Aajche Rashi Bhavishya 1 March 2026: अचानक धनलाभ तर कुणाला बसेल मोठा फटका? कसं आहे 1 मार्चचे राशिभविष्य

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 1 March 2026 in Marathi: आज वर्षातील तिसऱ्या महिन्याची, मार्चची सुरुवात आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार, हा महिना अत्यंत महत्त्वाचा असेल. या महिन्यात अनेक ग्रह त्यांची स्थिती बदलतील, ज्यामुळे सर्व १२ राशी प्रभावित होतील. आज चंद्र कर्क राशीत आहे.
मेष
आज, रविवार, १ मार्च २०२६ रोजी, चंद्र कर्क राशीत आहे. चंद्र तुमच्या राशीच्या चौथ्या घरात असेल. अति भावना तुमचे मन संवेदनशील बनवतील, त्यामुळे तुम्हाला कोणाच्या बोलण्याने आणि वागण्याने नाराज वाटू शकते. तुमच्या आईच्या आजारपणामुळे तुम्ही काळजीत असाल. तुमची प्रतिष्ठा दुखावू शकते. खाण्याच्या सवयींमध्ये अनियमितता येईल. तुम्हाला निद्रानाशाचा त्रास होऊ शकतो. पाण्याने भरलेल्या ठिकाणी प्रवास करणे तुमच्यासाठी धोकादायक ठरू शकते. विद्यार्थ्यांसाठी हा काळ फायदेशीर आहे. मानसिक शांती मिळविण्यासाठी, धार्मिक कार्यांवर लक्ष केंद्रित करा. मालमत्तेची जास्त काळजी करू नका.
वृषभ
आज, रविवार, १ मार्च २०२६ रोजी, चंद्र कर्क राशीत आहे. चंद्र तुमच्या राशीच्या तिसऱ्या घरात असेल. तुमच्या चिंता कमी होतील, ज्यामुळे आराम मिळेल. तुमचे मन प्रेमाने भरले जाईल. तुमची सर्जनशीलता आणि कल्पनाशक्ती देखील वाढेल. तुम्ही कला आणि साहित्यातील तुमचे कौशल्य दाखवू शकाल. तुम्ही कुटुंबातील सर्व सदस्यांशी जवळीक साधू शकाल. एक छोटीशी सहल शक्य आहे. तुम्हाला आर्थिक बाबींमध्ये काळजी घ्यावी लागेल. तुमचा दिवस आनंदाने जाईल.
मिथुन
आज, रविवार, १ मार्च २०२६ रोजी चंद्र कर्क राशीत आहे. चंद्र तुमच्या राशीच्या दुसऱ्या घरात असेल. काम पूर्ण करण्यास विलंब होऊ शकतो, परंतु प्रयत्न करत रहा. तुमचे काम वेळेवर पूर्ण होईल. आर्थिक नियोजनात काही अडथळे येतील, परंतु वेळेत अडचणी दूर होतील. कामावर आणि व्यवसायात, तुमचे सहकारी आणि व्यावसायिक भागीदारांशी अर्थपूर्ण संभाषण होईल. तुम्हाला मित्रांच्या सहवासाचा आनंद मिळेल. आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून आजचा काळ चांगला आहे. तुमचे कौटुंबिक जीवनही आनंदी असेल.
कर्क
आज, रविवार, १ मार्च २०२६ रोजी चंद्र कर्क राशीत आहे. तुमच्या राशीच्या पहिल्या घरात चंद्र असेल. आजचा दिवस मित्र आणि प्रियजनांसोबत खूप आनंदाचा असेल. तुम्ही काहीतरी खरेदी करण्याची योजना आखू शकता. तुम्हाला स्वादिष्ट जेवणाचा आनंद घेता येईल. आज तुम्हाला एखाद्या गोष्टीबद्दल भावनिक वाटू शकते. नोकरी करणाऱ्यांना सहकाऱ्यांकडून पाठिंबा मिळेल. व्यवसायात आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता आहे. कौटुंबिक गरजांसाठी पैसे खर्च केल्याने आनंद मिळेल. तुम्ही दिवसभर उत्साही राहाल. तुमच्या प्रेम जीवनात प्रणय अबाधित राहील.
सिंह
आज, रविवार, १ मार्च २०२६ रोजी चंद्र कर्क राशीत आहे. चंद्र तुमच्या राशीच्या बाराव्या घरात असेल. आज तुम्हाला तुमच्या मनावर नियंत्रण ठेवावे लागेल. तुम्हाला आर्थिक बाबींबद्दल काळजी वाटेल. चिंता तुमच्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यावर परिणाम करू शकते. अनावश्यक वाद टाळा. कोर्टाचे प्रकरण काळजीपूर्वक हाताळा. परदेशातून चांगली बातमी मिळण्याची शक्यता आहे. अविचारी भाषा वापरणे टाळा. कोणताही गोंधळ त्वरित सोडवण्याचा प्रयत्न करा. कामाच्या ठिकाणी फक्त तुमच्या कामावर लक्ष केंद्रित करा. तुमच्या जोडीदाराच्या मतांचा आदर करा.
कन्या
आज, रविवार, १ मार्च २०२६ रोजी चंद्र कर्क राशीत आहे. चंद्र तुमच्या राशीच्या अकराव्या घरात असेल. आजचा दिवस आनंद आणि आनंदाचा असेल. तुम्हाला विविध क्षेत्रांतून फायदा होईल. मित्र यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावतील. तुम्ही मित्रांसोबत बाहेर जाण्याची योजना आखू शकता. नोकरी करणाऱ्यांना त्यांचे काम वेळेवर पूर्ण करता येईल. तुमचे वरिष्ठ तुमच्या कामाची प्रशंसा करतील. तुमच्या मुलांकडून तुम्हाला चांगली बातमी मिळेल. तुम्ही कुटुंबातील सदस्यांसोबत दर्जेदार वेळ घालवाल. तुम्ही आज काहीतरी नवीन सुरू करू शकता. तुमचे प्रेम जीवन चांगले राहील. आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून आजचा दिवस चांगला आहे.
तुळ
आज, रविवार, १ मार्च २०२६ रोजी चंद्र कर्क राशीत आहे. चंद्र तुमच्या राशीच्या दहाव्या घरात असेल. आजचा दिवस तुमच्यासाठी शुभ आहे. कामाच्या ठिकाणी किंवा व्यवसायात वातावरण तुमच्यासाठी अनुकूल असेल. तुमच्या वरिष्ठांशी महत्त्वाच्या चर्चा होतील. पदोन्नती देखील शक्य आहे. नवीन क्लायंट मिळाल्याने किंवा व्यवसायात आर्थिक लाभ झाल्याने तुमचा आनंद द्विगुणीत होईल. तुमच्या कौटुंबिक जीवनात आनंदाचे वातावरण असेल. तुमच्या प्रिय व्यक्तीसोबत वेळ घालवण्याची संधी तुम्हाला मिळेल. तुमच्या आईकडून तुम्हाला फायदा होईल. सरकारी कामात तुम्हाला यश मिळेल. तुमचे आरोग्य चांगले राहील.
वृश्चिक
आज, रविवार, १ मार्च २०२६ रोजी चंद्र कर्क राशीत आहे. चंद्र तुमच्या राशीच्या नवव्या घरात असेल. तुम्हाला शारीरिक थकवा, आळस आणि मानसिक चिंता जाणवेल. व्यवसायात अडथळा येईल. मुलांशी मतभेद होतील. तुम्हाला तुमच्या आरोग्याची काळजी असेल. आज विरोधकांशी वाद टाळा. अनावश्यक खर्च वाढतील. अधिकाऱ्यांचे वर्तन नकारात्मक असेल. आज कोणतेही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यापासून टाळा. सरकारी कामात विलंब होईल. दुपारनंतर परिस्थिती सुधारेल. ताण टाळण्यासाठी योग किंवा ध्यान करा.
धनु
आज, रविवार, १ मार्च २०२६ रोजी चंद्र कर्क राशीत आहे. चंद्र तुमच्या राशीच्या आठव्या घरात असेल. अनावश्यक चिंता, आजार आणि राग यामुळे तुमची मानसिक स्थिती निराश होईल. तुमचा राग नियंत्रित करा. सरकारविरोधी प्रवृत्तींपासून दूर रहा. आज कामाच्या ठिकाणी वेळेवर कामे पूर्ण न झाल्यामुळे तुम्ही निराश व्हाल. काही कारणास्तव, तुम्हाला तुमचे जेवण वेळेवर मिळू शकणार नाही. जास्त खर्चावर नियंत्रण ठेवा. भांडणे आणि वाद टाळा. कुटुंबातील सदस्यांसोबतचा छोटासा वाद दीर्घकाळ टिकू शकतो.
मकर
आज, रविवार, १ मार्च २०२६ रोजी चंद्र कर्क राशीत आहे. चंद्र तुमच्या राशीच्या सातव्या घरात असेल. कामाचा ताण आणि मानसिक ताण कमी होऊन तुम्ही मित्र आणि नातेवाईकांसोबत आनंदाने दिवस घालवाल. तुम्हाला एखाद्या नवीन व्यक्तीबद्दल आकर्षण वाटेल. तुम्हाला वैवाहिक आनंदाचा अनुभव येईल. व्यावसायिकांना त्यांचा व्यवसाय वाढवता येईल. आर्थिक लाभ आणि आदर वाढेल. आरोग्य चांगले राहील. तुमची एखाद्या प्रिय व्यक्तीशी भेट होईल. एक छोटीशी सहल लाभदायक ठरू शकते. तुमच्या प्रेम जीवनात, तुमच्या प्रिय व्यक्तीच्या सकारात्मक वागण्याने तुम्हाला आनंद मिळेल.
कुंभ
आज, रविवार, १ मार्च २०२६ रोजी, चंद्र कर्क राशीत आहे. चंद्र तुमच्या राशीच्या सहाव्या घरात असेल. कामाच्या यशासाठी आजचा दिवस शुभ आहे. आज तुम्ही करत असलेल्या कामात तुम्ही आनंदी असाल. कुटुंबासोबत तुमचा वेळ चांगला जाईल. घरातील वातावरण आनंददायी असेल. तुम्हाला शारीरिक आणि मानसिक दोन्ही प्रकारे आनंदी वाटेल. आज तुम्ही तुमचा आनंद इतरांसोबत शेअर करू शकता. कामाच्या ठिकाणी सहकाऱ्यांचा पाठिंबा तुम्हाला आनंद देईल. तुमचे वरिष्ठ तुमच्या कामाची प्रशंसा करू शकतात. व्यावसायिकांना त्यांचा व्यवसाय वाढवण्यासाठी पैसे गुंतवावे लागतील.
मीन
आज, रविवार, १ मार्च २०२६ रोजी चंद्र कर्क राशीत आहे. चंद्र तुमच्या राशीच्या पाचव्या घरात असेल. तुम्ही आज तुमच्या कामात खूप सर्जनशील असाल. तुम्हाला साहित्यात खोलवर रस असेल. तुमचे कोमल हृदय तुम्हाला प्रियजनांच्या जवळ आणेल. आज तुम्ही एखाद्या गोष्टीबद्दल भावनिक असाल. आरोग्याच्या दृष्टीने, दिवस मध्यम असेल. तुम्हाला संसर्गजन्य आजारांपासून स्वतःचे रक्षण करावे लागेल. विद्यार्थी त्यांच्या अभ्यासात चांगली कामगिरी करतील. मानसिक संतुलन आणि बोलण्यावर संयम राखणे आवश्यक आहे. दुपारनंतर तुम्ही कुटुंबातील सदस्यांसोबत चांगला वेळ घालवाल.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)
