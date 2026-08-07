/आजचे राशीभविष्य 8 ऑगस्ट 2026 : बुधादित्य योग, हंसराज योगासह सम योग! शनिवारचा दिवस तुमच्यासाठी कसा असणार?

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 8 August 2026 in Marathi : आज ऑगस्ट महिन्याचा पहिला शनिवारी ग्रहांचा शुभ संयोग घेऊन आला आहे. वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार गौरी योगासह ध्रुव योग, बुधादित्य योग, सम योग आणि हंसराज योग असणार आहे. असा हा आजचा दिवस मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी कसा असणार आहे जाणून घ्या ज्योतिषशास्ज्ञ तज्ज्ञ आनंद पिंपळकर यांच्याकडून
मेष (Aries Zodiac)
तुम्हाला कामाच्या ठिकाणी महत्त्वाची माहिती किंवा संकेत मिळणार आहे. दुसऱ्यांच्या यशामुळे स्वत:च्या प्रयत्नांवर शंका घेणे चुकीच ठरेल. तुमच्या मेहनतीला योग्य दिशा मिळणार आहे.
वृषभ (Taurus Zodiac)
तुम्हाला आज एक नवीन संधी मिळणार आहे. कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी प्रत्येक पैलू तपासा. कामाच्या किंवा आर्थिक बाबींमध्ये अपूर्ण माहितीमुळे गोंधळू नका. आपल्या भावनांवर नियंत्रण ठेवा.
मिथुन (Gemini Zodiac)
अनेक दिवसांपासून रेंगाळलेली कामं मार्गी लागणार आहे. तुमच्यावर नवीन जबाबदारी पडणार आहे. सकारात्मक बातमी तुमचा आत्मविश्वास वाढणार आहे.
कर्क (Cancer Zodiac)
कोणत्याही गोष्टीवर आंधळेपणाने विश्वास ठेवू नका. तुमचा संतुलित विचार आर्थिक बाबींमध्ये फायदेशीर ठरणार आहे. आज संयम तुमची सर्वात मोठी ताकद असणार आहे.
सिंह (Leo Zodiac)
तुम्हाला आज एकाच जागी अडकल्यासारखं वाटणार आहे. तुम्हाला कामाच्या ठिकाणी नवीन जबाबदाऱ्या किंवा संधी मिळणार आहे. तुमची आजची कृती भविष्यासाठी फायदेशीर ठरणार आहे.
कन्या (Virgo Zodiac)
एखादे काम आज घाईघाई करु नका अन्यथा अडचणीत सापडाल. नवीन कल्पना किंवा जबाबादारी तुमच्या खांद्यावर पडणार आहे. मित्राचा पाठिंबा तुमचा आत्मविशवस वाढणार आहे.
तूळ (Libra Zodiac)
दीर्घकाळातील समस्येतून दिलासा मिळणार आहे. आर्थिक बाबींमध्ये काळजीपूर्वक निर्णय घ्या. गरजू व्यक्तीला मदत केल्यास समाधान मिळेल.
वृश्चिक (Scorpio Zodiac)
कामाच्या ठिकाणी होणारी एखादी महत्त्वाची चर्चांना योग्य दिशा मिळणार आहे. दीर्घकाळापासून त्रस्त असलेल्या समस्येवर उत्तर सापडणार आहे. नवीन दृष्टीकोन तुमची ताकद बनणार आहे.
धनु (Sagittarius Zodiac)
काही काळापासून तुम्हाला सतावत असलेल्या गोष्टीतून दिलासा मिळणार आहे. समस्यातून बाहेर पडण्याचा मार्ग मिळणार आहे. तुमच्या मेहनतीचे फळ मिळणार आहे.
मकर (Capricorn Zodiac)
आज तुम्हाला बऱ्यात काळापासून प्रलंबित कामाच्या सकारात्मक प्रगतीचे संकेत मिळणार आहे. नवीन जबाबदारी किंवा संधी मिळणार आहे. तुमच्या कामाला प्रगती मिळणार आहे.
कुंभ (Aquarius Zodiac)
आज तुमच्या जबाबदाऱ्या वाढणार आहे. कामाच्या ठिकाणी घेतलेला एखादा निर्णय तुमचा वेग वाढवणार आहे. मेहनतीवर विश्वास ठेवा. आशावादी राहा कारण चांगल्या संधी अनपेक्षितपणे येणार आहेत.
मीन (Pisces Zodiac)
आज अनेक कामं किंवा जबाबदाऱ्यांकडे लक्ष द्या. सर्व काही एकदम हाताळण्यापेक्षा कामांना प्राधान्य द्या. संयम आणि स्पष्ट विचार तुम्हाला योग्य दिशा देणार आहे. मनातील गोंधळ हळूहळू दूर होणार आहे.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)