Aajche Rashi Bhavishya 1 December: मोक्षदा एकादशीच्या दिवशी 4 राशीच्या लोकांवर होणार परिणाम, कुणासाठी सफल संपूर्ण अन् कुणासाठी...

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 1 December 2025 in Marathi: सोमवार, 1 डिसेंबर 2025 हा तुमच्यासाठी कसा असेल? एकादशी तिथी आणि रेवती नक्षत्र जुळत असल्याने मेष ते मीन पर्यंतच्या सर्व 12 राशींसाठी भविष्यवाण्या शेअर करत आहेत. मेष राशीच्या लोकांनी आज निष्काळजीपणा टाळावा, तर मिथुन आणि मकर राशीच्या लोकांना प्रगतीच्या चांगल्या संधी मिळतील. वृषभ राशीला आर्थिक प्रगती होण्याची अपेक्षा आहे, तर मीन राशीच्या लोकांना चांगली बातमी मिळू शकते. तुमचा भाग्यवान रंग आणि भाग्यवान क्रमांक यासह तुमची सविस्तर दैनिक कुंडली शोधा आणि राहुकाल दरम्यान शुभ कार्ये टाळा.
मेष
कामात निष्काळजीपणा टाळा. तुम्हाला वरिष्ठांच्या नाराजीचा सामना करावा लागू शकतो. कौटुंबिक जीवनात मतभेद होण्याची शक्यता आहे. परिस्थिती बदलेपर्यंत संयम आणि संयम बाळगा.
वृषभ
वादग्रस्त विषय टाळा. आर्थिक प्रगतीसाठी केलेले प्रयत्न यशस्वी होऊ शकतात. इतरांच्या प्रभावाखाली निर्णय घेणे टाळा. तुम्हाला भावनिक संबंध अधिक खोलवर जाण्याचा अनुभव येईल.
मिथुन
नवीन जबाबदाऱ्यांमुळे तुम्ही उत्साहित व्हाल. टीमवर्क फायदेशीर ठरेल. जोखीमपूर्ण कामे टाळा. प्रवास उत्साहवर्धक असेल. नवीन व्यवसायासाठी केलेले प्रयत्न यशस्वी होऊ शकतात.
कर्क
तुम्हाला प्रभाव वाढल्याचे जाणवेल. नवीन जबाबदाऱ्यांमुळे तुम्ही कठोर परिश्रम करताना दिसाल. अचानक आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता आहे. नातेसंबंधांकडून अपेक्षांचे ओझे तुम्हाला जाणवेल.
सिंह
तुम्हाला कठोर शब्दांपेक्षा व्यवहार्य वर्तनाने समस्यांवर लवकर उपाय सापडतील. तुमच्या कौटुंबिक जीवनात तुमच्यावरील प्रत्येकाचा विश्वास वाढेल. मार्केटिंगमध्ये सहभागी असलेल्यांना चांगले यश मिळू शकते.
कन्या
दागिन्यांच्या व्यवसायात सहभागी असलेल्यांना दूरदृष्टीने काम करावे लागेल. कौटुंबिक जीवनात पारदर्शकता वाढण्यासोबतच परस्पर समजूतदारपणा देखील आवश्यक असेल. परदेशी शिक्षणात सहभागी असलेल्यांनी घाईघाईने निर्णय घेणे टाळावे.
तूळ
कठोर परिश्रम करून तुम्ही यश मिळवू शकाल. हा दिवस कठोर परिश्रमाचा असेल. लोकांच्या अपेक्षा जास्त असू शकतात. तुम्ही खोटी आश्वासने देणे टाळावे. कुटुंबातील वडीलधाऱ्यांकडून तुम्हाला आर्थिक मदत मिळू शकते.
वृश्चिक
जर तुम्ही सरकारी कामात मेहनत घेतली तर तुम्हाला यश मिळेल. भ्रष्ट लोकांपासून अंतर ठेवा आणि तुमच्या कामात पारदर्शकता ठेवा. प्रेमप्रकरणांसाठी वेळ काढणे कठीण होईल. तथापि, परस्पर संबंध सुधारतील.
धनु
आवश्यक कामे लवकर पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करा. अनपेक्षित घटनांमुळे महत्त्वाची कामे चुकू शकतात. शुभ कार्यक्रमांमध्ये व्यस्त असताना तुम्हाला तुमची कर्तव्ये पार पाडावी लागू शकतात. वाहन बदलण्याची शक्यता आहे.
मकर
तुम्हाला भावनिकदृष्ट्या समाधानी वाटेल, परंतु तुमची इच्छा नसतानाही गर्दीचा भाग होण्यास भाग पाडले जाऊ शकते. तांत्रिक आणि यंत्रसामग्रीशी संबंधित कामात गुंतलेल्यांना प्रगतीसाठी विशेष संधी मिळतील.
कुंभ
तुम्ही तुमच्या कुशल भाषणाने आणि वागण्याने इतरांना मोहित करण्यात यशस्वी व्हाल. कामे सुरळीत पार पाडण्यासाठी तुम्ही जबाबदार असाल. तुमचे आरोग्य कमकुवत राहील, म्हणून सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे.
मीन
आजचा दिवस सकारात्मक आहे; सर्व कामांना गती मिळेल. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संपर्क फायदेशीर ठरेल. तुमच्या मुलांकडून तुम्हाला चांगली बातमी मिळू शकते. बेरोजगार लोकांना नोकरी मिळण्याची चांगली शक्यता आहे. प्रयत्न करा.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)