/आजचे राशीभविष्य 24 ऑक्टोबर 2026 : धनुसह कुंभ राशीच्या लोकांसाठी शुभ शनिवार! या लोकांनी मात्र घ्यावी काळजी

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 24 October 2026 in Marathi : शनिवार हा दिवस हनुमानजीची उपासनेचा दिवस आहे. त्यासोबत शनिदेवाची पूजा करण्यासाठी शनिवारी भाविक मंदिरात जातात. आज आश्विन शुक्ल पक्षाची त्रयोदशी तिथी आहे. तर ग्रहांची स्थिती पाहता आज बुध दुपारी वक्री अवस्थेतून तूळ राशीत प्रवेश करणार आहे. असा आजचा शनिवारचा दिवस काम, करिअर, व्यवसाय आणि वैयक्तिक जीवनासाठी मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी कसा जाणार आहे, जाणून घ्या ज्योतिषशास्ज्ञ तज्ज्ञ आनंद पिंपळकर यांच्याकडून
मेष (Aries Zodiac)
तुमच्यासाठी आजचा दिवस अनुकूल असणार आहे. धार्मिक कार्यात सहभागी होणार आहात. घरात आनंदाचे वातावरण असणार आहे. आर्थिक स्थिती मजबूत होणार आहे.
वृषभ (Taurus Zodiac)
आजचा दिवस सकारात्मक असणार आहे. समस्यांवर मात करण्यात यशस्वी होणार आहात. स्वप्ने पूर्ण करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळणार.
मिथुन (Gemini Zodiac)
आजचा दिवस खूप चांगला असणार आहे. यशाकडे वाटचाल करणार आहात. इतरांकडून अपेक्षा ठेवू नका. आपल्या मेहनतीवर विश्वास ठेवा. वैवाहिक जीवनात आनंद असेल.
कर्क (Cancer Zodiac)
तुमच्यासाठी आजचा दिवस सामान्य राहणार आहे. घरातून एखादी चांगली बातमी मिळेल. वैवाहिक जीवनात आनंद असेल. आज विनाकारण जाण घेऊ नका.
सिंह (Leo Zodiac)
आज तुमच्यात नवीन उत्साह आणि आनंद असणार आहे. मानसिक त्रास दूर होणार आहे. आज तुम्हाला काही अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो.
कन्या (Virgo Zodiac)
तुमच्यासाठी आजचा दिवस अनुकूल राहणार आहे. आरोग्याची काळजी घ्या. संवादावर संयम ठेवा आणि वाद टाळा. कुटुंबियांप्रती प्रेम वाढेल.
तूळ (Libra Zodiac)
जमिनी संबंधी व्यवहार करताना काळजी घ्या. धार्मिक कार्यात सहभागी होणार आहे. निर्णय क्षमता वाढणार आहे. शैक्षणिक अचडणींतून दिलासा मिळेल.
वृश्चिक (Scorpio Zodiac)
आजचा दिवस तुमच्यासाठी खूप चांगला असणार आहे. मुलांच्या संबंधित समस्यातून मार्ग सापडणार आहे. तुमचं बँक बलेन्स वाढणार आहे. कौटुंबिक वातावरण आनंदी असणार आहे.
धनु (Sagittarius Zodiac)
नोकरी करणाऱ्यांना चांगली उत्पन्न मिळणार आहे. तुमचं नातेवाईक चांगले संबंध निर्माण करणार आहेत. मित्रांसोबत चांगली आणि मजेत वेळ व्यतित करणार आहात.
मकर (Capricorn Zodiac)
आजचा दिवस तुमच्यासाठी विशेष सकारात्मक असणार आहे. महत्त्वाचे निर्णय घेताना नेहमी अनुभवी व्यक्तीचा सल्ला मिळणार आहे. आरोग्याबद्दल चढ - उतार जाणवणार आहे.
कुंभ (Aquarius Zodiac)
आजचा दिवस कामाच्या ठिकाणी प्रगतीचा असणार आहे. बुद्धीचा आणि कार्यक्षमेचा वापर करणार आहात. कुटुंबासोबत आनंदी वेळ असणार आहे. नात्यात आज गोडवा असणार आहे.
मीन (Pisces Zodiac)
नोकरी करणाऱ्यांना चांगली संधी मिळणार आहे. आज काही वेळ एकांतात व्यतित करणार आहात. कामाचा अतिभार तुम्हाला सकारात्मक ठरणार आहे.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)