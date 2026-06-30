/Aajche Rashi Bhavishya 1 July 2026 : जुलैचा पहिला दिवस तुमच्यासाठी कसा? काहींना मिळणार आनंदाची बातमी, तर काहींसाठी कठीण क्षण

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 1 July 2026 in Marathi : जुलैच्या पहिल्या दिवशी वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार चंद्र धनु राशीतून मकर राशीत प्रवेश करणार आहे. बुधवारी गजकेसरी योग आणि वेशी योग असणार आहे. असा हा दिवस मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी काय घेऊन आला आहे जाणून घेऊयात राशीभविष्य ज्योतिषशास्ज्ञ तज्ज्ञ आनंद पिंपळकर यांच्याकडून
मेष (Aries Zodiac)
आज तुम्हाला मेहनतीचं फळ मिळणार आहे. अनेक दिवसांपासून ज्या कामावर मेहनत घेत आहे, त्याबद्दल सकारात्मक बातमी मिळणार आहे. अनुभवी व्यक्तीचा सल्ला तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरणार आहे. घाई न करता काळजीपूर्वक पुढे जाणे योग्य ठरेल. कामाचा ताण वाढण्याची शक्यता आहे. तुमचा आत्मविश्वास वाढणार आहे.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)