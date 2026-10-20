/आजचे राशीभविष्य 21 ऑक्टोबर 2026 : बुधवारी, बुधादित्य आणि गांड योग! मेष राशीला नातेसंबंधामध्ये...तर तूळ राशीच्या जीवनात घडणार बदल

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 21 October 2026 in Marathi : पंचांगानुसार, बुधवारी बुधादित्य योग, लक्ष्मीनारायण योग, गांड योग, पारिजात योग, वशी योग, आनंदादि योग, सुनाफा योग आणि मालव्य योगांचा प्रभाव राहणार आहे. असा बुधवारचा दिवस काम, करिअर, व्यवसाय आणि वैयक्तिक जीवनासाठी मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी कसा जाणार आहे, जाणून घ्या ज्योतिषशास्ज्ञ तज्ज्ञ आनंद पिंपळकर यांच्याकडून
मेष (Aries Zodiac)
तुमच्या कामाचे सन्मान होत नाहीय, किंवा सकारात्मक प्रतिसाद मिळत नाहीय असं वाटेल. नात्यामध्ये जवळच्या व्यक्तीसोबत सवांदातून मतभेद दूर होती. आर्थिक बाबींमध्ये विचारपूर्वक निर्णय घ्या.
वृषभ (Taurus Zodiac)
कामाच्या ठिकाणी किंवा घरात किरकोळ मतभेद होण्याची शक्यता आहे. आर्थिक व्यवहारात सावध राहा. नात्यांमध्ये अपूर्ण माहितीमुळे गैरसमज होण्याचे संकेत आहेत.
मिथुन (Gemini Zodiac)
कामात अपेक्षित परिणाम न मिळाल्यामुळे निराशा जाणवणार आहे. जबाबदारी तुम्हाला पुन्हा उत्साही वाटणार आहे. भावनिक अस्वस्थतेमुळे मानसिक तणाव वाटणार आहे.
कर्क (Cancer Zodiac)
कुटुंब किंवा विश्वासू व्यक्तीकडून पाठिंबा मिळणार आहे. नात्यांमधील छोट्या छोट्या गोष्टींवर प्रतिक्रिया देऊ नका. वैयक्तिक जबाबदाऱ्यामुळे तणाव जाणवणार आहे.
सिंह (Leo Zodiac)
प्रलंबित काम पूर्ण करण्याची संधी मिळणार आहे. नात्यांमध्ये भूतकाळातील मतभेद त्रासदायक ठरणार आहे. एखादे काम होण्यास वेळ लागेल.
कन्या (Virgo Zodiac)
भविष्यातील महत्त्वाच्या योजना आखाल. संवादात कठोर शब्द टाळा. सतत विचाराने मानसिक थकवा जाणवणार आहे. मोठा खर्च उद्भवणार आहे.
तूळ (Libra Zodiac)
एखाद्या परिस्थितीकडे नव्या दृष्टिकोनातून पाहणार आहात. अनपेक्षित बदलांमुळे थोडं विचलित व्हाल. नातेसंबंधांमध्ये भावनिक तणाव असेल.
वृश्चिक (Scorpio Zodiac)
कामाच्या ठिकाणी मेहनतीचे परिणाम हळूहळू तुम्हाला मिळणार आहेत. भूतकाळातील घटनेवर पुन्हा विचार करणार आहात. प्रत्येक नात्यात सर्व काही अपेक्षेप्रमाणे घडेलच असं नाही.
धनु (Sagittarius Zodiac)
समन्वयाचा अभाव किंवा जबाबदाऱ्यांवरून मतभेदांचा सामना करावा लागणार आहे. कामाचे नियोजन योग्य झाल्यात गैरसमज होणार आहे. कुटुंबासोबत किंवा प्रियजनांसोबत वेळ व्यतित करणार आहात.
मकर (Capricorn Zodiac)
एका नवीन संधी तुमची वाट पाहत आहे. प्रगती आणि यश घेऊन हा दिवस आला आहे. नात्यांमध्ये एखाद्याच्या वागणुकीबद्दल शंका येणार आहे. जबाबदारीमुळे थकवा वाटणार आहे.
कुंभ (Aquarius Zodiac)
जुन्या निर्णयावर विचार करणार आहात. कामाच्या ठिकाणी महत्त्वाची जबाबदारी देण्यात येणार आहे. जवळच्या व्यक्तीशी संवादातून गोंधळ दूर होईल.
मीन (Pisces Zodiac)
आज एका कठीण काळातून बाहेर पडणार आहात. अपूर्ण कामं पुन्हा सुरू करण्याची संधी मिळणार आहे. नात्यात संवादाला प्राधान्य द्या. तुमच्या भावना आणि मर्यादांचा आदर करणे हिताचे ठरणार आहे.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)