Aajche Rashi Bhavishya 10 April 2026: शुक्रवारचा दिवस कुणाला फळणार, '3' राशींनी राहा सावध

शुक्रवार, 10 एप्रिल, 2026 आहे. पंचांगानुसार, वैशाख महिन्याच्या कृष्ण पक्षाची अष्टमी तिथी सायंकाळी ७:३५ पर्यंत राहील, त्यानंतर नवमी तिथी सुरू होईल. ज्योतिषी संजीत कुमार मिश्रा यांच्याकडून जाणून घेऊया की ग्रह आणि नक्षत्रांचा तुमच्या राशीवर काय परिणाम होईल. चला, मेष आणि मीन राशीसाठी आजच्या दिवसाबद्दल जाणून घेऊया.
मेष
आज चंद्र तुमच्या राशीच्या नवव्या घरात प्रवेश करेल. तुमच्या दिवसाची सुरुवात काही उत्साह आणि सौम्य आव्हानांनी होईल. कुटुंबातील किरकोळ मतभेदांमुळे तुम्हाला काही त्रास होऊ शकतो. काम आणि आरोग्यावर लक्ष केंद्रित करण्याची ही वेळ आहे; अविचारी निर्णय घेणे टाळा.
वृषभ
आज चंद्र तुमच्या आठव्या घरातून भ्रमण करेल. हा दिवस स्थिरता आणि संतुलन आणेल. संयम आणि शहाणपणाने निर्णय घेण्याची ही वेळ आहे. कुटुंब आणि मित्रांसोबत वेळ घालवल्याने आनंद मिळेल.
मिथुन
आज चंद्र तुमच्या सातव्या घरातून भ्रमण करेल. तुमच्यासाठी हा बदल आणि नवीन योजनांचा दिवस आहे. तुम्हाला उत्साह आणि नवीन ऊर्जा जाणवेल. वेळेवर आणि योग्य निर्णय घेणे हे यशाची गुरुकिल्ली असेल.
कर्क
आज चंद्र तुमच्या सहाव्या घरातून भ्रमण करेल. यामुळे तुमच्या भावनांमध्ये संतुलन आणि समज येईल. कुटुंब आणि काम यांच्यात सुसंवाद राखणे महत्त्वाचे आहे. लहान गुंतवणूक आणि विचारपूर्वक घेतलेले निर्णय फायदेशीर ठरतील.
सिंह
आज चंद्र तुमच्या पाचव्या घरातून भ्रमण करेल. तुमचा आत्मविश्वास आणि उत्साह उच्च असेल. करिअरच्या नवीन संधी निर्माण होऊ शकतात, परंतु अहंकार टाळा. कुटुंब आणि मित्रांसोबत वेळ घालवल्याने तुमचा मूड आणखी सुधारेल.
कन्या
आज चंद्र तुमच्या राशीच्या चौथ्या घरातून भ्रमण करेल. हा नियोजन आणि शिस्तीचा दिवस आहे. काम आणि अभ्यासावर लक्ष केंद्रित केल्याने यश मिळेल. लहान निर्णयांबाबत सावधगिरी बाळगणे महत्त्वाचे आहे; घाई करणे हानिकारक ठरू शकते.
तूळ
आज चंद्र तुमच्या राशीच्या तिसऱ्या घरातून भ्रमण करेल. संतुलन आणि सामाजिक संबंधांसाठी हा एक चांगला दिवस आहे. नवीन मित्र बनवण्यासाठी आणि आपले नेटवर्क वाढवण्यासाठी ही चांगली वेळ आहे. कामाच्या ठिकाणी आणि घरी सुसंवाद राखणे महत्त्वाचे असेल.
वृश्चिक
आज चंद्र तुमच्या राशीच्या दुसऱ्या घरातून भ्रमण करेल. हा मानसिक शक्ती आणि निर्णय घेण्याचा दिवस आहे. संयम आणि विवेकबुद्धीने पावले उचलणे फायदेशीर ठरेल. कामात आणि गुंतवणुकीत सावधगिरी बाळगणे महत्त्वाचे आहे.
धनु
आज चंद्र तुमच्या राशीच्या पहिल्या घरातून भ्रमण करेल. हा ऊर्जा आणि प्रवासाचा दिवस आहे. नवीन संधी निर्माण होतील, परंतु नियोजन करूनच पाऊल उचला. कुटुंब आणि मित्रांसोबत वेळ घालवल्याने तुमच्या मनाला आनंद मिळेल.
मकर
आज चंद्र तुमच्या १२व्या घरातून भ्रमण करेल. हा कठोर परिश्रम आणि जबाबदारीचा दिवस आहे. संयम आणि शिस्त यशाची खात्री देईल. कुटुंब आणि मित्रांसोबत संतुलन राखा.
कुंभ
आज चंद्र तुमच्या ११ व्या घरातून भ्रमण करेल. हा दिवस आत्मचिंतन आणि नियोजनाचा आहे. नवीन जबाबदाऱ्या आणि संधी समोर येतील. संयम आणि शिस्तीने काम केल्यास यश निश्चित आहे.
मीन
आज चंद्र तुमच्या १० व्या घरातून भ्रमण करेल. तुमच्या भावना आणि सर्जनशीलतेसाठी हा एक चांगला दिवस आहे. तुम्हाला कला, संगीत किंवा सर्जनशील कामात रस वाटेल. कुटुंब आणि मित्रांसोबत वेळ घालवल्याने तुमचा आनंद वाढेल.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)