Aajche Rashi Bhavishya 1 February 2026: रविवारी कसं असेल 12 राशींचं भविष्य, कुणाला बसणार मोठा फटका?

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 1 February 2026 in Marathi: 1 फेब्रुवारी 2026 हा दिवस अनेक राशींसाठी नवीन आशा घेऊन येईल. कोणत्या राशींना करिअर, संपत्ती, आरोग्य आणि कौटुंबिक जीवनात यश मिळेल आणि कोणाला सावधगिरी बाळगावी लागेल?
मेष
आज, तुम्ही तुमच्या राजनैतिक कौशल्याच्या लोकांद्वारे कामे पूर्ण करण्यात यशस्वी व्हाल. तुमच्या जोडीदाराकडून तुम्हाला पूर्ण पाठिंबा मिळेल आणि त्यांच्या मदतीने काही महत्त्वाचे कामही पूर्ण होऊ शकते. एखादे दीर्घकाळ प्रलंबित काम संध्याकाळपर्यंत पूर्ण होऊ शकते. वाढत्या खर्चामुळे तुम्हाला चिंता वाटू शकते, म्हणून तुमचे बजेट नियंत्रित करणे महत्वाचे आहे. तथापि, उत्पन्न स्थिर राहील आणि अनपेक्षित स्रोताकडून पैसे मिळण्याची शक्यता आहे.
वृषभ
तुमच्या जोडीदाराची प्रगती तुम्हाला अभिमान आणि आनंद देईल. कुटुंबातील विवाहाशी संबंधित अडथळे दूर होतील आणि तुम्हाला चांगली बातमी मिळू शकते. राजकारणात सहभागी असलेल्या लोकांकडून मिळणारे फायदे तुमची सामाजिक प्रतिष्ठा वाढवतील. व्यवसायात चांगली कमाई समाधान देईल.
मिथुन
आज, तुम्ही काम आणि कुटुंबाच्या जबाबदाऱ्या पार पाडाल. तुमच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष करणे हानिकारक असू शकते. प्रवास करताना तुमच्या मौल्यवान वस्तूंचे रक्षण करा. तुमच्या प्रेम जीवनात तुम्हाला नवीन ऊर्जा जाणवेल. आर्थिक व्यवहार खूप काळजीपूर्वक हाताळा. तुमच्या मुलांशी संबंधित शुभवार्ता तुमच्या मनात आनंद निर्माण करतील.
कर्क
अचानक आर्थिक लाभामुळे दिवस खूप आनंददायी होईल. तुम्हाला काही शुभवार्ता देखील मिळू शकतात. तुम्ही तुमच्या कुटुंबाच्या गरजा आणि महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करू शकाल. तुमच्या जोडीदाराचा सल्ला फायदेशीर ठरेल. संध्याकाळ पार्टी करण्यात आणि मित्रांसोबत मजा करण्यात घालवली जाईल.
सिंह
फेब्रुवारीचा पहिला दिवस उत्पन्न आणि गुंतवणुकीच्या बाबतीत फायदेशीर राहील. जुन्या गुंतवणुकीमुळे नफा होईल आणि उत्पन्नाचे नवीन स्रोत मिळू शकतील. कामात दयाळू शब्द उपयुक्त ठरतील. स्पर्धा परीक्षांसाठी अर्ज करण्यासाठी विद्यार्थ्यांसाठी हा चांगला काळ आहे. आर्थिक योजना यशस्वी होतील आणि तुम्हाला तुमच्या वडिलांकडून पाठिंबा मिळेल.
कन्या
शुभ योगाचा तुम्हाला फायदा होईल. तुमच्या मुलांशी संबंधित चांगली बातमी मिळू शकते. भविष्यात व्यवसाय भागीदारी फायदेशीर ठरेल. तुम्ही एखाद्या धार्मिक किंवा सामाजिक कार्यक्रमात सहभागी व्हाल. तुमच्या भावांसोबत सुरू असलेला वाद संपेल. विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणात यश मिळेल.
तुळ
जुने कर्ज फेडण्याची आणि अडकलेले पैसे वसूल होण्याची शक्यता आहे. तुमच्या वडिलांच्या आरोग्याकडे, विशेषतः डोळ्यांशी संबंधित समस्यांकडे लक्ष द्या. तुमच्या प्रेम जीवनात, तुम्हाला तुमच्या जोडीदाराकडून भेटवस्तू मिळू शकते. संध्याकाळ मनोरंजनात आणि तुमच्या आवडत्या अन्नाचा आनंद घेण्यात घालवली जाईल.
वृश्चिक
शेअर बाजार किंवा धोकादायक गुंतवणुकीपासून दूर रहा; नुकसान होण्याची शक्यता आहे. तुमच्या कुटुंबाकडून आणि जोडीदाराकडून तुम्हाला एक सुखद आश्चर्य मिळेल. नवीन व्यवसाय सुरू करण्यात तुम्हाला नशीब मिळेल. प्रवास शक्य आहे. मालमत्तेशी संबंधित वादांपासून दूर रहा.
धनु
विरोधक अडथळे निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतील, म्हणून सावधगिरी बाळगा. संशोधन, शिक्षण आणि अभ्यासात गुंतलेल्यांना मोठे यश मिळू शकते. लेखी पुराव्याशिवाय पैसे उधार देणे टाळा. तुम्हाला तुमच्या सासरच्या लोकांकडून फायदा होईल. तुम्हाला मित्रांसोबत वेळ घालवण्याची संधी मिळेल.
मकर
कुटुंबाचा पाठिंबा मिळेल आणि वातावरण उत्साही असेल. अनपेक्षित आर्थिक लाभ शक्य आहे, परंतु मित्र आणि नातेवाईकांवर जास्त अवलंबून राहणे टाळा. नोकरी किंवा व्यवसायात बदल करू इच्छिणाऱ्यांना सकारात्मक परिणाम दिसतील. संध्याकाळी घरी पाहुणे येऊ शकतात.
कुंभ
प्रियजनांशी मतभेद किंवा तणाव निर्माण होऊ शकतो. नको असलेली कामे तुमचे मन अस्वस्थ करू शकतात. प्रवास शक्य आहे. व्यस्ततेमुळे तुमचे प्रेम जीवन प्रभावित होऊ शकते. आर्थिक लाभ शक्य आहे, परंतु खर्च देखील वाढेल.
मीन
दिवस मिश्रित असेल. तुम्हाला तुमच्या मुलांची काळजी असेल, परंतु तुमच्या जोडीदाराच्या पाठिंब्याने समस्या सुटेल. तुम्ही नवीन मित्र बनवाल आणि तुमचा सामाजिक वर्तुळ वाढवाल. तुम्हाला तुमच्या सासरच्या लोकांकडून पाठिंबा मिळेल. तुमच्या आईच्या पाठिंब्याने जुन्या वैवाहिक समस्या सोडवल्या जातील. तुम्ही तुमच्या जोडीदारासोबत रोमँटिक वेळ घालवाल.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)