Aajche Rashi Bhavishya 10 February 2026: कुणावर बरसणार ध्रुव योगाची कृपा, मेष ते मीन राशीच्या लोकांचं भविष्य

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 10 February 2026 in Marathi: मंगळवार, 10 फेब्रुवारी 2026 रोजी, फाल्गुन महिन्यातील कृष्ण पक्षातील अष्टमी आणि नवमी तिथीचा संयोग आहे. या दिवशी ध्रुव योगासह अनेक शुभ योग तयार होत आहेत, जे सर्व 12 राशींवर परिणाम करतील. आजची राशी करिअर, व्यवसाय, संपत्ती, आरोग्य, प्रेम आणि कौटुंबिक जीवनाशी संबंधित महत्त्वाची माहिती देईल.
मेष
आजचा दिवस तुमच्यासाठी आदर वाढवणारा असेल. सरकारी कामात तुमची विश्वासार्हता वाढेल आणि तुमचे मनोबल उंचावेल. सामाजिक क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना काही सन्मान मिळू शकतात. तुमचे सौम्य बोलणे तुम्हाला काही नवीन मित्र बनवण्यास मदत करेल, परंतु कठोर शब्द टाळा. कुटुंबातील एखाद्या सदस्याचे आरोग्य बिघडल्याने तुम्ही चिंताग्रस्त आणि व्यस्त राहाल.
वृषभ
आजचा दिवस तुमच्यासाठी तुमच्या छंदांमध्ये रमण्याचा असेल, परंतु तुम्ही दिखाव्याच्या मागे लागून तुमच्या खर्चाकडे दुर्लक्ष करू शकता. तुमच्या दबलेल्या उत्पन्नाचा काही भाग देखील समोर येऊ शकतो. तुम्ही तुमच्या जोडीदारासाठी व्यवसाय सुरू करू शकता. जर तुम्ही एखादा करार करण्याचा विचार करत असाल तर तो निश्चित होईल. कोणाबद्दलही मत्सर करू नका. तुमच्या कामासाठी इतरांवर अवलंबून राहू नका.
मिथुन
आजचा दिवस तुमच्या उत्पन्नाचे स्रोत वाढवण्याचा असेल. तुमचे खर्चही जास्त असतील. तुमचे मित्र तुम्हाला सुट्टीवर घेऊन जाण्याची योजना आखू शकतात. तुम्ही सरकारी क्षेत्रात चांगले काम कराल. जे अविवाहित आहेत ते त्यांच्या जोडीदाराला भेटू शकतात. व्यवसाय करणाऱ्यांना काही ज्ञान मिळवण्याची आवश्यकता आहे. तुम्ही वरिष्ठ सदस्यांशी कोणत्याही गोष्टीवरून वाद घालणे टाळावे, अन्यथा ते तुमच्या बोलण्यावर नाराज होऊ शकतात.
कर्क
आजचा दिवस तुमच्यासाठी फायदेशीर राहील. तुम्हाला वरिष्ठ सदस्यांकडून पूर्ण पाठिंबा मिळेल. तुम्ही एखाद्या मनोरंजन कार्यक्रमात सहभागी होऊ शकता. तुमच्या सुखसोयी आणि सुखसोयी वाढतील. तुम्हाला एकामागून एक चांगल्या बातम्या ऐकायला मिळतील. तुम्हाला तुमच्या कामासोबतच तुमच्या आरोग्यासाठी वेळ काढावा लागेल; तरच तुम्ही तंदुरुस्त राहू शकाल. तुमच्या जवळचा कोणीतरी तुमच्या कामात अडथळा आणण्याचा प्रयत्न करेल, जे तुम्हाला टाळावे लागेल. कुटुंबात नवीन पाहुणे येऊ शकते.
सिंह
आजचा दिवस कठोर परिश्रमाचा असेल. तुम्हाला सामाजिक कार्यात प्रगती करण्याची संधी मिळेल. तुमच्या जबाबदाऱ्याही वाढतील. कुटुंबातील एखाद्या सदस्याच्या बोलण्याने तुम्हाला नाराज वाटू शकते. तुमचा जोडीदार तुमच्यासोबत बाहेर जाण्याचा बेत आखेल. तुम्ही तुमच्या कामाबद्दल धोरणात्मक राहण्याची गरज आहे. एखादा सहकारी तुम्हाला त्रास देण्याचा प्रयत्न करू शकतो.
कन्या
आजचा दिवस तुमच्यासाठी चांगला असेल. जर तुमचे पैसे कुठेतरी अडकले असतील तर ते परत मिळण्याची चांगली शक्यता आहे. तुमच्या व्यवसायात अडकलेले पैसे तुम्हाला परत मिळतील. तुमच्या सुखसोयी आणि सुखसोयी वाढतील. तुम्हाला वडीलधाऱ्यांकडून भरपूर पाठिंबा मिळेल. तुम्हाला एखाद्या शुभ कार्यक्रमात सहभागी होण्याची संधी मिळेल. विद्यार्थ्यांना त्यांच्या अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करावे लागेल. तुमच्या कोणत्याही विरोधकांच्या डावपेचांना समजून घेण्याचा प्रयत्न करा.
तुळ
परदेशात व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी आजचा दिवस चांगला असेल. तुम्ही भागीदारीत कोणतेही काम करणे टाळावे. काही बाबींमध्ये तुम्हाला वरिष्ठांकडून सल्ला घ्यावा लागू शकतो. प्रगतीचे नवीन मार्ग तुमच्यासाठी उघडतील तेव्हा तुम्ही आनंदी व्हाल. भागीदारीतील कोणत्याही कामाचा काळजीपूर्वक विचार करावा लागेल. प्रवास करताना तुम्हाला महत्त्वाची माहिती मिळू शकते आणि जे अविवाहित आहेत त्यांना त्यांचा जोडीदार भेटू शकतो.
वृश्चिक
आजचा दिवस तुमच्यासाठी सामान्य असेल. काही कामात निराशा तुम्हाला त्रास देईल. तुम्ही तुमच्या वैवाहिक जीवनात सुरू असलेल्या समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न कराल. तुम्हाला धार्मिक कार्यात खूप रस असेल. तुम्ही तुमच्या आईशी काही कौटुंबिक बाबींवर चर्चा कराल. जर तुमचे काही कर्ज असेल तर तुम्ही ते मोठ्या प्रमाणात फेडू शकता. तुमचे मन बाह्य गोष्टींमध्ये अधिक व्यस्त असेल, ज्यामुळे तुमच्या समस्या वाढतील.
धनु
आजचा दिवस तुमच्यासाठी संमिश्र असेल. तुम्ही तुमच्या पालकांसाठी देखील वेळ काढाल. तुमचा व्यवसाय वाढेल, परंतु काही खर्च तुमचा तणाव वाढवतील. तुमचा जोडीदार तुमच्याकडून काही मागू शकतो. दिखाव्याकडे आकर्षित होऊ नका. तुम्हाला काही कामासाठी अनपेक्षित सहलीला जावे लागू शकते.
मकर
आजचा दिवस तुमच्यासाठी व्यस्त असेल. मालमत्तेचा व्यवहार अंतिम होऊ शकतो. कुटुंबातील एखाद्या सदस्याला नोकरीसाठी घराबाहेर पडावे लागू शकते. जर तुम्ही कर्जासाठी अर्ज केला तर ते सहज मिळेल. तुम्ही कष्टाळू असाल, परंतु जर तुमचे प्रयत्न फळ देत नसतील तर तुम्हाला थोडे निराशा वाटू शकते. कुटुंबातील एखाद्या सदस्याचे लग्न ठरू शकते. कोणाशीही बोलण्यापूर्वी तुम्हाला काळजीपूर्वक विचार करावा लागेल.
कुंभ
बँकिंग क्षेत्रात काम करणाऱ्यांसाठी आजचा दिवस चांगला असेल आणि त्यांचे प्रयत्न उत्तम असतील. तुम्ही तुमच्या जोडीदाराला खरेदीसाठी घेऊन जाऊ शकता. महिला मैत्रिणींशी सावधगिरी बाळगली पाहिजे. तुमच्यासमोर असलेल्या कोणत्याही समस्या सोडवल्या जातील. तुम्हाला नवीन नोकरी मिळू शकते. प्रवास करताना तुम्हाला महत्त्वाची माहिती मिळू शकते. तुमच्या आईला पुन्हा जुन्या आजाराचा अनुभव येऊ शकतो. तुम्हाला येणाऱ्या अडचणींमुळे तुम्ही त्रासदायक असू शकता.
मीन
आज, नशीब तुमच्या बाजूने असेल. व्यवसायातही तुम्हाला अनपेक्षित नफा मिळेल. तुमचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी तुम्ही स्रोतांवर लक्ष केंद्रित कराल. तुमचे मन कामात व्यस्त असेल. तुमच्या वैवाहिक जीवनात नवीन समस्या उद्भवू शकतात. तुम्हाला तुमच्या मुलाच्या प्रगतीची चिंता असेल, परंतु तुमच्या पालकांचे प्रेम आणि पाठिंबा तुमच्यासोबत राहील. जर तुम्ही तुमच्या सासरच्या कुटुंबातील एखाद्या व्यक्तीकडून आर्थिक मदत घेतली तर ती सहज मिळेल.
