/आजचे राशीभविष्य 9 ऑगस्ट 2026 : कामिका एकादशीसोबत चंद्र - मंगळचा शुभ योग! रविवारचा दिवस मेष ते मीन राशीसाठी कसा?

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 9 August 2026 in Marathi : आज रविवारी सुट्टीच्या दिवशी कामिका एकादशीसह चंद्र - मंगळचा शुभ योग जुळून आला आहे. असा हा रविवारचा दिवस मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी कसा असणार आहे जाणून घ्या ज्योतिषशास्ज्ञ तज्ज्ञ आनंद पिंपळकर यांच्याकडून
मेष (Aries Zodiac)
आयुष्यातील गोंधळ दूर होणार आहे. कामाच्या ठिकाणी तुमचे प्रयत्न यशस्वी होणार आहेत. आर्थिक निर्णय घेताना विचारपूर्वक घ्या. नात्यात भावनाना महत्त्व द्या.
वृषभ (Taurus Zodiac)
मंदावलेल्या कामाला गती मिळणार आहे. वातावरण सकारात्मक राहणार आहे. घाईने कुठलाही निर्णय घेऊ नका. आर्थिक बाबत काहीसा दिलासा मिळणार आहे.
मिथुन (Gemini Zodiac)
तुम्हाला तुमचा मुद्दा किंवा कृती सिद्ध करावी लागणार आहे. तुमच्या आत्मविश्वास टिकून ठेवण्यासाठी संवादाची गरज असणार आहे. तुमच्या भूतकाळावर चिंतन करण्यासाठी वेळ घ्या.
कर्क (Cancer Zodiac)
तुम्ही टाळत असलेल्या प्रश्नावर चर्चा होणार आहे. नात्यांमधील किंवा कामाच्या ठिकाणीवरील मोकळा संवाद गैरसमज दूर करेल. नवीन संधी, प्रशिक्षण किंवा शिकण्याची संधी मिळणार आहे.
सिंह (Leo Zodiac)
आज एखाद्या महत्त्वाचे काम आज होणार आहे. काही काळापासून थांबलेल्या एखाद्याला प्रयत्नाला वेग मिळणार आहे. प्रेम जीवनातील गैरसमज दूर होती.
कन्या (Virgo Zodiac)
आज अनेक जबाबदाऱ्यांना सामोरे जायचं आहे. नोकरी बदलण्याचा विचार करणार आहात. प्रत्येक परिस्थितीवर लगेचच प्रतिक्रिया देऊ नका.
तूळ (Libra Zodiac)
कामाच्या ठिकाणी अचानक झालेली भेट, फोन नवीन दिशा देणार आहे. एखाद्या जुन्या विषयावर पु्न्हा चर्चा होणार आहे. नात्यातील दुरावा दूर होणार आहे.
वृश्चिक (Scorpio Zodiac)
तुम्ही एखाद्या प्रस्तावावर, जबाबदारी किंवा बैठकीवर पुन्हा विचार करणार आहात. व्यवसाय करण्यासाठी आजचा दिवस उत्तम असणार आहे. आर्थिक निर्णय घाईत घेऊ नका.
धनु (Sagittarius Zodiac)
आर्थिक किंवा कामाबद्दल निर्णय घ्यावा लागणार आहे. तुमचा आज खर्च वाढणार आहे. स्पष्ट संवाद आज नात अधिक मजबूत करणार आहे.
मकर (Capricorn Zodiac)
आज कामाच्या ठिकाणी स्पर्धेचा सामना करावा लागणार आहे. तुमच्या मेहनतीचा फळ मिळणार आहे. वरिष्ठांकडून तुमच्या कामाची दखल घेतली जाणार आहे.
कुंभ (Aquarius Zodiac)
हुकलेली संधी तुम्हाला परत मिळणार आहे. कामाच्या ठिकाणी नेतृत्व दाखवण्याची संधी मिळणार आहे. तुम्हाला लोक पाठिंबा देणार आहेत. घाई घाई निर्णय घेऊ नका.
मीन (Pisces Zodiac)
आज एखादी सकारात्मक बातमी मिळणार आहे. कुटुंबात महत्त्वाच्या विषयावर चर्चा होणार आहे. सर्व काही करण्याचा प्रयत्न तणाव वाढवेल. वेळ आणि ऊर्जेचा योग्य समतोल राखा.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)