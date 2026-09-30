/आजचे राशीभविष्य 30 सप्टेंबर 2026 : आज मेष, सिंह आणि कुंभ राशीसाठी यशाचा दिवस! या राशीने कामाबाबत राहावे सावध

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 30 September 2026 in Marathi : प्रत्येक दिवस कसा असणार आहे? आयुष्याच्या प्रत्येक पाऊलावर काही ना काही संघर्ष असतो. तर काहींसाठी अनेक संकटानंतर चांगला काळ सुरु होतं. ज्योतिषशास्त्रानुसार ग्रहांच्या स्थितीचा हा मानवीवर होतो. काही राशींना आज व्यवसाय, करिअर आणि आर्थिक बाबींमध्ये लाभ होणार आहे. असा हा आजचा दिवस मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी कसा असेल, जाणून घ्या ज्योतिषशास्ज्ञ तज्ज्ञ आनंद पिंपळकर यांच्याकडून
मेष (Aries Zodiac)
तुमच्यासाठी आजचा दिवस फायदेशीर राहणार आहे. इतरांकडून मदत मिळणार आहे. कुटुंबासोबत आनंदाचे क्षण घालवलाय. तुम्हाला एक नवीन संधी मिळणार आहे.
वृषभ (Taurus Zodiac)
आजचा दिवस तुमच्यासाठी खूप चांगला जाणार आहे. तुमची प्रतिष्ठा आज वाढणार आहे. मैत्रिणीकडून पाठिंबा मिळणार आहे. आर्थिक परिस्थिती पूर्वीपेक्षा चांगली असणार आहे. करिअरमध्ये प्रगतीचे मार्ग उघडणार आहे.
मिथुन (Gemini Zodiac)
आजचा दिवस तुमच्यासाठी अनुकूल असणार आहे. नवीन लोकांबाबत तुम्ही थोडे सावधगिरी बाळगा. कामाच्या ठिकाणी वरिष्ठांकडून आनंदाची बातमी मिळणार आहे.
कर्क (Cancer Zodiac)
आजचा दिवस उत्तम असणार असून आई - वडिलांच्या प्रकृतीची चिंता मिटणार आहे. मात्र आज खर्च जरा वाढणार आहे. तुम्ही तुमच्या जोडीदारासोबत बाहेर फिरायला जाण्याचा बेत आखणार आहात.
सिंह (Leo Zodiac)
आज तुमचं व्यक्तिमत्व उजळून निघणार आहे. घरी अनपेक्षितपणे पाहुणे येणार आहेत. तुमच्या कामात तुमच्या जोडीदाराच्या पाठिंब्यामुळे आत्मविश्वास वाढणार आहे.
कन्या (Virgo Zodiac)
तुम्हाला आज आर्थिक पाठबळ मिळणार आहे. तुम्ही घरगुती कामात यशस्वी होणार आहात. तुम्हाला कार्यक्षेत्रात मोठे यश मिळणार आहे.
तूळ (Libra Zodiac)
आज तुमची आर्थिक परिस्थिती मजबूत राहणार आहे. कामाचा ताण कमी होणार आहे. आज एका अनुभवी व्यक्तीचा सल्ला फायदेशीर ठरणार आहे.
वृश्चिक (Scorpio Zodiac)
आज तुमची नियोजित कामे पूर्ण होणार आहे. लोकांकडून पाठिंबा तुमचे मनोधैर्य वाढवणार आहे. तुम्ही तुमचा व्यवसाय वाढवण्याचा निर्णय घेणार आहात.
धनु (Sagittarius Zodiac)
लोकांना आज आर्थिक लाभाच्या चांगल्या संधी मिळणार आहे. आरोग्य उत्तम राहणार आहे. तुम्ही तुमच्या करिअरमध्ये नवीन उंची गाठणार आहात.
मकर (Capricorn Zodiac)
आजचा दिवस सकारात्मक असून तुम्ही तुमच्या जबाबदाऱ्या यशस्वीपणे पार पाडणार आहात. जीवनात प्रगतीचे नवीन मार्ग खुले होणार आहेत.
कुंभ (Aquarius Zodiac)
आजचा दिवस खूप आनंदी असणार आहे. भाग्याची साथ तुम्हाला मिळणार आहे. उत्पन्नाचे नवीन स्रोत तयार होणार आहे. ऑफिसमधील काम नेहमीपेक्षा चांगले होणार आहे.
मीन (Pisces Zodiac)
आज तुमचा आत्मविश्वास वाढणार आहे. करिअरमध्ये यश मिळणार आहे. तुमचे काम वेळेवर पूर्ण होणार आहे. तुमच्या आरोग्याबाबत सावधगिरी बाळगा.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)