Horoscope : 1 एप्रिलचा दिवस 3 राशींसाठी एकदम खास, आयुष्यात घडतील झक्कास गोष्टी

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • भविष्य
Horoscope : 1 एप्रिल 2026 मध्ये कसं असेल 12 राशींचं भविष्य. कोणत्या राशीच्या लोकांवर होणार ग्रह गोचरचा परिणाम. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Apr 1, 2026, 01:16 AM IST
Aajche Rashibhavishya : 1 एप्रिल 2026 रोजी चंद्र बुध ग्रहाच्या अधिपत्याखालील कन्या राशीत प्रवेश करेल. या दिवशी चतुर्दशी तिथी सकाळी ७:०७ वाजेपर्यंत असेल आणि त्यानंतर पौर्णिमा असेल. १ एप्रिल रोजी एकाच वेळी अनेक शुभ योग जुळून येतील, ज्यामुळे विशिष्ट राशीच्या व्यक्तींना महत्त्वपूर्ण लाभ मिळण्याची शक्यता आहे.

मेष (Aries): हा दिवस प्रगतीचा राहील. सकारात्मक आणि स्वतंत्र दृष्टिकोन कामात यश देईल. आर्थिक बाबींमध्ये सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे.

वृषभ (Taurus): शैक्षणिक कार्यात यश मिळू शकते. कुटुंबात आनंदी वातावरण राहील आणि सहलीचे नियोजन होऊ शकते.

मिथुन (Gemini): सामाजिक किंवा व्यावसायिक संबंधातून नवीन संधी मिळतील. बुद्धिमत्ता आणि संवाद कौशल्यामुळे आत्मविश्वास वाढेल.

कर्क (Cancer): कामाच्या ठिकाणी बदल स्वीकारावे लागतील. उत्पन्नाचे मार्ग सुधारण्यासाठी आर्थिक नियोजनावर लक्ष द्या. आरोग्याची काळजी घ्या.

सिंह (Leo): या राशीच्या लोकांसाठी मोठे बदल अपेक्षित आहेत. कामात प्रगती होईल आणि वरिष्ठांकडून प्रशंसा मिळेल.

कन्या (Virgo): मानसिक शांती लाभेल. गुंतवणुकीसाठी चांगला काळ असून विचारपूर्वक निर्णय घ्या. कौटुंबिक वाद टाळण्याचा प्रयत्न करा.

तूळ (Libra): नातेसंबंधात समजूतदारपणा आणि संयम ठेवावा लागेल. प्रवासाचे योग असून निसर्गात वेळ घालवा.

वृश्चिक (Scorpio): जिद्द आणि चिकाटीमुळे कामे पूर्ण होतील. बोलताना विचारपूर्वक बोला.

धनु (Sagittarius): विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यासात लक्ष केंद्रित करण्याचा दिवस. आर्थिक आवक सुधारण्याची शक्यता आहे.

मकर (Capricorn): करिअरमध्ये प्रगतीची शक्यता आहे. कौटुंबिक वाद मिटतील. शनिवारी शनिदेवाची पूजा करा.

कुंभ (Aquarius): कामात अधिक कार्यक्षमता दिसेल. उत्पन्नात वाढ आणि जोडीदारासोबतचे संबंध चांगले राहतील.

मीन (Pisces): भावनिक संतुलन महत्वाचे आहे. चांगल्या सवयी ठेवल्यास उत्साह राहील. मालमत्तेच्या व्यवहारात कागदपत्रे तपासा.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
rashi bhavishyadaily Rashi bhavishyahoroscopeAriesTaurus

