/आजचे राशीभविष्य 4 सप्टेंबर 2026 : जन्माष्टमीला हर्षण योग 4 राशींसाठी लोकांसाठी ठरणार वरदान! आर्थिक लाभासह करिअरमध्ये प्रगती

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 4 September 2026 in Marathi : शुक्रवारी जन्माष्टमीचा उत्साह असणार आहे. शुक्रवारी, भगवान श्रीकृष्णांच्या विशेष आशीर्वादासह, हर्षण योग, बुधादित्य योग आणि सुनाफा योग यांचा एक दुर्मिळ संयोग निर्माण होणार आहे. आर्थिक लाभासह प्रगती होणार आहे. असा हा शुक्रवार मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी कसा असणार आहे, जाणून घ्या ज्योतिषशास्ज्ञ तज्ज्ञ आनंद पिंपळकर यांच्याकडून
मेष (Aries Zodiac)
कामाच्या ठिकाणी अचानक निर्णय बदलावा लागणार आहे. आर्थिक परिस्थिती सुरुवातीपेक्षा चांगली असणार आहे. नात्यात कडूगोड अनुभव येणार आहे.
वृषभ (Taurus Zodiac)
तुम्हाला एखाद्या जुन्या समस्येतून नैराश वाटणार आहे. नात्यांमध्ये थोडी सावधगिरी बाळगा. करिअरमध्ये चढ-उतार पाहिला मिळणार आहे.
मिथुन (Gemini Zodiac)
आज तुम्ही उत्साही असणार आहात. कामांचा ताण राहणार आहे. आर्थिक ताण कमी करण्याची संधी मिळणार आहे. नात्यातील संवाद तुमचं नातं मजबूत होणार आहे.
कर्क (Cancer Zodiac)
नवीन प्रस्ताव किंवा कल्पना तुम्हाला उत्साह देणार आहे. कामाच्या ठिकाणी एक नवीन प्रस्ताव येणार आहे. कुटुंबात तुमच्या निर्णयाला प्राधान्य मिळणार आहे. घर आणि कामाच्या ठिकाणी तणाव टाळा.
सिंह (Leo Zodiac)
एखाद्या व्यक्तीबद्दल किंवा परिस्थितीबद्दल शंका दूर होणार आहे. कामाच्या ठिकाणी एखाद्या वरिष्ठामुळे तुम्हाला त्रासदायक ठरणार आहे. आपली भूमिका ठामपणे मांडा, पण संघर्ष टाळा.
कन्या (Virgo Zodiac)
आज तुमच्यासाठी जवळच्या व्यक्तीचा आधार अधिक महत्त्वाचा ठरणार आहे. विश्वासातील व्यक्तीशी मनमोकळेपणाने बोलणार आहात. करिअरमध्ये नवीन संधी मिळणार आहे.
तूळ (Libra Zodiac)
आज एखाद्या इच्छेवर पुनर्विचार करण्याची संधी मिळणार आहे. यश, खरेदी, नोकरी किंवा नातेसंबंधात मोठे बदल पाहिला मिळणार आहे. तुम्ही तुमच्या करिअरच्या मार्गाबद्दल गंभीर असणार आहात.
वृश्चिक (Scorpio Zodiac)
कुटुंब, मालमत्ता किंवा पैशाशी संबंधित बाबींमध्ये तुम्हाला त्रासदायक ठरणार आहे. कुटुंबात एखाद्या मोठ्या आर्थिक निर्णयावर चर्चा होणार आहे.
धनु (Sagittarius Zodiac)
तुमच्या पूर्वीच्या प्रयत्नांचे परिणाम पाहिला मिळणार आहे. नात्यांमध्येही प्राधान्यक्रमात फरक दिसणार आहे. संयम आणि उत्साह यांच्यात संतुलन राखावे लागणार आहे.
मकर (Capricorn Zodiac)
तुम्हाला कामाच्या ठिकाणी तुमच्याशी योग्य वागणूक मिळणार नाही. तुम्हाला पगार, जबाबदाऱ्या, कामाच्या अटी किंवा अशा करारांसंबंधी समस्या पाहिला मिळेल. जुनी परिस्थिती सोडण्याचा आजचा निर्णय व्यावहारिक ठेवणे हिताचे ठरणार आहे.
कुंभ (Aquarius Zodiac)
आज तणावातून तुम्ही दूर जाणार आहात. तुमची मेहनत अधिक दिसून येणार आहे. टीमसमोर तुमचे स्थान अधिक मजबूत होणार आहे. नात्यामध्ये प्रेम असणार आहे.
मीन (Pisces Zodiac)
एखाद्या आशेच्या बाबतीत तुमचे मन थोडे कमकुवत असणार आहे. आर्थिक बाबींशी संबंधित अनेक जबाबदाऱ्या एकाच वेळी कठीण ठरणार आहे. नात्यामध्ये तणाव असल्यास आहे.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)