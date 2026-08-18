/आजचे राशीभविष्य 19 ऑगस्ट 2026 : बुधवारी गुरु नक्षत्र महागोचर, 6 राशीच्या लोकांच्या आयुष्यात मोठा बदल, कुंभ राशीने बदलावी रणनीती

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 19 August 2026 in Marathi : बुधवारचा दिवस हा मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी अतिशय खास असणार आहे. पंचांगानुसार श्रावण शुक्ल पक्षाची सप्तमी तिथी संध्याकाळी 7:19 पर्यंत असणार आणि त्यानंतर अष्टमी तिथी असणार आहे. स्वाती नक्षत्र आणि ब्रह्मयोगाच्या प्रभावामुळे 12 राशीच्या लोकांवर असणार आहे. त्यासोबत गुरु जो ज्ञान, संपत्ती, शिक्षण, विवाह, भाग्य आणि प्रगती यांचे प्रमुख घटक मानला जातो. बुधवारी गुरु ग्रह कर्क राशीत राहून आश्लेषा नक्षत्रात प्रवेश करणार आहे. असा हा बुधवारचा दिवस मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी कसा असणार आहे, जाणून घ्या ज्योतिषशास्ज्ञ तज्ज्ञ आनंद पिंपळकर यांच्याकडून
मेष (Aries Zodiac)
आज तुम्हाला अशा परिस्थितीतून हळूहळू पुढे जाण्याची गरज असणार आहे. जुन्या संघर्षापासून, सतत बदलणाऱ्या जबाबदाऱ्यांपासून स्वत:ला दूर ठेवण्यात आलंय. घर आणि आर्थिक बाबींमध्ये संतुलन बिघडण्याची शक्यता आहे.
वृषभ (Taurus Zodiac)
आज एखादा नवीन प्रस्ताव किंवा अचानक आखलेली योजना तुम्हाला प्रोत्साहन देणार आहे. एखाद्या निर्णयाबद्दल भीती किंवा शंका मनात येणार आहे. मित्र किंवा सहकाऱ्याच्या सल्ल्यामुळे एखादी गोष्ट समोर येणार आहे.
मिथुन (Gemini Zodiac)
आज एखाद्या व्यक्तीचे वर्तन समजून घेणे कठीण जाणार आहे. कोणावर आंधळा विश्वास ठेवू नका. खरेदी, गुंतवणूक किंवा कमाईचा मार्ग सापडणार आहे.
कर्क (Cancer Zodiac)
आज तुम्हाला एकाच वेळी अनेक जबाबदाऱ्या सांभाळाव्या लागणार आहे. एखादे काम पू्र्ण केल्याशिवाय अवघड कामाकडे वळू नका. एखादी छोटीशी चूक लक्षात आल्यास ती टाळा.
सिंह (Leo Zodiac)
आज कोणत्याही वादावर किंवा निर्णयावर तुमच्यासाठी अधिक चांगलं होणार आहे. भावनिकरित्या वाद, तथ्ये किंवा पूर्वीच्या संवादातून अधिक प्रभावी असणार आहे. तुमच्या जवळच्या व्यक्तीचा सल्ला उपयोगी ठरेल.
कन्या (Virgo Zodiac)
मंदावलेल्या कामाला वेग येणार आहे. नोकरी, मुलाखत, प्रकल्प संबंधित बातमी तुम्हाला पुढे जाण्यासाठी प्रेरणा मिळणार आहे. आर्थिक अडचणींमुळे एखादी योजना थांबवावी लागणार आहे.
तूळ (Libra Zodiac)
परिस्थिती हळूहळू सुधारणार आहे. काम, आर्थिक किंवा वैयक्तिक जीवनाशी संबंधित गोष्टींना प्राधान्य मिळणार आहे. करिअरमधील एक छोटी पण महत्त्वपूर्ण संधी निर्माण होणार आहे.
वृश्चिक (Scorpio Zodiac)
आज एखाद्या व्यक्ती किंवा परिस्थितीबद्दल तुमच्या भावना तीव्र होणार आहे. रागाच्या भरात बोललेले काही शब्द नंतर मागे घेणे कठीण होणार आहे. कौटुंबिक जबाबदाऱ्या वाढणार आहे.
धनु (Sagittarius Zodiac)
तुम्हाला कोणाच्यातरी वागणुकीबद्दल किंवा एखाद्या कामाबद्दल संशय येणार आहे. समोरच्या व्यक्तीच्या कृती आणि शब्दांमधील सुसंगतीचा विचार करावा लागणार आहे.
मकर (Capricorn Zodiac)
एखादा संदेश, प्रस्ताव किंवा संभाषणामुळे तुम्ही अस्वस्थ असणार आहात. कामाच्या ठिकाणी भावनांऐवजी स्पष्ट नियम हाताळणे उत्तम ठरणार आहे. एखादा मोठा वाद टाळणे हिताचे ठरणार आहे.
कुंभ (Aquarius Zodiac)
कामाबद्दल तुम्हाला आज तुमचा दृष्टीकोन बदलावा लागणार आहे. नोकरी, अभ्यास किंवा व्यवसायात एखादा अनुभवी व्यक्ती मार्गदर्शन करणार आहे. आयुष्याला बघण्याचा दृष्टिकोन बदलणार आहे.
मीन (Pisces Zodiac)
आज तुम्हाला नातेसंबंधात किंवा भागीदारीत दोन वेगवेगळ्या दिशांपैकी एकाची निवड करावी. जबाबदाऱ्यांमुळे तु्म्हाला थकवा जाणवणार आहे. मानसिक ताण कमी करण्याचा विचार करा.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)