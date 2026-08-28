/आजचे राशीभविष्य 29 ऑगस्ट 2026 : शनिवारी सुकर्म आणि धृती योग! या राशींसाठी सकारात्मक, या लोकांवर असणार शनिदेवाची करडी नजर

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 29 August 2026 in Marathi : शनिवारी भाद्रपद महिन्याच्या कृष्ण पक्षाची प्रतिपदा नक्षत्र तिथी सकाळी 9:57 वाजेपर्यंत असणार आहे. त्यानंतर द्वितीया नक्षत्र तिथी असणार आहे. चंद्र 9:38 वाजेनंतर कुंभ राशीत असणार आहे. त्यानंतर मीन राशीत प्रवेश करणार आहे. उद्या ग्रहणांची स्थिती पाहता चंद्र-राहू ग्रहणाचा दोषसह चंद्र - शनि विष दोष असणार आहे. तर सुकर्म आणि धृत योग राहणार आहे. असा हा शनिवारचा दिवस मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी कसा असणार आहे, जाणून घ्या ज्योतिषशास्ज्ञ तज्ज्ञ आनंद पिंपळकर यांच्याकडून
मेष (Aries Zodiac)
आज एकाच वेळी अनेक गोष्टी सांभाळणे कठीण जाणार आहे. आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे. नात्यामध्ये मोकळा संवाद फायदेशीर ठरणार आहे.
वृषभ (Taurus Zodiac)
तुम्हाला एखाद्या कामाबद्दल किंवा निर्णयाबद्दल अनावश्यक प्रश्न पडणार आहे. घर किंवा कुटुंबाशी संबंधित गोष्टींमुळे घरातील वातावरण बिघडणार आहे.
मिथुन (Gemini Zodiac)
आज अनेक पर्यायांमुळे संभ्रम दूर होणार आहे. एखाद्या व्यक्तीचा स्पष्ट सल्ला मिळणार आहे. आर्थिक मदत मिळणार आहे. नात्यांमध्ये भावनांपेक्षा संवादाला महत्त्व द्या.
कर्क (Cancer Zodiac)
बऱ्याच काळापासून एखाद्या गोष्टी किंवा नात्यामधील त्रास कमी होणार आहे. मित्र किंवा कुटुंबासोबत वेळ घालवल्याने तुमचा मूड अधिक सकारात्मक राहणार आहे. आपल्या मर्यादेवर लक्ष ठेवा.
सिंह (Leo Zodiac)
तुम्हाला पैशांची किंवा कामाची थोडी कमरता जाणवणार आहे. एखाद्या व्यक्तीकडून मदत मिळणार आहे. नात्यामध्ये गैरसमज निर्माण होईल.
कन्या (Virgo Zodiac)
या लोकांना त्यांच्या लक्षात येईल अशा कामापासून दूर राहायचं आहे. सतत इतरांच्या जबाबदाऱ्या उचलल्याने थकवा जाणवणार आहे. तुम्हाला मोठा आर्थिक निर्णय घ्यावा लागणार आहे.
तूळ (Libra Zodiac)
एखाद्या जुन्या निर्णयावर किंवा नात्यावर पुनर्विचार करावा लागणार आहे. आर्थिक पर्यायांबद्दल संभ्रम निर्माण होणार आहे. नात्यांमध्ये गोड शब्द भासणार आहे.
वृश्चिक (Scorpio Zodiac)
तुम्हाला तणावपूर्ण परिस्थितीतून जावं लागणार आहे. मोठ्या वादातून दिलासा मिळणार आहे. आर्थिक स्थिती सुधारणार आहे.
धनु (Sagittarius Zodiac)
तुम्हाला नोकरीची किंवा नवीन जबाबदाऱ्यांनी भरलेला हा दिवस असणार आहे. कुठलाही निर्णय घाईने घेऊ नका. अपेक्षांच्या आधारावर पैसे खर्च करु नका.
मकर (Capricorn Zodiac)
तुमच्या कामाची कामगिरी उत्तम असणार आहे. वैयक्तिक नाराजीला तुमच्या जबाबदाऱ्यांमध्ये वाढ होणार आहे. एखाद्या लहानशा गोष्टीमुळे तुमचा मूड खराब होणार आहे.
कुंभ (Aquarius Zodiac)
बऱ्याच दिवसांपासून लांबवत असलेल्या गोष्टीला तुम्ही अंतिम निर्णय घेणार आहे. काही नवीन अटीसह तुम्ही नवीन सुरुवात करणार आहे. कामात तुमची क्षमता दाखवण्याची संधी मिळणार आहे.
मीन (Pisces Zodiac)
आज कामात प्रगती मंद होणार आहे. आर्थिक व्यवहारात सुरक्षित मार्ग निवडा. प्रेमात संवाद गोडवा वाढवणार आहे.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)