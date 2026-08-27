/आजचे राशीभविष्य 28 ऑगस्ट 2026 : चंद्रग्रहण आणि रक्षाबंधनाचा दिवस 12 राशींसाठी कसा? मिथुन आणि कुंभसाठी मोठे बदल

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 28 August 2026 in Marathi : रक्षाबंधनाचा पवित्र सण पण त्यासोबत चंद्रग्रहणाची देखील सावली असणार आहे. श्रावण शुक्ल पक्षाची पौर्णिमा सकाळी 9:49 पर्यंत असून त्यानंतर भाद्रपद कृष्ण पक्षाची प्रतिपदा सुरु होणार आहे. शतभिषा नक्षत्राचा प्रभाव आणि सोबत अतिगंड योग, बुधादित्य योग आणि सुनाफा योग असणार आहे. असा हा शुक्रवारचा दिवस मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी कसा असणार आहे, जाणून घ्या ज्योतिषशास्ज्ञ तज्ज्ञ आनंद पिंपळकर यांच्याकडून
मेष (Aries Zodiac)
तुमच्या बाजूने कामाचा निकाल लागणार आहे. वरिष्ठांकडून एखाद्या गोष्टीचा राग न मानता त्यातून शिका. प्रेमाबद्दल तुमच्या भावनांमध्ये गोंधळ होणार आहे.
वृषभ (Taurus Zodiac)
रखडलेल्या कामाना गती मिळणार आहे. आर्थिक खर्च वाढणार आहे. नात्यामध्ये जुना मुद्दा पुन्हा समोर येणार आहे. भावनांवर नियंत्रण ठेवा.
मिथुन (Gemini Zodiac)
तुमच्या नात्यामध्ये नको असलेली गोष्ट समोर येणार आहे. तुमच्यातील अंतर वाढ आहे. नवीन जबाबदाऱ्या खांद्यावर पडणार आहे. उत्पन्नात आणखी वाढ होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
कर्क (Cancer Zodiac)
सिंह (Leo Zodiac)
कन्या (Virgo Zodiac)
तूळ (Libra Zodiac)
वृश्चिक (Scorpio Zodiac)
धनु (Sagittarius Zodiac)
मकर (Capricorn Zodiac)
कुंभ (Aquarius Zodiac)
मीन (Pisces Zodiac)
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)