Aajche Rashi Bhavishya 1 November: 'या' राशीच्या लोकांचे व्यापारातील प्रश्न होतील दूर, समाजात वाढेल मान-सन्मान

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 1 November 2025 in Marathi: शनिवार, 1 नोव्हेंबर 2025, कार्तिक महिन्याच्या शुक्ल पक्षाच्या (मेधा चरण) दशमी आणि एकादशी तारखांचा शुभ संयोग आहे. या दिवशी देवउठनी एकादशीचे व्रत पाळले जाईल, जे सकाळी 9.12 जता सुरू होते आणि त्याचे विशेष महत्त्व आहे. या आध्यात्मिक वातावरणात, तुमच्या राशीसाठी हा खास दिवस काय आहे ते जाणून घेऊया.
मेष
संयम आणि चिकाटीने निर्णय घ्यावे लागतील. काम चांगले होईल. शिक्षणात पूर्वी केलेल्या मेहनतीचे फळ मिळेल. मुलाखतीत यश मिळविण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्यांना यश मिळण्याची शक्यता आहे.
वृषभ
व्यवसायात स्पर्धा टाळावी. वादविवाद तुमचे ध्येयांपासून लक्ष विचलित करू शकतात. तुम्हाला एखाद्याला मदत करण्यात आनंद होईल. पाहुण्यांचे स्वागत केल्याने सकारात्मक भावना येतील. लांब पल्ल्याचा प्रवास टाळा.
मिथुन
आर्थिक ताण कमी करण्यासाठी तुम्हाला तुमची मालमत्ता किंवा जुनी बचत खर्च करावी लागू शकते. भावनिक नातेसंबंधांमध्ये पाठिंबा देऊन तुमचा मुद्दा मांडणे चांगले राहील. नवीन प्रकल्पांवर पैसे खर्च करण्यापूर्वी जोखीमांचे मूल्यांकन करा.
कर्क
सहकाऱ्यांशी समन्वयाचा अभाव असल्याने योजना आखणे कठीण होईल. करिअरमध्ये बदल होण्याचे संकेत आहेत. चांगल्या ऑफर मिळाल्याने ताण कमी होईल. महत्त्वाच्या बाबींवर विवेकी निर्णय यशस्वी होतील.
सिंह
वेळेवर घेतलेले निर्णय केवळ आर्थिक लाभच देणार नाहीत तर तुमची प्रतिष्ठाही वाढवतील. कौटुंबिक जीवनात एकमेकांच्या मतांना महत्त्व दिल्याने सुसंवाद आणि विश्वास वाढेल. तुम्हाला नवीन तंत्रज्ञान शिकण्याची प्रेरणा मिळू शकेल.
कन्या
तुम्हाला तुमच्या कामाकडे गंभीर दृष्टिकोन ठेवावा लागेल. असे असूनही, तुम्हाला टीकेला सामोरे जावे लागू शकते. विरोधक परिस्थितीचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न करतील. वरिष्ठांशी चांगले संबंध राखल्याने समस्या टाळता येतील.
तूळ
आर्थिक जोखीम पत्करण्याची ही योग्य वेळ नाही. विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी कुटुंबाचा पाठिंबा मिळेल. जुने भावनिक संबंध तणाव निर्माण करू शकतात. न्यायालयात तुमचा खटला मजबूत होईल.
वृश्चिक
तुम्ही एकाच वेळी अनेक कामे कार्यक्षमतेने पूर्ण करू शकाल. तुमच्या व्यवस्थापकीय कौशल्याची सर्वत्र प्रशंसा होईल. तुम्ही मत्सर आणि द्वेषाचे केंद्र बनू शकाल. नवीन व्यवसाय पर्याय उघडतील. तुम्हाला तुमच्या सासरच्या लोकांकडून पाठिंबा मिळेल.
धनु
प्रभाव आणि संपत्ती दोन्ही वाढण्याची शक्यता आहे. वादात अडकलेले पैसे परत मिळण्याची शक्यता आहे. भावनिक नात्यांमध्ये परस्पर आदर राखला पाहिजे. शब्दांमध्ये सभ्यता जवळीक आणेल.
मकर
नोकरी सोडण्याची आणि व्यावसायिक यश मिळविण्याची योजना आखली जाईल. अविवाहितांना चांगल्या नातेसंबंधांच्या ऑफर मिळतील. निराशेची भावना कायम राहू शकते. प्रवास पुढे ढकलणे शहाणपणाचे ठरेल.
कुंभ
तुम्ही उत्साहित आणि आनंदी वाटाल. तुमच्या कामाचे परिणाम अपेक्षेपेक्षा चांगले असू शकतात. अंतर्दृष्टीने घेतलेले निर्णय भविष्यासाठी सुरक्षितता प्रदान करतील. तुमच्या पालकांशी संभाषण आनंददायी असेल.
मीन
भावनिक संबंध दृढ होतील. आध्यात्मिक कार्यात रस वाढेल. तुमच्या जोडीदाराकडून मिळालेल्या सहकार्यामुळे तुमची आर्थिक स्थिती सुधारेल. लांब पल्ल्याच्या सहलीला जाण्याची शक्यता आहे. प्रवासादरम्यान तुमच्या आरोग्याची काळजी घ्या.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)