/आजचे राशीभविष्य 19 सप्टेंबर 2026 : पैसा, प्रतिष्ठा अन् प्रेम...कुंभसह या राशींसाठी सकारात्मक दिवस पण या लोकांची एक चूक...

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 19 September 2026 in Marathi : आज शनिवारी ज्येष्ठ गौरीसह बाप्पाचे विसर्जन करण्यात येणार आहे. त्यासोबत आज दुर्गाष्टमी आहे. भाद्रपद महिन्याच्या शुक्ल पक्षाची अष्टमी तिथी असून मूळ नक्षत्राचा प्रभाव कायम राहणार आहे. तसंच आयुष्मान योगाचा संयोग असेल असा हा शनिवारचा दिवस मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी कसा असणार आहे, जाणून घ्या ज्योतिषशास्ज्ञ तज्ज्ञ आनंद पिंपळकर यांच्याकडून
मेष (Aries Zodiac)
जुनी योजना असो किंवा नातेसंबंध किंवा एखादी गोष्ट मनासारखी होणार नाही. चांगली बातमी हाच अंतिम परिणाम असं मानून घाई करु नका. अतिनियंत्रणाने परिस्थितीचा सामना करावा लागेल.
वृषभ (Taurus Zodiac)
तुमच्या मेहनतीची दखल घेण्यात येणार आहे. कामाच्या ठिकाणी प्रशंसा होईल. आपला मुद्दा ठामपणे मांडणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. आपली भूमिका कायम ठेवत शांत राहणे अधिक फायदेशीर ठरणार आहे.
मिथुन (Gemini Zodiac)
एखादी सवय, नातेसंबंध किंवा अवलंबित्व यांपासून दूर राहावेसे वाटणार आहे. एखादी गोष्ट केवळ ओळखीची आहे म्हणून गृहित धरू नका. तुम्हाला तुमचे कुटुंब, घर, आर्थिक सुरक्षा किंवा करिअर यामध्ये अधिक मजबुती येणार आहे.
कर्क (Cancer Zodiac)
अनेक गोष्टी एकाच वेळी सांभाळाव्या लागणार आहे. काम, आर्थिक बाबी आणि वैयक्तिक जबाबदाऱ्या यांचा समतोल राखा. अचानक झालेल्या बदलामुळे घाबरून जाऊ नका.
सिंह (Leo Zodiac)
आज वैयक्तिक जीवनात भावनिक संबंध दृढ होणार आहे. जवळच्या प्रिय व्यक्तीसोबतचे नाते अधिक घट्ट होणार आहे. कोणत्याही नवीन पावलांची गती मंद राहणार आहे. तुमच्या नात्यात स्पष्टता मिळवावीशी वाटणार आहे.
कन्या (Virgo Zodiac)
आज एखादा प्रलंबित प्रश्न त्वरित सोडवावासा वाटणार आहे. तुम्हाला तुमच्या करिअरमध्ये स्वतःच्या पद्धतीने काहीतरी करण्याची संधी मिळणार आहे. आज, घाईघाईने निर्णय घेण्यापेक्षा योग्य निर्णय घेणे अधिक महत्त्वाचे ठरणार आहे.
तूळ (Libra Zodiac)
आज जबाबदाऱ्यांचा दबाव जाणवणार आहे. स्वतःच्या थकव्याकडे दुर्लक्ष करु नका. भविष्याबद्दल स्पष्टतेचा अभाव निर्माण होणार आहे. तुमच्या करिअरमधील पुढील वाटचालीबद्दल अपेक्षित राहणार आहात.
वृश्चिक (Scorpio Zodiac)
एखादी संघर्षपूर्ण परिस्थिती निर्माण होणार आहे. वैयक्तिक नात्यातील मतभेद किंवा एखाद्या निर्णयावरून होणारा संघर्ष निर्माण होणार आहे. जरी तुम्हाला सध्या एखाद्या कामातून किंवा आर्थिक संधीतून पूर्णपणे समाधानकारक परिणाम होणार आहे.
धनु (Sagittarius Zodiac)
एखादे स्वप्न, करिअरमधील संधी किंवा वैयक्तिक ध्येय पुन्हा महत्त्वाचे वाटणार आहे. पुढचे योग्य पाऊल निवडणे हे आज महत्त्वाचे ठरणार आहे. एखादी दिशा स्पष्ट होणार आहे.
मकर (Capricorn Zodiac)
भूतकाळातील वेदनेचा प्रभाव आज कमी होणार आहे. . एखादे नाते, जुने संभाषण आठवून वाईट वाटणार आहे. तुम्ही त्या अनुभवाकडे भावनेऐवजी समजुतीने पाहणे हिताचे ठरणार आहे.
कुंभ (Aquarius Zodiac)
आजचा पहिला मोठा बदल मानसिक दिलासा देणारा असणार आहे. एखादा छोटा पण महत्त्वाचा क्षण तुमच्या आयुष्यात येणार आहे. आज नात्यांमध्ये अधिक भावनिक स्थिरता मिळणार आहे.
मीन (Pisces Zodiac)
आज तुम्हाला नात्यामध्ये खरा भावनिक जिव्हाळा अनुभवता येणार आहे. जुनी आठवण किंवा भूतकाळातील अनुभव पुन्हा समोर येणार आहे.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)