/आजचे राशीभविष्य 9 ऑक्टोबर 2026 : आज ग्रह - नक्षत्राचा विचित्र खेळ, काही लोकांसाठी राहावे सतर्क, तर काहींसाठी थोडा दिलासादायक

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 9 October 2026 in Marathi : आज शुक्रवार, भाद्रपद महिन्याच्या कृष्ण पक्षातील चतुर्दशी तिथी आहे. पितृपक्ष सुरु असल्याने चतुर्दशी तिथीचे श्राद्ध करण्यात येणार आहे. तसंच आज ब्रह्ययोग घडून आला आहे. असा हा आजचा दिवस काम, करिअर, व्यवसाय आणि वैयक्तिक जीवनासाठी मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी कसा जाणार आहे, जाणून घ्या ज्योतिषशास्ज्ञ तज्ज्ञ आनंद पिंपळकर यांच्याकडून
मेष (Aries Zodiac)
तुमच्यासाठी आजचा दिवस आनंददायी असणार आहे. आज कामावर लक्ष केंद्रित करा. आर्थिक बाबतीत अती विश्वास टाळा. जोडीदारासोबत एखाद्या धार्मिक स्थळाच्या सहलीचे नियोजन कराल.
वृषभ (Taurus Zodiac)
आजचा दिवस तुमच्यासाठी अनुकूल असणार आहे. तुमचं मन कामावर एकाग्र राहील. जोडीदाराकडून पूर्ण पाठिंबा मिळणार आहे. कुटुंबातील सदस्यांसोबतचे तुमचे संबंध सुधारतील.
मिथुन (Gemini Zodiac)
आजचा दिवस तुमच्यासाठी अनुकूल असणार आहे. उधार दिलेले पैसे तुम्हाला परत मिळू शकतात. आज तुम्हाला तुमच्या भावंडांकडून पूर्ण पाठिंबा मिळणार आहे. नात्यांमधील गैरसमज दूर होणार आहे.
कर्क (Cancer Zodiac)
संमिश्र स्वरुपाचा दिवस असणार आहे. नशिबाची साथ मिळणे कठीण होणार आहे. मोठ्या कंपन्यांमधील काम मार्गी लागणार आहे. गृहिणींसाठी सकारात्मक संधी घेऊन येणार आहे.
सिंह (Leo Zodiac)
आजचा दिवस तुमच्यासाठी सकारात्मक असणार आहे. तुमच्या मनात आनंद राहणार आहे. काही सकारात्मक बदल आयुष्याला दिशा देणार आहे. तुमच्या वागणुकीतील सकारात्मक बदलांमुळे नवीन मैत्री होणार आहे.
कन्या (Virgo Zodiac)
तुमच्यासाठी सुरुवात चांगल्या मूडने होणार आहे. खास करुन महिलांसाठी आजचा दिवस खूप छान जाणार आहे. कोणत्यातरी कर्जातून मुक्तता मिळणार आहे.
तूळ (Libra Zodiac)
आजचा दिवस उत्साहाने भरलेला असणार आहे. तुमच्या कामाच्या ठिकाणी आर्थिक लाभ होणार आहे. शत्रूपासून सावध राहा. कुटुंबातील नवीन सदस्याच्या आगमनाने आनंदी वातावरण असणार आहे.
वृश्चिक (Scorpio Zodiac)
आजचा दिवस तुमच्यासाठी अनुकूल असणार आहे. तुमच्या कामात यश मिळणार आहे. प्रगतीची चांगली संधी मिळणार आहे. तुमची मेहनत आणि समर्पण नवीन काहीतरी शिकवणार आहे.
धनु (Sagittarius Zodiac)
आजचा दिवस नेहमीपेक्षा चांगला असणार आङे. तुमच्या जोडीदारासोबत तुमचे दीर्घ संभाषण होणार आहे. तुम्हाला एका विशिष्ट कामात यश मिळणार आहे.
मकर (Capricorn Zodiac)
आजचा दिवस तुमच्यासाठी संमिश्र असणार आहे. कामात फायदा मिळणार आहे. प्रेम जोडीदारासाठी एक चांगला दिवस असणार आहे. वरिष्ठांकडून मिळणाऱ्या पाठिंब्यामुळे नोकरी करणाऱ्यांचा कामाचा भार हलका होणार आहे.
कुंभ (Aquarius Zodiac)
आजचा दिवस खूप चांगला असणार आहे. एखाद्या गोष्टीची थोडी चिंता वाटणार आहे. जवळच्या मित्राला सांगितल्यावर तुम्हाला दिलासा मिळणार आहे. आज तुम्ही एखाद्या तज्ज्ञाकडून आर्थिक सल्ला घेणार आहात.
मीन (Pisces Zodiac)
आजचा दिवस नव्या उत्साहाने भरलेला असणार आहे. चांगल्या वागणुकीमुळे समाजात तुमची वेगळी ओळख निर्माण होणार आहे. आजचा दिवस आर्थिक भरभराटीचा असणार आहे.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)