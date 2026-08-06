/आजचे राशीभविष्य 7 ऑगस्ट 2026 : शुक्रवारी बुधादित्यसह नवपंचम योग! या राशीच्या लोकांवर असणार लक्ष्मीची कृपा

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 7 August 2026 in Marathi : आज ऑगस्ट महिन्याचा पहिला शुक्रवारी वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार ग्रहांची स्थिती पाहता बुधादित्य योगासह नवपंचम योग जुळून आला आहे. या योगामुळे मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी शुक्रवारचा दिवस कसा असार आहे जाणून घ्या ज्योतिषशास्ज्ञ तज्ज्ञ आनंद पिंपळकर यांच्याकडून
मेष (Aries Zodiac)
आज आत्मविश्वासामध्ये थोडी कमतरता जाणवेल. कामाच्या ठिकाणी स्वतःला स्पष्टपणे उभं करु शकणार नाहीत. आपल्या भावनांवर नियंत्रण ठेवा.
वृषभ (Taurus Zodiac)
भविष्यातील योजनांवर गांभीर्याने काम सुरु करण्याची संधी मिळणार आहे. आर्थिक थोडं संयम बाळगण्याची गरज असणार आहे. कोणतही मोठी गुंतवणूक टाळा. नवीन प्रस्ताव किंवा जबाबदारी तुमच्या खांद्यावर पडणार आहे.
मिथुन (Gemini Zodiac)
आज महत्त्वाच्या कामासाठी पाठिंबा मिळणार आहे. आयुष्यात हळूहळू सकारात्मक बदल दिसणार आहेत. घाई करण्याऐवजी संयमाने काम करा.
कर्क (Cancer Zodiac)
बऱ्याच काळापासून टाळत असलेला एखादा निर्णय घेणार आहात. कामातील, अभ्यासातील किंवा वैयक्तिक आयुष्यातील एखादा जुना अध्याय संपणार आहे. आत्मविश्वासाने घेतलेले निर्णय भविष्यासाठी फायदेशीर सिद्ध होणार आहेत.
सिंह (Leo Zodiac)
आज तुम्हाला एक उत्तम संधी मिळणार आहे. कामाच्या ठिकाणी कोणताही नवीन प्रस्ताव, वाटाघाटी किंवा जबाबदारी खांद्यावर पडणार आहे. नातेसंबंधांमध्ये किंवा वैयक्तिक जीवनात भावनिक स्पष्टता येणार आहे.