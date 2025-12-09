English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Aajche Rashi Bhavishya 10 December : बुधवारी महायोग, गणरायाच्या आशिर्वादाने होईल धन-लाभ, कसा उघडेल नशिबाचा दरवाजा

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 10 December 2025 in Marathi: 10 डिसेंबर 2025 साठी दैनिक राशिफल: मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क आणि मीन राशींसाठी भविष्यवाणी.  

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Dec 9, 2025, 10:59 PM IST
Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 10 December 2025 in Marathi : आज, 10 डिसेंबर 2025 पौष महिन्याचा सहावा दिवस बुधवार आहे. ग्रहांच्या स्थितीनुसार, सूर्य वृश्चिक राशीत आणि चंद्र सिंह राशीत भ्रमण करेल.

मेष
आज तुमच्या हृदयात खूप उत्साह आहे, परंतु काम अपेक्षेनुसार वेगाने होत नाही. यामुळे काही दुःख होऊ शकते. जर तुम्हाला व्यवसायासाठी प्रवास करायचा असेल तर ही सहल फायदेशीर ठरेल. नातेसंबंधांमध्ये विश्वास वाढेल. अभ्यासात रसही वाढेल.

वृषभ
आज तुमच्यासाठी बदल फायदेशीर ठरतील. बाहेरील किंवा समाजातील जबाबदाऱ्या वाढू शकतात. तुम्हाला प्रवास आणि मनोरंजनाच्या संधी मिळतील; दिवस आनंददायी असेल.

मिथुन
आज तुम्ही अनेक कार्यक्रमांमध्ये व्यस्त असाल आणि काही शुभ कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होऊ शकता. खर्च थोडा वाढेल, परंतु तुम्हाला आदरही मिळेल. काही जुनी आश्वासने पूर्ण करणे कठीण असू शकते. गुंतवणूक किंवा शेअर बाजार फायदे मिळवू शकतो.

कर्क
गप्पांमध्ये मोठी आश्वासने देणे टाळा. परदेशी किंवा परदेशी व्यवसायाशी संबंधित बाबींमध्ये सावधगिरी बाळगा. आज प्रवास पुढे ढकलणे चांगले. वाहन किंवा यंत्रसामग्रीच्या देखभालीसाठी खर्च वाढू शकतो.

सिंह
आज विचारांमध्ये स्पष्टता दिसून येईल, ज्यामुळे तुम्हाला निर्णय घेण्यास मदत होईल. तुमच्या बॉस किंवा वरिष्ठांशी संभाषण चांगले होईल. मार्केटिंगमध्ये गुंतलेल्यांना फायदा होईल. घरातील जबाबदाऱ्यांमध्ये वेळ आणि पैसा लागू शकतो.

कन्या
तुम्हाला तुमच्या मेहनतीचे फळ मिळविण्यात थोडी अडचण येईल. दुसऱ्यासाठी ताणतणाव ठेवल्याने तुमच्या समस्या वाढू शकतात. तुम्हाला तुमच्या नातेसंबंधांकडून पाठिंबा मिळेल, परंतु तुमचे विरोधक आज काही त्रास देऊ शकतात.

तूळ
आर्थिक परिस्थिती चांगली राहील. नातेसंबंध अपेक्षेपेक्षा गोड होतील. मित्रांसोबतचे जुने वाद मिटू शकतात. अभ्यास किंवा अध्यापनात गुंतलेल्यांसाठी वातावरण अनुकूल असेल.

वृश्चिक
आज तुम्हाला आतून मजबूत वाटेल. तुमची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्याचे प्रयत्न फळ देऊ शकतात. जर तुम्ही नोकरी बदलण्याची योजना आखत असाल तर ते यशस्वी होण्याची शक्यता आहे. घाई टाळा.

धनु
आज कार्यक्रमांना गती मिळेल, ज्यामुळे तुम्ही प्रेरित राहाल. तुम्हाला मित्रांचा सहवास मिळेल. कुठेतरी सहलीला जाणे चांगले होईल. धार्मिक कार्यात तुमची आवड वाढेल. तुम्हाला सरकारी योजनांचाही फायदा होऊ शकतो.

मकर
आज, नफ्यापेक्षा कामाच्या सातत्यवर लक्ष केंद्रित करा. तंत्रज्ञान ही एक चांगली आधार प्रणाली असेल. लोकांकडून मदत मिळण्यात तुम्हाला काही अडचणी येऊ शकतात. आरोग्यावर खर्च होऊ शकतो.

कुंभ
अडथळे येतील, परंतु कामाची गती सुधारेल. नवीन लोकांशी संपर्क साधणे फायदेशीर ठरेल. भागीदारीत तुमच्या मतांना महत्त्व दिले जाईल. राजकारणात सहभागी असलेल्या लोकांना जबाबदाऱ्या दिल्या जाऊ शकतात.

मीन
आज वादांपासून दूर राहा. बोलताना संयम बाळगा. आर्थिक बाबींबाबत निर्णय पुढे ढकलल्याने भविष्यात तणाव कमी होईल. तुमच्या आरोग्याबाबत काही धावपळीचे वेळापत्रक असेल, म्हणून सतत लक्ष देणे आवश्यक आहे.

