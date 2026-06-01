/Aajche Rashi Bhavishya 1 June 2026: देवगुरु बृहस्पतीचा महागोचर, 3 राशीच्या लोकांचं नशिब पालटणार

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 1 June 2026 in Marathi: वृश्चिक राशीतील चंद्र आपल्या भावनांना अधिक सखोल बनवत आहे. त्याच वेळी, वृषभ राशीतील सूर्य तुमची बँक शिल्लक आणि आर्थिक स्थिती मजबूत करेल.
मेष
राशीस्वामी मंगळ आज स्वराशीत आहे आणि मेष राशीसाठी हे एक वरदानच आहे. ज्या गोष्टी प्रलंबित आहेत किंवा ज्या गोष्टी तुम्हाला सांगायच्या होत्या पण बोलण्याचे धाडस झाले नाही, त्या आज करण्याची हीच योग्य वेळ आहे. तुमचा उत्साह टिकून राहील.
वृषभ
तुमचा लग्न ग्रह, शुक्र, सध्या मित्र राशी मिथुनमध्ये आहे आणि तो धन व वाणीच्या दुसऱ्या स्थानाला आपल्या कृपेने शोभा देत आहे. आज तुमच्या बोलण्यात एक नैसर्गिक गोडवा असेल. तुम्ही जे काही बोलाल त्याचा प्रभाव पडेल. आणि ही एक महत्त्वाची बातमी आहे: देवांचा गुरु, गुरू, मिथुन राशीची सीमा सोडून कर्क राशीत प्रवेश करणार आहे, जिथे तो उच्च राशीत असेल. वृषभ राशीसाठी, हे शौर्य आणि धैर्याच्या तिसऱ्या स्थानातील त्याच्या आगमनाचे प्रतीक आहे. येत्या काही दिवसांत, तुमचे बोलण्याचे कौशल्य, लेखन आणि संवादाच्या सर्व प्रकारांना एक नवीन धार येईल.
मिथुन
तुमचा लग्नस्वामी बुध आज स्वराशीत आहे. आणि केवळ यामुळेच आजचा दिवस विशेष ठरतो. तुमची विचारशक्ती, बोलण्याचे कौशल्य आणि सर्व प्रकारचे संवाद कौशल्य प्रभावी राहील. शुक्र देखील लग्नात आहे. आज तुमच्या व्यक्तिमत्त्वात एक नैसर्गिक आकर्षण असेल. अग्नी तत्त्वाचा ग्रह मंगळ लाभाच्या अकराव्या घरात स्वराशीत विराजमान आहे. तुम्हाला कुठूनतरी नक्कीच लाभ मिळेल.
कर्क
आजचा दिवस कर्क राशीसाठी विशेष आहे. देवगुरू गुरु मिथुन राशी सोडून तुमच्या लग्न घरात प्रवेश करेल. कर्क ही त्याची उच्च राशी आहे. याचा अर्थ, हा सर्वात शुभ ग्रह तुमच्या व्यक्तिमत्त्वाला थेट आशीर्वाद देईल. तुमचा आत्मविश्वास वाढेल आणि तुमच्या विचारांना नवीन स्पष्टता मिळेल. शुभ ग्रह मंगळ कर्माच्या दहाव्या घरात बलवान स्थितीत आहे. आज तुमच्या करिअरमध्ये काहीतरी चांगले घडण्याची दाट शक्यता आहे.
सिंह
आत्म्याचा कारक असलेला सूर्य, कर्माच्या दहाव्या घरात बलवान आहे. आज तुम्ही तुमच्या करिअरमध्ये एक वेगळी ओळख निर्माण कराल. शुभ ग्रह मंगळ स्वतःच्या राशीत भाग्याच्या नवव्या घरात आहे. याचा अर्थ आज भाग्य तुमच्या बाजूने आहे. बुध आणि शुक्र लाभाच्या अकराव्या घरात आहेत. तुम्हाला कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे नक्कीच फायदा होईल.
कन्या
तुमचा लग्नस्वामी, बुध, कर्माच्या दहाव्या घरात स्वराशीत विराजमान आहे. शुक्र देखील तुमच्यासोबत आहे. याचा अर्थ असा की, आज तुम्ही जे काही कराल, त्यात तीक्ष्णता आणि परिष्कृतता दोन्ही असेल. उद्या, देवांचा गुरु, गुरु, लाभाच्या अकराव्या घरात उच्च राशीत प्रवेश करेल. येणारे दिवस आर्थिक आणि व्यावसायिक दोन्ही आघाड्यांवर चांगले असतील.
तूळ
लग्नस्वामी शुक्र आज नवव्या भाग्य स्थानात आहे. याचा अर्थ भाग्य तुमच्या बाजूने असेल. बुध देखील तुमच्या सोबत आहे. आज बोलण्याचा आणि लिहिण्याचा विशेष प्रभाव पडेल. शुभ शनी सहाव्या स्थानात आहे. जे तुमच्या मार्गात अडथळे निर्माण करत होते, त्यांच्यावर तुम्ही मात कराल.
वृश्चिक
लग्नस्वामी मंगळ आज सहाव्या घरात स्वराशीत आहे. ही एक हर्ष योग स्थिती आहे. जे तुमचा विरोध करत होते किंवा स्पर्धेत तुमच्यावर मात करण्याचा प्रयत्न करत होते, त्यांच्यावर तुम्ही विजय मिळवाल. देवगुरू गुरु उद्या नवव्या भाग्य घरात उच्च राशीत प्रवेश करेल, त्यामुळे येणारे दिवस वृश्चिक राशीसाठी अत्यंत शुभ आहेत.
धनु
धनु राशीसाठी दुपारचा काळ पूर्णपणे वेगळा असेल. मनाचा कारक असलेला चंद्र, आपल्या सर्वात खालच्या राशीतून थेट तुमच्या लग्न राशीत प्रवेश करेल. सकाळचा जडपणा नाहीसा होईल आणि एक नवीन ताजेपणा जाणवेल. अग्नी तत्त्वाचा मंगळ ग्रह सृजनशीलतेच्या पाचव्या घरात स्वतःच्या राशीत आहे. आज हाती घेतलेल्या कोणत्याही सर्जनशील कामाला एक वेगळीच धार येईल.
मकर
देवगुरू गुरु तुमच्या भागीदारीच्या सातव्या घरात उच्च राशीत प्रवेश करत आहे. नातेसंबंध आणि व्यावसायिक भागीदारीसाठी ही अत्यंत शुभ बातमी आहे. शुभ ग्रह शुक्र सहाव्या घरात आहे. आज दैनंदिन कामांमध्ये एक नवीन उत्साह आणि कार्यक्षमता येईल.
कुंभ
तुमचे शुभ ग्रह, शुक्र, बुधासह सृजनशीलतेच्या पाचव्या घरात आहेत. आज तुमच्या सृजनशील कार्यांना चालना मिळेल. देवांचा गुरु, गुरू, लवकरच स्पर्धेच्या सहाव्या घरात उच्च राशीत प्रवेश करेल. जे तुमच्या मार्गात अडथळा आणत आहेत, त्यांच्यावर तुम्ही लवकरच मात कराल. राहू लग्नस्थानात असल्यामुळे तुमच्या व्यक्तिमत्त्वात एक वेगळेच आकर्षण असेल. लोक तुमच्याकडे आकर्षित होत आहेत.
मीन
शुक्र सृजनशीलता आणि सद्गुणांच्या घरात प्रवेश करत आहे. ही एक अत्यंत दुर्मिळ आणि शुभ स्थिती आहे. येणारे दिवस सृजनशीलता, प्रेम आणि भाग्य या सर्व क्षेत्रांमध्ये खूप अनुकूल असतील. शुक्र आनंदाच्या चौथ्या घरात बलवान स्थितीत आहे. आज घरात शांतता आणि गोडव्याचे वातावरण राहील.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)