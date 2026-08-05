/आजचे राशीभविष्य 6 ऑगस्ट 2026: गुरुवारी त्रिग्रह योगसह सर्वार्थ सिद्धी योग! मेष ते मीन राशीसाठी कसा आहे दिवस?

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 6 August 2026 in Marathi : आज ऑगस्ट महिन्याचा पहिला गुरुवार असून आज त्रिग्रह योग, सर्वार्थ सिद्धी योगासह वृद्धी योग आहे. या योगाचा परिणाम हा मेष ते मीन राशीच्या लोकांवर पडणार आहे. चला मग गुरुवारचा दिवस मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी कसा असणार आहे जाणून घ्या ज्योतिषशास्ज्ञ तज्ज्ञ आनंद पिंपळकर यांच्याकडून
मेष (Aries Zodiac)
आज तुम्हाला अपेक्षा आणि वास्तव यांच्यात थोडी तफावत जाणवणार आहे. कामाच्या ठिकाणी नवीन जबाबदारी खांद्यावर पडणार आहे. वरिष्ठांच्या कौतुकामुळे आत्मविश्वास वाढणार आहे.
वृषभ (Taurus Zodiac)
आज काही गोष्टी तुमच्या अपेक्षेप्रमाणे होणार नाहीत. आर्थिक किंवा कामाबद्दल चिंता वाटणार आहे. आज एखाद्या चुकीतून तुम्हाला आयुष्याचा धडा मिळणार आहे.
मिथुन (Gemini Zodiac)
आज तुम्ही एखाद्या गोष्टीपासून किंवा व्यक्तीपासून दूर राहण्याचा निर्णय घेणार आहात. करिअर आणि आर्थिक बाबींमध्ये सकारात्मक परिणाम दिसणार आहे. दुरावामुळे नात्याचे शेवट नाही तर चांगल्या नात्याची सुरुवात होणार आहे.
कर्क (Cancer Zodiac)
आज तुमच्या कुटुंबात किंवा कामाच्या ठिकाणी सकारात्मक वातावरण असणार आहे. कामात घाई करु नका. तसंच तुमची मेहनत योग्य दिशेने पुढे जाणार आहे.
सिंह (Leo Zodiac)
नातेसंबंध आणि भागीदारीच्या बाबतीत संयम ठेवा. जवळच्या व्यक्तीसोबतचा जुना गैरसमज दूर होणार आहे. कौटुंबिक किंवा आर्थिक बाबतीत चांगली बातमी मिळणार आहे.
कन्या (Virgo Zodiac)
आज अनेक वेळापासून होणाऱ्या त्रासातून किंवा तणावातून मुक्तता मिळणार आहे. एखाद्या विश्वासू व्यक्तीशी संवाद साधल्याने तुमचा आत्मविश्वास वाढणार आहे. तुमचं मन जितकं शांत तितके निर्णय अधिक चांगले होणार आहे.
तूळ (Libra Zodiac)
आज तुम्ही मर्यादित विचारातून बाहेर पडणार आहात. आत्मविश्वास वाढणार आहे. करिअर किंवा व्यवसायाच्या विस्तार वाढणारआहे. कोणतीही घाई न करता पुढे जा.
वृश्चिक (Scorpio Zodiac)
आज खांद्यावर नवीन प्रकल्पाची किंवा नवीन जबाबदारी पडणार आहे. एखादा नवीन प्रकल्प सुरू करणार आहात. यश तुमच्यासोबत असणार आहे. कुटुंबात आनंद असेल.
धनु (Sagittarius Zodiac)
दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या समस्या दूर होणार आहे. करिअर किंवा व्यवसायातील क्षमता वाढणार आहे. आर्थिक बाबी किंवा वैयक्तिक यशासंबंधी सकारात्मक बातमी मिळणार आहे.
मकर (Capricorn Zodiac)
तुम्हाला योग्य दिशा मिळणार आहे. कठोर मेहनत आणि कामातील शिस्त चांगल्या असणार आहे. थांबलेल्या कामाला गती मिळणार आहे. कामात नवीन संधी मिळणार आहे.
कुंभ (Aquarius Zodiac)
आज तुम्हाला जुना दृष्टिकोन बदलावा लागणार आहे. हट्टीपणा सोडून नवीन विचार करा. एका अनुभव व्यक्तीचे मार्गदर्शन मिळणार आहे. आर्थिक व्यवहारात घाई करु नका.
मीन (Pisces Zodiac)
आजचा दिवस तुम्हाला काही जुना ताण, निराशा किंवा अपूर्ण राहिलेली प्रकरणे मागे सोडण्याची संधी मिळणार आहे. अनावश्यक खर्च किंवा भावनिक अवस्थेवर लक्ष द्या.कुटुंबाकडून किंवा विश्वासू व्यक्तीकडून आधार मिळणार आहे.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)