/आजचे राशीभविष्य 29 सप्टेंबर 2026 : अंगारकी संकष्ट चतुर्थी आणि गजकेसरी योग! मेष आणि वृषभ राशीसह 5 राशींचे भाग्य उजळणार

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 29 September 2026 in Marathi : आज भाद्रपद कृष्ण पक्षातील तृतीया तिथी असून आज अंगारकी संकष्टी चतुर्थी आहे. त्यासोबत गजकेसरी योग आणि सर्वसिद्धी योग देखील आहे. असा हा आजचा दिवस मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी कसा असेल, जाणून घ्या ज्योतिषशास्ज्ञ तज्ज्ञ आनंद पिंपळकर यांच्याकडून
मेष (Aries Zodiac)
आजचा दिवस तुमच्यासाठी खूप चांगला आहे. व्यावसायिकांना लाभ मिळणार आहे. आर्थिक स्थिती मजबूत होईल. करिअरमध्ये प्रगतीसाठी नवीन मार्ग खुले होणार आहेत.
वृषभ (Taurus Zodiac)
आज नवीन बदल घडणार आहेत. प्रॉपर्टी डीलर्ससाठी आजचा दिवस सकारात्मक असणार आहे. तुम्हाला आर्थिक लाभ मिळणार आहे. आरोग्य उत्तम राहणार आहे.
मिथुन (Gemini Zodiac)
कामाच आत्मविश्वास वाढणार आहे. प्रियजनांच्या मदतीने कोणतीही प्रलंबित कामं पूर्ण होणार आहेत. वैवाहिक जीवनात आनंद असणार आहे. तुमची काही अनुभवी लोकांशी भेटीगाठी होणार आहे.
कर्क (Cancer Zodiac)
आजचा दिवस आनंदी राहणार आहे. गुंतवणुकीतून सकारात्मक परिणाम पाहिला मिळणार आहे. आज आपल्या भावनांवर नियंत्रण ठेवा. कामामध्ये जोडीदाराकडून मदत मिळणार आहे.
सिंह (Leo Zodiac)
व्यावसायिकांना लाभ मिळणार आहे. नियोजित कामं मार्गी लागणार आहे. अनावश्यक खरेदी टाळा आणि आपली आर्थिक स्थिती मजबूत करा. कामाच्या ठिकाणी प्रगती पाहिला मिळणार आहे.
कन्या (Virgo Zodiac)
तुमचे जोडीदार तुम्हाला एक अशी भेट देणार आहेत, ज्यामुळे तुम्हाला खूप आनंद मिळणार आहे. उत्पन्नाचे नवीन स्त्रोत गवसणार आहे. नवीन उद्योग सुरू करणे फायदेशीर ठरणार आहे.
तूळ (Libra Zodiac)
तुमच्यासाठी आजचा दिवस अनुकूल असणार आहे. अनेक अवघड प्रश्नांची उत्तरं मिळणार आहे. कामातून लक्षणीय फायदा मिळणार आहे. काही वैयक्तिक बाबींमध्ये नातेवाईकांकडून साथ मिळणार आहे.
वृश्चिक (Scorpio Zodiac)
आजचा दिवस तुमच्यासाठी शुभ असणार आहे. तुम्ही तुमची आर्थिक स्थिती मजबूत करण्यासाठी एक नवीन योजना आखणार आहात. तुमची मैत्री अधिक घट्ट होणार आहे.
धनु (Sagittarius Zodiac)
तुमच्यासाठी आजचा दिवस सकारात्मक असणार आहे. धावपळीतून कामात यश मिळणार आहे. तुमच्या मेहनतीचे चिज होणार आहे. कुटुंबात आनंदाचे वातावरण असणार आहे.
मकर (Capricorn Zodiac)
व्यवसायिकांसाठी आजचा दिवस शुभ असणार आहे. तुमच्या सभोवतालचे लोक आनंदी राहणार आहे. आर्थिक लाभ होणार आहे. आपल्या कामाबाबत सतर्क राहणार आहात.
कुंभ (Aquarius Zodiac)
तुमच्या नोकरीतील लोकांचा प्रभाव वाढणार आहे. कोणत्याही नवीन व्यवसायात पालकांचा सल्ला फायदेशीर ठरणार आहे. वैवाहिक जीवनात आनंद नांदणार आहे.
मीन (Pisces Zodiac)
तुमच्यासाठी आजचा दिवस आनंदी राहणार आहे. मित्रांसोबत पार्टीचे नियोजन करणार आहात. अचानक आर्थिक लाभ मिळणार आहे. जोडीदारासोबत तुम्हाला आनंदी राहण्याचे कारण मिळणार आहे.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)