Marathi News
  • Marathi News
  • भविष्य
  • Aajche Rashi Bhavishya 1 January : नव्या वर्षाच्या पहिल्या दिवशी फळफळणार 6 राशीच्या लोकांचं नशिब, धनलाभासोबत वृद्धिचा योग

Aajche Rashi Bhavishya 1 January : नव्या वर्षाच्या पहिल्या दिवशी फळफळणार 6 राशीच्या लोकांचं नशिब, धनलाभासोबत वृद्धिचा योग

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 1 January 2026 in Marathi: नवीन वर्षाच्या पहिल्या दिवशी, मेष, मिथुन, सिंह, कन्या, तूळ, वृश्चिक, धनु आणि मकर या आठ राशींमध्ये जन्मलेल्यांना आर्थिक लाभ आणि करिअरच्या संधी मिळू शकतात. वाढीचे नवीन मार्ग देखील उघडतील.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Jan 1, 2026, 07:42 AM IST
Aajche Rashi Bhavishya 1 January : नव्या वर्षाच्या पहिल्या दिवशी फळफळणार 6 राशीच्या लोकांचं नशिब, धनलाभासोबत वृद्धिचा योग

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 1 January 2026  in Marathi:नवीन वर्षाचे टॅरो कार्ड सर्व 12 राशींच्या भविष्याबद्दल अंतर्दृष्टी देतात. ते चांगल्या आणि वाईट काळाचा अंदाज घेण्यास मदत करतात आणि लोकांना सावध करण्यास देखील मदत करतात. नवीन वर्ष मेष, मिथुन, सिंह, कन्या, तूळ, वृश्चिक, धनु आणि मकर राशींना शुभेच्छा घेऊन येते.

मेष 
 मेष राशीच्या लोकांनी आज त्यांच्या जवळच्या लोकांकडून सल्ला घेणे आवश्यक आहे. तुमचा चांगला सल्ला त्यांना मार्गदर्शन करेलच, शिवाय तुमची संपत्ती आणि समृद्धी देखील वाढवेल. इतरांना मदत करण्यासाठी हा दिवस खूप अनुकूल आहे. हा दिवस तुमच्यासाठी खूप शुभ ठरेल, विशेषतः आर्थिक बाबतीत. तुमचा सकारात्मक विचार आज तुम्हाला विशेष आदर मिळवून देऊ शकतो.

वृषभ
2026 च्या नवीन वर्षाचा पहिला दिवस वृषभ राशीच्या लोकांसाठी चांगला दिसत नाही. आज तुमच्या कामात अनेक अडथळ्यांना तोंड द्यावे लागू शकते. व्यावसायिक सल्ला देतात की कर्मचाऱ्यांवर किंवा सहकाऱ्यांवर आंधळेपणाने विश्वास ठेवणे हानिकारक ठरू शकते. तथापि, आज तुम्हाला आर्थिक नुकसान सहन करावे लागू शकते. सध्या तुम्हाला धीर धरण्याचा सल्ला दिला जातो आणि परिस्थिती हळूहळू तुमच्या बाजूने होईल.

मिथुन
2026 च्या नवीन वर्षाच्या पहिल्या दिवशी टॅरो कार्डच्या गणनेनुसार, मिथुन राशीच्या लोकांनी आज खूप हुशारीने पैसे गुंतवावेत. स्वतःच्या नावाने गुंतवणूक करण्याऐवजी, विश्वासू जोडीदाराचे नाव वापरणे अधिक फायदेशीर ठरेल. आज तुम्ही लांब प्रवासाला निघण्याची शक्यता आहे, जो विशेषतः फायदेशीर ठरेल. शिवाय, तुमच्या उत्पन्नात वाढ होण्याची शक्यता आहे. तुमचे खर्च देखील जास्त असण्याची शक्यता आहे, म्हणून तुम्हाला खूप सावधगिरी बाळगण्याची आवश्यकता आहे.

कर्क 
कर्क राशीच्या लोकांसाठी नवीन वर्षाचा पहिला दिवस मानसिक गोंधळाने भरलेला असेल. निर्णय घेणे कठीण होईल. तुम्हाला तुमच्या आरोग्याची काळजी घेण्याचा सल्ला दिला जातो. थकवा आणि आळस तुमच्या कामाच्या कामावर परिणाम करू शकतो. याव्यतिरिक्त, तुमचे विरोधक आज तुमच्याविरुद्ध कट रचू शकतात. वाढत्या अनावश्यक खर्चाचा तुमच्या बचतीवर परिणाम होईल. संयम आणि संयम बाळगणे चांगले.

सिंह
2026 चा पहिला दिवस सिंह राशीच्या लोकांसाठी खूप चांगला असेल. व्यवसायात तेजी येईल आणि नवीन आर्थिक स्रोत उदयास येतील. विवेकी निर्णय आर्थिक लाभाच्या सुवर्ण संधी उघडू शकतात. आज गुंतवणूक केल्याने भरीव नफा मिळू शकतो. तुमच्या कारकिर्दीतील तुमचे प्रयत्न फळ देतील.

कन्या 
 कन्या राशीच्या लोकांना नवीन वर्षापासून टीमवर्कवर अधिक लक्ष केंद्रित करावे लागेल. सर्वांना सोबत घेऊन जाण्याचे तुमचे धोरण फायदेशीर ठरेल. तुम्हाला वेळेवर राहण्याचा आणि विलंब टाळण्याचा सल्ला दिला जातो. आर्थिकदृष्ट्या, दिवस खूप चांगला आहे.

तुळ 
नवीन वर्षाचा पहिला दिवस तूळ राशीच्या लोकांसाठी खूप शुभ ठरेल. सेवा क्षेत्रातील लोकांना विशेष फायदे दिसतील. तुम्ही तुमच्या कामाशी संबंधित नवीन विषय खोलवर समजून घेण्याचा प्रयत्न कराल. याव्यतिरिक्त, आज तुमची कारकीर्दही मजबूत होईल. आर्थिकदृष्ट्या, दिवस खूप फायदेशीर ठरेल. तुमचे प्रयत्न फळाला येतील.

वृश्चिक 
 वृश्चिक राशीच्या लोकांना आज कौटुंबिक सुखसोयींवर लक्ष केंद्रित करावे लागेल. तुम्ही आज नवीन घर बांधण्याची योजना आखू शकता. आज, तुमचे पूर्वीचे रखडलेले काम पुन्हा सुरू होऊ शकते. तुमचे उत्पन्न सामान्य असेल, परंतु तुमचे खर्च जास्त असतील. तुम्हाला कुटुंबाचा पाठिंबा मिळेल, परंतु तुमच्या आरोग्याची काळजी घ्या.

धनु 
आज धनु राशीसाठी एक अद्भुत दिवस असेल. तुमचे संवाद कौशल्य नवीन संधी आणि ऑर्डर आणू शकते. हा दिवस आर्थिकदृष्ट्या खूप चांगला ठरेल. तुमचे उत्पन्नाचे स्रोत वाढतील. कुटुंबातही आनंद असेल. जर तुम्ही सहलीचे नियोजन करत असाल तर ते तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरू शकते.

मकर 
आज मकर राशीच्या लोकांसाठी आर्थिक समृद्धीचा दिवस असेल. तुम्ही आज तुमचे अडकलेले पैसे परत मिळवू शकता. तुमचे वाहन किंवा यंत्रसामग्री दुरुस्त करण्यासाठी खर्चात अचानक वाढ होऊ शकते. कुटुंबातील सर्व सदस्यांशी सुसंवाद राहील आणि कामावर तुमचे वर्चस्व वाढेल.

कुंभ
 कुंभ राशीच्या लोकांना आज त्यांच्या अहंकारापासून सावध राहावे लागेल. जर तुम्ही इतरांच्या महत्त्वाच्या सल्ल्याकडे दुर्लक्ष केले तर मोठे प्रकल्प तुमच्या हातातून निसटू शकतात. शहाणे निर्णय घेण्याचा प्रयत्न करा. फक्त अति साध्य न करण्याची काळजी घ्या. अति आत्मविश्वास हानिकारक ठरू शकतो.

मीन 
 मीन राशीच्या लोकांवर आज आराम आणि आळस येऊ शकतो. कामात दिरंगाई करण्याची प्रवृत्ती हानिकारक असू शकते. दरम्यान, आज तुमचे उत्पन्न सामान्य राहील. तुमच्या दैनंदिन दिनचर्येत संतुलन राखणे अत्यंत महत्वाचे आहे.

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

