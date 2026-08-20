/आजचे राशीभविष्य 21 ऑगस्ट 2026 : शुक्रवारी जिवंतिका पूजाला सम योग! वाणीवर नियंत्रण ठेवा अन्यथा नात्यात ताण, तर या लोकांना फायदाच फायदा

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 21 August 2026 in Marathi : पंचांगानुसार शुक्रवारी श्रावणातील जिवंतिका पूजा करण्यात येईल. श्रावण महिन्याच्या शुक्ल पक्षाची नवमी तिथी रात्री 11:37 पर्यंत असणार आहे. त्यानंतर दशमी तिथी सुरू होणार आहे. तसंच शुक्रवारी अनुराधा नक्षत्र सकाळी 11:53 पर्यंत राहणार असून त्यानंतर ज्येष्ठा नक्षत्र प्रभावी असणार आहे. त्यासोबतच शुक्रवारी सम योग, समसप्तक योग आणि इंद्र योग असणार आहे. असा हा शुकवारचा दिवस मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी कसा असणार आहे, जाणून घ्या ज्योतिषशास्ज्ञ तज्ज्ञ आनंद पिंपळकर यांच्याकडून
मेष (Aries Zodiac)
आज तुमच्या मेहनतीची दखल घेतली जाणार आहे. तुमच्या कामाची प्रशंसा होणार आहे. तुम्हाला आज एकटं राहवास वाटणार आहे. तुमच्या आणि कुटुंबातील सदस्यांमधील मतांमध्ये मतभेद असणार आहे.
वृषभ (Taurus Zodiac)
नात्यामध्ये समस्या जाणवणार आहे. जास्त जबाबदारीमुळे थकवा येणार आहे. नाते अधिक आरामदायक वाटणार आहे. महत्त्वाची कामं पूर्ण होणार आहे.
मिथुन (Gemini Zodiac)
दुसऱ्याच्या चुकीमुळे किंवा निष्काळजीपणा तुमच्या कामावर परिणाम होणार आहे. तणाव वाढणार आहे. कुटुंबासोबत वेळ घालवल्याने तुमचा मूड छान होणार आहे. विश्रांतीसाठी वेळ काढा.
कर्क (Cancer Zodiac)
अनपेक्षित आमंत्रण किंवा भेट तुम्हाला आज व्यस्त ठेवणार आहे. एखादे संभाषण तुम्हाला मनाची शांती देणार आहे. आर्थिक विचारांमध्ये बदल घडणार आहे. तुमची मन:स्थिती सुधारणार आहे.
सिंह (Leo Zodiac)
एखाद्या गोष्टीबद्दल अपूर्वी माहिती तुम्हाला अडचणीत सापडणार आहे. गैरसमज दूर होणार आहे. नवीन कल्पना तुम्हाला फायदेशीर ठरणार आहे.
कन्या (Virgo Zodiac)
तुम्हाला एका दीर्घकाळ प्रलंबित कामाबद्दल उत्तम संधी मिळणार आहे. कोणतेही काम हाती घेण्यापूर्वी सर्व माहिती घेऊन काम करा. प्रेमसंबंधात गोडवा असणार आहे.
तूळ (Libra Zodiac)
प्रवासात, नोकरीसंदर्भात किंवा कोणत्याही महत्त्वाच्या योजनांमध्ये अडथळे येणार आहे. आर्थिक किंवा कामाशी संबंधित तणाव जाणवणार आहे. आर्थिक अडचणींमुळे तुमच्या योजना लांबणीवर पडणार आहे.
वृश्चिक (Scorpio Zodiac)
एखादे जुनं काम, कार्य किंवा योजनेवर परत विचार करणे गरजेचे असणार आहे. कोणतीही कागदपत्रे किंवा करार करताना काळजी घ्या. जुने नातेसंबंध तुम्हा एकदा उफाळून येणार आहे.
धनु (Sagittarius Zodiac)
अपूर्ण किंवा गैरसमज अचानक अडचणी निर्माण करणार आहे. घरातील कोणत्याही योजना अनपेक्षितपणे बदल घडणार आहे. थोडीशी तयारी तुम्हाला मोठ्या संकटातून वाचवणार आहे.
मकर (Capricorn Zodiac)
एखाद्या यशाबद्दलची आशा बऱ्याच काळानंतर पुन्हा जागृत होणार आहे. आज चांगली बातमी कानावर येणार आहे. एखादी नवीन ऑफर आकर्षक वाटणार आहे.
कुंभ (Aquarius Zodiac)
भूतकाळातील एखादी आठव, व्यक्ती पुन्हा समोर येणार आहे. करिअर आणि आर्थिक बाबींमध्ये फायदा होणार आहे. आज कुठलीही गोष्टीचा निर्णय घेताना भावनिक होऊ नका.
मीन (Pisces Zodiac)
तुम्हाला खूप मेहनत करुनही अपेक्षित परिणाम मिळणार नाही. कामात मंदी येणार आहे. योजनेबद्दल एखाद्या अनुभवी व्यक्तीचा सल्ला घ्या.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)