आज गर्दीपासून दूर राहावेसे वाटणार आहे. सततची मते कामाचा गोंगाट किंवा भूतकाळातील घटनांची उजळणीमुळे एकटेपणा जाणवणार आहे. जो निर्णय आज महत्त्वाचा वाटतो, तो कदाचित तुम्हाला उद्या महत्त्वाचा वाटणार नाही.
वृश्चिक (Scorpio Zodiac)
आज तुम्हाला बऱ्याच काळापासून धरून ठेवलेली एखादी गोष्ट सोडण्याचा तुम्ही आज विचार कराल. सुरुवातीला तुम्हाला असुरक्षित वाटणार आहे. अधिक खर्च होणार आहे.
धनु (Sagittarius Zodiac)
आजचा दिवस 'एकाच वेळी खूप काही' पासून 'आता आपल्याला एक दिशा निवडावी लागणार आहे. एखादे स्वप्न, करिअरची योजना किंवा वैयक्तिक ध्येय पुन्हा समोर येणार आहे. आजच अंतिम ध्येय निश्चित करण्याची गरज तुम्हाला नसणार आहे.
मकर (Capricorn Zodiac)
भूतकाळातील एखाद्या भावनिक अनुभवाचा प्रभाव आज कमी होणार आहे. तुम्ही त्या गोष्टीकडे भावनेऐवजी समजुतीने पाहणार आहात. एखादे नातेसंबंध, भूतकाळातील एखादा निर्णय किंवा स्वतःबद्दल तयार झालेली तुमची धारणा बदलणार आहे.
कुंभ (Aquarius Zodiac)
आज शरीर आणि मन दोन्ही एकाच वेळी खूप जास्त काळ रेंगाळणार आहेत. एकाच दिवसात सर्व काही ठीक करण्याचा प्रयत्न केल्यास समस्या निर्माण होणार आहे. इतर सर्व गोष्टींवर परिणाम करणाऱ्या गोष्टी हाताळणे कठीण जाणार आहे.
मीन (Pisces Zodiac)
आज तुम्हाला नात्यामध्ये एक खरी जवळीक अनुभवता येणार आहे. एखादे संभाषण, एकत्र घालवलेला वेळ किंवा समोरच्या व्यक्तीच्या वागणुकीमुळे तुम्हाला भावनिक समजूतदारपणाची जाणीव होणार आहे. कामाच्या ठिकाणी तुमच्या टीमसोबतचा समन्वय थोडा तणावपूर्ण असणार आहे.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)