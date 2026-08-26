/आजचे राशीभविष्य 26 ऑगस्ट 2026 : श्रवण नक्षत्र आणि सौभाग्य योग अनेक राशींसाठी भाग्यशाली! मान-सन्मानाचा दिवस

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 26 August 2026 in Marathi : पंचांगानुसार आज श्रावण महिन्याच्या शुक्ल पक्षातील चतुर्दशी तिथी मध्यरात्री 4:19 मिनिटांपर्यंत असणार आहे. तर आज श्रवण नक्षत्र जागृत झाला आहे. तसंच आज सौभाग्य योग जुळून आला आहे. असा हा आजचा दिवस मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी कसा असणार आहे, जाणून घ्या ज्योतिषशास्ज्ञ तज्ज्ञ आनंद पिंपळकर यांच्याकडून
मेष (Aries Zodiac)
एखाद्या पूर्वीच्या कामावर किंवा निर्णयावर पुनर्विचार करा. एखाद्या कामाचा निकाल आज येण्याची शक्यता आहे. तुम्ही नवीन नोकरी किंवा नवीन व्यवसाय सुरू करण्याचा विचार करणार आहात. आर्थिक स्थिती मजबूत असणार आहे.
वृषभ (Taurus Zodiac)
तुम्हाला नवी नोकरीची आणि उत्पन्नाची नवी स्त्रोत प्राप्त होणार आहे. तुमचा पगार असो किंवा जबाबदारी वाढणार आहे. आर्थिक बाबींमध्ये सावधगिरी बाळगा.
मिथुन (Gemini Zodiac)
आज एखाद्या जुना मुद्दा पुन्हा समोर येणार आहे. एखादी योजनावर पुन्हा चर्चा होणार आहे. नात्यांमध्ये संवाद राखा. भूतकाळाला आज समजून घेणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
कर्क (Cancer Zodiac)
आज त्यांच्या घर किंवा कुटुंबाशी संबंधित अनियोजित खर्च वाढणार आहे. तुमच्या कामाचा ताण वाढणार आहे. नात्यांमध्ये किंवा कौटुंबिक गरजेकडे लक्ष द्या. प्रेमसंबंधांमध्ये समोरच्या व्यक्तीच्या गरजा समजून घ्या.
सिंह (Leo Zodiac)
आज कामाशी संबंधित समस्या मनात धरून ठेवणे हानिकारक ठरणार आहे. आज शांत राहणे हिताचे ठरणार आहे. तुमच्या आर्थिक गरजांचा क्रम ठरवा.
कन्या (Virgo Zodiac)
आज एखाद्या जुन्या मित्राशी किंवा ओळखीच्या व्यक्तीशी पुन्हा संपर्क होणार आहे. पूर्वीच्या नात्यात काही अपूर्ण राहिलेल्या गोष्टीत स्पष्टता येणार आहे. प्रेमसंबंधात जुने मतभेद पुन्हा उफाळून येणार आहे.
तूळ (Libra Zodiac)
आज अनेक जबाबदाऱ्यांचा सामना करावा लागणार आहे. कामाच्या ठिकाणी दोन प्रकल्प आणि एक तातडीची बैठक होण्याचे संकेत आहेत. पैशांच्या बाबतीतही तुम्हाला वेगवेगळ्या गरजांमध्ये संतुलन ठेवावे लागणार आहे.
वृश्चिक (Scorpio Zodiac)
नोकरी किंवा नातेसंबंधांबद्दल अनेक मते ऐकणे हिताचे ठरणार आहे. नोकरीबद्दलच्या समस्या दूर होणार आहेत. व्यावसायिकांनी करार करताना काळजी घ्यावी.
धनु (Sagittarius Zodiac)
आज कोणत्याही अंतर्गत समस्या जास्त काळ मनात ठेवू नका. तुमच्या कामावर परिणाम होईल असं तुम्हाला वाटणार आहे. पण आज संयम बाळगणे हिताचे ठरणार आहे. प्रेमसंबंधात, आपल्या भावना लपवल्याने दुरावा निर्माण होईल.
मकर (Capricorn Zodiac)
आज कुटुंब, घर किंवा भविष्याशी संबंधित मोठा खर्च होण्याची शक्यता आहे. भावनिक होऊन निर्णय घेऊ नका. कौटुंबिक जबाबदाऱ्यांमुळे तुमच्या कामाच्या वेळापत्रकावर मोठा परिणाम होणार आहे. नात्यांमध्ये पैशांसंबंधी मतभेद होण्याचे संकेत आहे
कुंभ (Aquarius Zodiac)
एखाद्या कामाचे परिणाम अपेक्षेपेक्षा कमी पडणार आहे. तुमच्या पुढच्या प्रयत्नात तुम्हाला अधिक चांगले परिणाम मिळणार आहे. नात्यांमध्येही, समोरच्या व्यक्तीच्या प्रतिक्रियेवरून स्वतःचे पूर्ण मूल्यमापन करणे चुकीचे ठरणार आहे.
मीन (Pisces Zodiac)
आज कौटुंबिक निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे. पैसा, जबाबदाऱ्या किंवा भविष्यातील योजनांबाबत मतांतर होण्याचे संकेत आहेत. दोन्ही बाजू समजून घेण्यात आणि मध्यम मार्ग शोधण्यास तुमची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)