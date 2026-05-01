  • Aajche Rashi Bhavishya 1 May 2026 : वैशाख पौर्णिमा कुंभ आणि कन्या राशींच्या लोकांसाठी शुभ, महिन्याची सुरुवात तुमच्यासाठी शुभ की अशुभ? पाहा आजचं राशीभविष्य

Aajche Rashi Bhavishya 1 May 2026 : वैशाख पौर्णिमा कुंभ आणि कन्या राशींच्या लोकांसाठी शुभ, महिन्याची सुरुवात तुमच्यासाठी शुभ की अशुभ? पाहा आजचं राशीभविष्य

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 1 May 2026 in Marathi : आज मे महिन्याचा पहिला दिवस महाराष्ट्र दिनसह वैशाख पौर्णिमा आणि गौतम बुद्ध यांची जयंतीचा आहे. आजचा सुट्टीचा दिवस मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी कसा असणार आहे जाणून घ्या ज्योतिषशास्ज्ञ तज्ज्ञ आनंद पिंपळकर यांच्याकडून 

नेहा चौधरी | Updated: May 1, 2026, 09:10 AM IST
Aajche Rashi Bhavishya 1 May 2026 : वैशाख पौर्णिमा कुंभ आणि कन्या राशींच्या लोकांसाठी शुभ, महिन्याची सुरुवात तुमच्यासाठी शुभ की अशुभ? पाहा आजचं राशीभविष्य

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 1 May 2026 in Marathi : हिंदू धर्मात पौर्णिमेचा दिवस विशेष महत्त्वाचा आहे. आज वैशाख पौर्णिमा आणि बुद्ध पौर्णिमेला सिद्धी योग जुळून आला आहे. आज अनेक राशींवर लक्ष्मीनारायणाचा विशेष आशीर्वाद असणार आहे. एकंदरीत मे महिन्याचा पहिला दिवस मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी कसा असेल जाणून घ्या ज्योतिषशास्ज्ञ तज्ज्ञ आनंद पिंपळकर यांच्याकडून

मेष (Aries Zodiac) 

आजच्या दिवसापासून तुम्ही प्रगतीकडे वाटचाल करणार आहात. तुम्हाला काहीतरी नवीन सुरुवात करण्याचा विचार करणार आहात. फक्त निकालाची घाई तुम्हाला चिंतेत टाकणार आहे. पण आज तुमच्यासाठी भावनिक समतोल सर्वात मोठी ताकद ठरणार आहे. शांत स्वभाव तुम्हाला सकारात्मक गोष्टींवर भर देण्यास प्रवृत्त करणार आहे.   

वृषभ (Taurus Zodiac) 

आजचा दिवस तुमच्यासाठी थोडं छान आणि थोडं गोंधळाचा असणार आहे. सुरक्षित वाटणाऱ्या गोष्टींना जास्तच घट्ट धरून ठेवणार आहात. तुम्ही तुमच्या सध्याच्या परिस्थितीवर समाधानी राहणार आहात. आज कुठलीही प्रतिक्रिया तात्काळ न देता सखोल विचारून उत्तर द्या. शांतता आणि कृती यांचा समतोल तुम्हाला मानसिक आधार देणार आहे. 

मिथुन (Gemini Zodiac)

तुमच्यासाठी आज दिवस गोंधळात टाकणारा असणार आहे. अनेक पर्याय तुम्हाला अस्वस्थ करणार आहेत. कोणतेही ठोस निर्णय घेणे तुम्हाला कठीण जाणार आहे. या गोंधळामुळे तुम्हाला मानसिक थकवा जाणवणार आहे. कोणाकडून निर्णयावर स्पष्टता मिळवण्याऐवजी स्वत:वर विश्वास ठेवा. तुमचे विचार स्पष्टपणे मांडल्यास योग्य दिशा सापडेल. 

 

हेसुद्धा वाचा -  Buddha Purnima Wishes in Marathi : 'बुद्धम् शरणम् गच्छामि, धम्मम् शरणम् गच्छामि...'; बुद्ध पौर्णिमेनिमित्त प्रियजनांना द्या खास मराठीतून शुभेच्छा

कर्क (Cancer Zodiac)  

आजचा दिवस तुमच्यासाठी खूप भावनिक असणार आहे. जुन्या जखमा तुम्हाला अस्वस्थ करणार आहे. भूतकाळातील एखादी घटना किंवा कटू आठवण तुम्हाला त्रासदायक ठरणार आहे. तुमच्या भावनांकडे दुर्लक्ष करण्याऐवजी, त्या समजून घ्या. यामुळे तुम्हाला भविष्यात स्पष्टतेने पुढे जाण्यास फायदेशीर ठरणार आहे. शिवाय तुमच्या भावनांबद्दल प्रामाणिक राहिल्याने तुम्हाला जीवनात योग्य दिशा सापडेल. 

सिंह (Leo Zodiac) 

आजचा दिवस तुम्हाला नियोजनावर भर देणारा ठेवावा लागेल. आज प्रत्यक्ष कृतीवर तुम्हाला लक्ष द्यावे लागणार आहे. आज तुम्हाला काही गोष्टींसाठी मानसिक तयारी करावी लागणार आहे. जी तुम्हाला भविष्यासाठी अंत्यत महत्त्वाची ठरणार आहे. भूतकाळ मागे सोडून पुढे वाटचाल करणे हिताचे ठरणार आहे. तुम्हाला अनावश्यक मानसिक ताण बाळगण्याची गरज नाही. स्वातंत्र्यावर आणि स्वतःवर विश्वास ठेवा. 

कन्या (Virgo Zodiac)    

आज तुम्ही एकाग्रता आणि कठोर परिश्रमावर लक्षकेंद्रित करणार आहात. ध्येयांच्या दिशेने केलेली वाटचाल तुम्हाला आयुष्यात सकारात्मक बदलाकडे घेऊन जाणार आहे. फक्त कामं नियोजित वेळेत पूर्ण केल्यास फायदा होईल. पण कामावर लक्षकेंद्रित केल्यामुळे काही चांगल्या गोष्टी तुमच्या हातातून निसटणार आहे. काम आणि आत्मविश्वास त्यात संतुलन ठेवा. 

तूळ (Libra Zodiac)  

आज तुमच्यासाठी शुभ दिवस असून तुम्ही प्रगतीकडे वाटचाल करणार आहे. तुम्हाला अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागणार आहे. तुम्हाला निर्णयावर ठाम राहावे लागणार आहे. तठस्थ भावनिक सुरूवात तुम्हाला नवी आशा आणि ताजेपणा देणार आहे. तुमची आंतरिक शक्ती तुम्हाला योग्य दिशेने वाटचाल करणार आहे. 

वृश्चिक (Scorpio Zodiac)   

आजचा दिवस तुमच्यासाठी थोडी अनिश्चितेचा असणार आहे. एखादी परिस्थिती तुम्हाला गोंधळात टाकणार आहे. घाईघाईने कोणतेही निर्णय घेऊ नका. थोड्या संयमाने वागल्यास गोष्टी समोर येतील. आज जरा शांत राहणे तुमच्यासाठी हिताचे ठरणार आहे. 

 

हेसुद्धा वाचा - Bada Mangal 2026 : 19 वर्षांनंतर ज्येष्ठ नक्षत्रात 8 मोठे मंगळ! 29 जूनपर्यंत 4 राशींच्या लोकांना मिळणार अमर्याद धनप्राप्ती

धनु (Sagittarius Zodiac) 

आजचा दिवस तुमच्यासाठी गोंधळात टाकणारा असेल. एकीकडे तुम्ही आत्मविश्वासाने भरलेले असणार आहात पण दुसरीकडे थोडं शंकेचे वादळ घोंघावणार आहे. तुम्हाला सकारात्मक वाटत असताना थोडं भीती देखील वाटणार आहे. भावनिक गोंधळ तुम्ही गडबड करणार आहात. विश्वासू लोकांचा आधार तुम्हाला आज मदतगार ठरणार आहे. 

मकर (Capricorn Zodiac)   

आज तुम्ही कठीण परिस्थितीतून किंवा जुन्या मानसिक ओझ्यातून बाहेर पडणार असून यशाकडे वाटचाल करणार आहात. नवीन सुरुवात तुमच्यासाठी सकारात्मक बदल घडविणार आहे. तुम्ही जबाबदाऱ्या पूर्वीपेक्षा अधिक सहज आणि हुशारीने सांभाळणार आहात. स्पष्ट आणि संयमित विचारसरणी तुम्हाला जीवनात आत्मविश्वास देणार आहे. 

कुंभ (Aquarius Zodiac) 

बुद्ध पौर्णिमेचा दिवस अती समाधान आणि प्रगती घेऊन आला आहे. तुमच्या आयुष्यात सकारात्मक बदल घडणार आहेत.  तुम्हाला मागे खेचणाऱ्या जुन्या आणि मर्यादित विचारांना मागे सोडून तुम्ही यशाकडे वाटचाल करणार आहात. मानसिक स्वातंत्र्य तुम्हाला नवीन उत्साह आणि प्रचंड आत्मविश्वास देणार आहे. कोणत्याही भीतीशिवाय ध्येयाला यशात परिवर्तन करण्यावर लक्षकेंद्रीत करा. 

मीन  (Pisces Zodiac)  

तुमच्यासाठी आजचा दिवस अनेक सुवर्णसंधी घेऊन आला आहे. या संधी भविष्यासाठी अतिशय लाभदायक ठरणार आहे. आर्थिक आणि व्यावसायिक असे दोन्ही लाभ तुम्हाला होणार आहे. संधीचा फायदा घेण्यासाठी विचारपूर्वक कृत्य करा. या तुम्हाला संयम बाळगावा लागणार आहे. आज तुमच्या आयुष्यात काहीतरी मोठं घडणार आहे. 

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

इतर बातम्या

LPG Cylinder New Rules: तेल कंपन्यांना 80,000 कोटी रुपयांचा...

भारत