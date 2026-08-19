/आजचे राशीभविष्य 20 ऑगस्ट 2026 : गुरुवारी सर्वार्थ सिद्धी योग! 5 राशीच्या लोकांसाठी भाग्यशाली, वृषभ आणि मिथुन राशीने निर्णय घेताना घ्या काळजी

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 20 August 2026 in Marathi : पंचांगानुसार गुरुवार श्रावण महिन्याच्या शुक्ल पक्षाची अष्टमी तिथी असून ती रात्री 9.19 पर्यंत असणार आहे. त्यानंतर नवमी तिथी सुरू होणार आहे. गुरुवारी अनुराधा नक्षत्रचा प्रभाव राहणार आहे. तसंच इंद्र योग आणि सर्वार्थ सिद्धी योग काही राशींसाठी अतिशय भाग्यशाली ठरणार आहे. असा हा गुरुवारचा दिवस मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी कसा असणार आहे, जाणून घ्या ज्योतिषशास्ज्ञ तज्ज्ञ आनंद पिंपळकर यांच्याकडून
मेष (Aries Zodiac)
तुम्हाला आज एखाद्या रखडलेल्या कामात दबाव जाणवणार आहे. कोणाच्याही गोड आश्वासनांवर लगेचच विश्वास ठेवू नका. आर्थिक खर्चावर सावधगिरी बाळगा.
वृषभ (Taurus Zodiac)
आज एखाद्या प्रस्ताव किंवा योजना सोपी वाटणार आहे. एखाद्या कामात अपूर्ण माहिती मुळे गोंधळ होणार आहे. आर्थिक बाबीमध्ये काहीसा दिलासा मिळणार आहे. नात्यामधील तणाव कमी होईल.
मिथुन (Gemini Zodiac)
कामाच्या ठिकाणी ताण कमी होणार आहे. टीममधील एखाद्या सदस्यासोबत मतभेद होणार आहे. घर आणि आर्थिक बाबींमध्ये व्यावहारिक विचार ठेवा.
कर्क (Cancer Zodiac)
एखादा प्रस्ताव किंवा संभाषण तुम्हाला अनेक प्रश्नात टाकणार आहे. अपूर्ण कामांसाठी स्वत:वर जास्त ताण घेऊ नका. प्रेमसंबंधांमध्ये भावनांबाबत गोंधळ होणार आहे.
सिंह (Leo Zodiac)
आज एका अनुभवी व्यक्तीचा सल्ला तुम्हाला तुमच्यासमोरील पेचप्रसंग समजून घेण्यास मदत करेल. कौटुंबिक अपेक्षा तुमच्या निर्णयांवर प्रभाव टाकेल. आर्थिक किंवा करिअरबद्दल मोठे निर्णय टाळा.
कन्या (Virgo Zodiac)
अनपेक्षित घटना तुमच्या योजनांमध्ये बदल घडवेल. गैरसोयी निर्माण होईल. नात्यांमध्येही दाबून ठेवलेला असंतोष अचानक उफाळणार आहे.
तूळ (Libra Zodiac)
आज इतरांची मदत घेतल्या कामात प्रगती मिळणार आहे. रखडलेल्या कामांनाही गती मिळणार आहे. एकाच वेळी खूप जास्त निर्णय घेऊ नका. प्रेमसंबंधांमध्ये भविष्याबद्दल चर्चा होऊ शकते.
वृश्चिक (Scorpio Zodiac)
आज भावनिक संवादाऐवजी स्पष्ट आणि थेट संवाद साधणे गरजेचे आहे. नोकरीची संधी तुमच्यासाठी योग्य नाही. नात्यामध्ये जवळच्या व्यक्तीला वेळ द्या.
धनु (Sagittarius Zodiac)
आज तुमच्यावर एखादी मोठी जबाबदारी खांद्यावर पडणार आहे. ऑफिसमधील कामाची विभागणी करावी लागणार आहे. कौटुंबिक आणि वैयक्तिक जीवनात प्रिय व्यक्तीच्या गरजांकडे लक्ष द्या.
मकर (Capricorn Zodiac)
एखादे काम किंवा परिस्थिती तुम्हाला तुमच्या नेतृत्वात सोडवावे लागणार आहे. नवीन नोकरीची संधी मिळणार आहे. नातेसंबंधांमध्ये तुम्हाला कोणत्याही जुन्या वादांतून नवीन समस्या निर्माण होणार आहे.
कुंभ (Aquarius Zodiac)
आज तुम्हाला आत्मविश्वासाची कमतरता जाणवणार आहे. कामाच्या ठिकाणी होणारी टीक तुम्हाला त्रासदायक ठरणार आहे. भावनिक तणावातून सावरा. करिअरमधील प्रगतीला गती द्या.
मीन (Pisces Zodiac)
आज तु्म्ही ज्या कामात खूप वेळ गुंतले आहात, ते सहज मार्गी लागणार आहे. तुमची सर्व मेहनत वाया गेली असं समजू नका. जुन्या सवयी किंवा नाती सोडून देण्यास तुम्हाला संकोच वाटेल.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)