/आजचे राशीभविष्य 8 ऑक्टोबर 2026 : मासिक शिवरात्रीला 3 राशीच्या लोकांवर बसरणार महादेवाचा आशीर्वाद, आर्थिक व्यवहारात सतर्क रहा

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 8 October 2026 in Marathi : आज गुरुवार, भाद्रपद महिन्याच्या कृष्ण पक्षातील त्रयोदशी तिथी आहे. पितृपक्ष सुरु असल्याने त्रयोदशी तिथीचे श्राद्ध करण्यात येईल. आज प्रदोष व्रतासह मासिक शिवरात्रि आहे. असा हा आजचा दिवस काम, करिअर, व्यवसाय आणि वैयक्तिक जीवनासाठी मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी कसा जाणार आहे, जाणून घ्या ज्योतिषशास्ज्ञ तज्ज्ञ आनंद पिंपळकर यांच्याकडून
मेष (Aries Zodiac)
तुमच्यासाठी आजचा दिवस सकारात्मक असणार आहे. बढती किंवा पगारवाढीचे संकेत आहेत. कौटुंबिक जीवनात आनंद असेल. आरोग्याच्या समस्या दूर होतील. वैवाहिक जीवनात सुख समृद्धी असणार आहे.
वृषभ (Taurus Zodiac)
आजचा दिवस तुमच्यासाठी आनंददायी असणार आहे. शिक्षण आणि अध्यापन क्षेत्रात काम करण्यांसाठी सकारात्मक दिवस असेल. तुम्हाला शिकवण्यासाठी चांगली संधी मिळणार आहे.
मिथुन (Gemini Zodiac)
व्यावसायिकांना एका प्रतिष्ठित कंपनीत सहभागी होण्याची सुवर्णसंधी मिळणार आहे. तु्म्हाला भविष्यात फायदा मिळणार आहे. आर्थिक स्थिती अनुकूल असणार आहे. अचानक मिळालेली चांगली बातमी आयुष्यात आनंद आणेल.
कर्क (Cancer Zodiac)
आजचा दिवस प्रफुल्लित करणारा असणार आहे. अभ्यासात रस वाढणार आहे. कामाच्या ठिकाणी वरिष्ठांशी समन्वय राखण्यात यशस्वी व्हाल. कठीण परिस्थितीवर मात कराल. मात्र आर्थिक व्यवहार करताना सतर्क राहा.
सिंह (Leo Zodiac)
तुम्हाला वडिलोपार्जित मालमत्तेतून मोठा लाभ मिळणार आहे. कुटुंबातील वातावरण आनंदी असणार आहे. प्रेमसंबंधांसाठी हा काळ उत्तम असणार आहे. अनावश्यक खर्च टाळा.
कन्या (Virgo Zodiac)
तुमच्यासाठी आजचा दिवस सकारात्मक असणार आहे. कामाच्या ठिकाणी सहकाऱ्यांचं सहकार्य लाभणार आहे. जोडीदाराचा पाठिंबा मिळणार आहे. आजचा दिवस प्रेमवीरांसाठी उत्तम असणार आहे.
तूळ (Libra Zodiac)
आजचा दिवस इतर दिवसांपेक्षा चांगला जाणार आहे. जोडीदाराला मोठं यश मिळणार आहे. तुमच्या नात्यामध्ये सुधारणा होणार आहे. विद्यार्थी आज स्पर्धा परीक्षेसाठी अर्ज भरण्याच्या तयारीत असणार आहे.
वृश्चिक (Scorpio Zodiac)
आजचा दिवस आनंदी आणि उत्साही असणार आहे. कामाच्या ठिकाणी काही नवीन कल्पना आयुष्यात आनंद आणणेल. तुमचा सकारात्मक दृष्टिकोन प्रगतीचा मार्ग निवडणार आहे. बॉस तुमचं कौतुक करणार आहे.
धनु (Sagittarius Zodiac)
आजचा दिवस तुमच्यासाठी चांगला जाणार आहे. आर्थिक लाभाची शक्यता वाढणार आहे. विद्यार्थ्यांना विशेष संधी मिळणार आहे. तुमच्या जोडीदारासोबतचे तुमचे संबंध मजबूत होणार आहे.
मकर (Capricorn Zodiac)
तुमच्यासाठी आजचा दिवस आनंदी असणार आहे. शैक्षणिक इच्छा पूर्ण होणार आहे. परीक्षेत चांगले निकाल लागणार आहे. नात्यांमध्ये प्रामाणिकपणा टिकवून ठेव.
कुंभ (Aquarius Zodiac)
आजचा दिवस उत्साहाने भरलेला असणार आहे. चांगल्या कंपनीतून नोकरीची ऑफर मिळणार आहे. मेहनतीला सकारात्मक फळ मिळणार आहे. वैवाहिक जीवनात आनंद असेल.
मीन (Pisces Zodiac)
आजचा दिवस तुमच्यासाठी यश घेऊन आला आहे. नोकरी शोधणाऱ्यांना चांगली नोकरी मिळणार आहे. तुमची आर्थिक परिस्थिती खूप चांगली राहणार आहे. आज तुमच्या रागावर नियंत्रण ठेवा.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)