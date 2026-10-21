/आजचे राशीभविष्य 22 ऑक्टोबर 2026 : पाशांकुशा एकादशीला वृद्धि योग! कुंभ राशीच्या लोकांसाठी महत्त्वाचा दिवस, तर या लोकांनी घ्यावी काळजी

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 22 October 2026 in Marathi : मराठी पंचांगानुसार गुरुवारी आश्विन शुक्ल पक्षाची एकादशी तिथी आहे. ही एकादशी पाशांकुशा एकादशी म्हणून ओळखली जाते. एकादशीसोबत या दिवशी वृद्धी योग आणि ध्रुव योग असणार आहे. असा गुरुवारचा दिवस काम, करिअर, व्यवसाय आणि वैयक्तिक जीवनासाठी मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी कसा जाणार आहे, जाणून घ्या ज्योतिषशास्ज्ञ तज्ज्ञ आनंद पिंपळकर यांच्याकडून
मेष (Aries Zodiac)
या लोकांना कामाबद्दल अस्वस्थ वाटणार आहे. घाईघाईने निर्णय घेऊ नका. एखाद्या व्यक्तीचे बोलणं ऐकून घेण्यापूर्वी निष्कर्ष काढण्याचा घाई करू नका.
वृषभ (Taurus Zodiac)
घर, कुटुंब किंवा कामाच्या ठिकाणी जबाबदारी वाढणार आहे. सहकाऱ्याशी मतभेद असतील ते संपुष्टात आणण्यासाठी संवाद महत्त्वाचा ठरेल. आर्थिक नियोजन करताना गरजा आणि वैयक्तिक खर्च यात संतुलन राखा.
मिथुन (Gemini Zodiac)
थांबलेली चर्चा पुन्हा सुरू होणार आहे. तुमचा कामाचा भार वाढणार आहे. तुम्हाला कुटुंबाच्या किंवा जवळच्या लोकांच्या अपेक्षांमुळे दबाव वाटणार आहे. आर्थिक बाबींमध्ये घाई करु नका.
कर्क (Cancer Zodiac)
कामाच्या ठिकाणी महत्त्वाच्या व्यक्तीकडून योग्य आणि सकारात्मक सल्ला मिळणार आहे. नात्यांमधील भूतकाळातील निराशा मागे सोडण्याची संधी मिळणार आहे. तुमच्या क्षमता आणि मर्यादा लक्षात ठेवून गोष्टी करा.
सिंह (Leo Zodiac)
कामाच्या आणि वैयक्तिक जबाबदाऱ्यांमध्ये संतुलन साधावे लागणार आहे. आव्हानाला सामोरे जाताना आत्मविश्वासच्या जोरावर मात करणार आहात. कामाच्या ठिकाणी महत्त्वाची कामं अंगावर पडणार आहे.
कन्या (Virgo Zodiac)
कामाच्या ठिकाणी एखादा प्रस्ताव किंवा नवीन संधी मिळणार आहे. संभाषणातील घाई किंवा कठोर शब्दांमुळे गैरसमज निर्माण होणार आहेत.
तूळ (Libra Zodiac)
नातेसंबंधात किंवा भागीदारीत मतभेद दूर होणार आहेत. एखादा निर्णय तुम्हाला अन्यायकारक वाटणार आहे. वाद न वाढवता त्यामागील कारण समजून घ्या.
वृश्चिक (Scorpio Zodiac)
आज एखाद्या जुन्या सवयीवर, तणावपूर्ण परिस्थितीवर किंवा वारंवार उद्भवणाऱ्या संघर्षावर तुम्ही शांतपणे विचार करणार आहात. वैयक्तिक आयुष्यात, भावनिक थकवा जाणवणार आहे. संयम आणि आत्मपरीक्षण आवश्यक असणार आहे.
धनु (Sagittarius Zodiac)
कोणताही नवीन पर्याय स्वीकारण्यापूर्वी संपूर्ण माहिती जाणूनच पुढे जा. नात्यांमधील अपूर्ण अपेक्षांमुळे अस्वस्थतेची भावना वाटणार आहे. एखादी संधी उशिरा मिळाल्यास, संयम ठेवा.
मकर (Capricorn Zodiac)
कामाच्या ठिकाणी एखाद्या निर्णयाबद्दल, जबाबदारीबद्दल शंका वाटणार आहे. नात्यामध्ये एखाद्याच्या वागणुकीबद्दल संभ्रम जाणवणार आहे. निर्णय घेण्यापूर्वी वेळ घ्या मग निर्णय घ्या.
कुंभ (Aquarius Zodiac)
रखडलेल्या कामांना वेग मिळणार आहे. कामाच्या ठिकाणी जबाबदारी मिळणार आहे. एखाद्या जुन्या विषयावर चर्चा होणार आहे. तुमच्या योजनेवर काम सुरू करण्यासाठी योग्य वेळ आहे.
मीन (Pisces Zodiac)
एका दीर्घकाळच्या चिंतेवर हळूहळू मात करण्याची संधी मिळणार आहे. तुमच्या प्रगतीचे मूल्यांकन करण्यासाठी योग्य दिवस असणार आहे. नात्यांमध्ये एका नव्या सुरुवातीची संकेत आहेत.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)