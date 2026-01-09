English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Aajche Rashi Bhavishya 10 January 2026: कालाष्टमी आणि शनिदेव कृपेमुळे या राशीच्या लोकांचं चमकणार भाग्य, कसा असेल शनिवारचा दिवस?

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 10 january 2026 in Marathi: माघ महिन्याच्या सातव्या दिवशी, मेष ते मीन राशीपर्यंतच्या सर्व १२ राशींसाठी दैनिक राशिफल जाणून घ्या. शनिवार, कालष्टमी आणि मासिक जन्माष्टमी या दिवशी करिअर, संपत्ती, आरोग्य, प्रेम आणि व्यवसायाशी संबंधित अचूक भाकिते वाचा.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Jan 9, 2026, 10:41 PM IST
Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 10 January 2026 in Marathi:  माघ महिन्याच्या सातव्या दिवशी, मेष ते मीन राशीपर्यंतच्या सर्व १२ राशींसाठी दैनिक राशिफल जाणून घ्या. शनिवार, कालष्टमी आणि मासिक जन्माष्टमी या दिवशी करिअर, संपत्ती, आरोग्य, प्रेम आणि व्यवसायाशी संबंधित अचूक भाकिते वाचा.

१० जानेवारी २०२६ रोजी राशिफल: आज माघ महिन्याचा सातवा दिवस आहे आणि शनिवारी कालाष्टमी आणि मासिक जन्माष्टमीची विशेष संयोग आहे. आज सूर्य धनु राशीत असेल, तर चंद्र कन्या राशीतून तूळ राशीत संक्रमण करेल. शनिवार हा भगवान शनिदेवाला समर्पित आहे, म्हणून आजचा दिवस कठोर परिश्रम, संयम आणि शिस्तीचे महत्त्व शिकवण्याचा असेल.

मेष 
तुमचा दिवस व्यस्त असेल. तुम्हाला व्यवसायात नफ्याच्या उत्तम संधी मिळतील, उत्पन्नाचे नवीन स्रोत निर्माण होतील आणि तुमची आर्थिक परिस्थिती मजबूत असेल. आज ऑफिसमध्ये थोडे अधिक काम असेल, ज्यामुळे शारीरिक थकवा येऊ शकतो. आर्थिक बाबींमध्ये तुम्हाला तुमच्या पालकांकडून पाठिंबा मिळत राहील, ज्यामुळे तुमचे काम पुढे नेण्यास मदत होईल. आज एखादा मित्र तुमच्या घरी पार्टीसाठी येऊ शकतो आणि त्यांच्याशी गप्पा मारण्यात तुमचा वेळ चांगला जाईल. नवीन वाहन खरेदी करण्याची तुमची इच्छा पूर्ण होईल.

वृषभ 
आजचा दिवस तुमच्यासाठी चांगला राहणार आहे. तुम्ही व्यवसायाच्या बाबींवर लक्ष केंद्रित कराल आणि त्या पुढे नेण्यासाठी मदत घ्याल. जेव्हा तुम्ही तुमच्या चिंता वरिष्ठांकडे मांडाल तेव्हा तुम्हाला सकारात्मक प्रतिसाद मिळेल. या राशीखाली जन्मलेल्या महिला त्यांच्या जोडीदारासाठी काहीतरी गोड बनवू शकतात, ज्यामुळे त्यांचे नाते वाढेल. विद्यार्थी एखाद्या विषयाची चांगली समज मिळविण्यासाठी त्यांच्या शिक्षकांकडून अतिरिक्त वर्ग घेऊ शकतात. धार्मिक कार्यक्रमात उपस्थित राहिल्याने मनाची शांती मिळेल.

मिथुन
आजचा दिवस तुमच्यासाठी मिश्रित राहणार आहे. तुम्ही कामावर चांगले प्रदर्शन कराल, तुमच्या सहकाऱ्यांकडून पूर्ण पाठिंबा मिळेल. बांधकामाशी संबंधित कामांमध्ये तुम्ही अनुभवी व्यक्तीचा सल्ला देखील घेऊ शकता, ज्यामुळे तुमचे काम सोपे आणि सुरळीत होईल. आज तुम्हाला कुटुंबातील एखाद्या सदस्याकडून चांगली बातमी मिळू शकते, ज्यामुळे घरात आनंदी वातावरण येईल. तुम्हाला तुमच्या वडिलांच्या आरोग्याची काळजी घ्यावी लागेल, विशेषतः त्यांच्या आहाराबाबत. तुमचे काम पूर्ण करण्यासाठी तुम्ही तुमच्या भावाची मदत घेऊ शकता.

कर्क
आजचा दिवस तुमच्यासाठी चांगला राहणार आहे. तुम्हाला अनेक उत्तम रोजगाराच्या संधी आणि उत्पन्नाचे नवीन स्रोत मिळतील, ज्यामुळे तुमची आर्थिक परिस्थिती मजबूत होईल. तुम्हाला तुमच्या जोडीदाराकडून प्रकल्पाच्या कामात पाठिंबा मिळेल, जो भविष्यातील यशासाठी उपयुक्त ठरेल. नवीन आणि प्रभावी व्यवसाय कल्पना मनात येतील. तुम्ही सर्जनशील कामांमध्ये गुंतण्यास प्रवृत्त व्हाल, ज्यामुळे तुमचा मूड सुधारेल. आरोग्याच्या दृष्टीने, तुम्ही उत्साही वाटाल.

सिंह
आजचा दिवस तुमच्यासाठी अनुकूल असेल. जर तुम्ही आज तुमच्या सहकाऱ्यांशी मैत्रीपूर्ण वागलात तर भविष्यात त्यांचा तुम्हाला फायदा होईल. जर तुम्ही तुमच्या खर्चावर नियंत्रण ठेवले तर तुमची आर्थिक परिस्थिती हळूहळू मजबूत होईल. जर तुम्ही आज काहीतरी नवीन सुरू करण्याचा विचार करत असाल, तर हा एक शुभ दिवस आहे. तुम्ही ते करू शकता; तुमच्या कामात यश मिळण्याची चांगली शक्यता आहे. तुमच्या जोडीदाराच्या मदतीने तुम्ही एखादा प्रकल्प पूर्ण करण्यात यशस्वी व्हाल.

कन्या
आजचा दिवस तुमच्यासाठी चांगला राहणार आहे. प्रलंबित कामे पूर्ण करण्यासाठी तुम्ही तुमच्या जवळच्या व्यक्तीची मदत घेऊ शकता. तुम्ही कुटुंबातील सदस्यांसह धार्मिक सहलीची योजना आखू शकता. तुम्ही मित्रांसोबत काही वेळ घालवाल आणि मित्राच्या वाढदिवसाच्या पार्टीचा आनंद घ्याल. तुम्ही तुमच्या चुलत भावासोबत वडिलोपार्जित मालमत्तेबद्दल चर्चा करू शकता, जो तुम्हाला चांगला सल्ला देईल. तुम्हाला आज साहित्य वाचण्यात आणि लिहिण्यात रस असेल आणि तुम्हाला एखाद्याकडून साहित्यिक पुस्तक देखील मिळू शकेल.

तूळ
आजचा दिवस तुमच्यासाठी चांगला राहणार आहे. आज तुम्ही तुमच्या व्यवसायातील नफा दुप्पट कराल आणि तुमच्या कुटुंबाच्या गरजा पूर्ण करण्यात यशस्वी व्हाल. तुम्हाला वडीलधाऱ्यांचे आशीर्वाद मिळतील, ज्यामुळे तुमचे काम वाढेल आणि तुमची प्रतिष्ठा वाढेल. घरात चांगली बातमी मिळण्याची शक्यता आहे आणि तुमचे वैवाहिक जीवन आनंदी राहील. तुम्हाला उत्पन्नाचे नवीन स्रोत सापडतील, ज्याचा वापर करून तुम्ही चांगले पैसे कमवू शकता. तुमची मुले खेळण्यासोबतच अभ्यासातही उत्कृष्ट कामगिरी करतील.

 वृश्चिक
आजचा दिवस तुमच्यासाठी फायदेशीर असेल. तुम्ही तुमच्या व्यवसायात काही बदल करू शकता, ज्याला लवकरच सकारात्मक प्रतिसाद मिळेल. तुम्ही बालपणीच्या मित्राला भेटाल, ज्यामुळे जुन्या आठवणी परत येतील. तुम्हाला एखाद्या समस्येतून आराम मिळेल, ज्यामुळे तुमचा भार कमी होईल. तुमच्या कुटुंबात आनंद आणि शांतीचे वातावरण राहील. या राशीचे लेखक भविष्यात चांगली प्रशंसा होईल अशी कथा लिहिण्याचा विचार देखील करू शकतात.

धनु 
आजचा दिवस तुमच्यासाठी चांगला राहणार आहे. तुम्ही व्यवसायात नफा कमवत असताना, तुम्ही तुमच्या खर्चाकडेही लक्ष दिले पाहिजे. कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी काळजीपूर्वक विचार करा आणि तुमच्या कुटुंबातील सदस्यांशी सल्लामसलत करा. राजकीय क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना प्रमुख नेत्यांना भेटण्याची संधी मिळेल. आज नोकरीत स्थलांतर होण्याची शक्यता आहे.

कुंभ 
आजचा दिवस तुमच्यासाठी चांगला राहणार आहे. तुमच्या योजनांना योग्य दिशा मिळेल, ज्यामुळे ते त्यांच्या इच्छित ध्येयाकडे वाटचाल करू शकतील. तुम्हाला काही नवीन लोक भेटतील जे तुमच्या कामात मदत करतील. तुमच्या वडिलांकडून तुम्हाला भरपूर पाठिंबा आणि सहकार्य मिळेल. तुम्ही तुमच्या शिक्षणातील अडथळ्यांवर मात कराल, ज्यामुळे तुम्हाला आनंद मिळेल. तुम्ही एखाद्या शुभ कार्यक्रमात सक्रियपणे सहभागी व्हाल, प्रशंसा मिळवाल आणि तुम्हाला आनंद मिळेल.

कुंभ 
आजचा दिवस तुमच्यासाठी चांगला राहणार आहे. तुमचे व्यावसायिक संबंध मजबूत करण्यासाठी, यशस्वी व्यवसाय सुनिश्चित करण्यासाठी तुम्ही काही महत्त्वाचे निर्णय घ्याल. गुंतवणूकीच्या बाबतीत तुम्ही आर्थिक सल्लागाराची मदत घेऊ शकता. या राशीखाली जन्मलेले विद्यार्थी स्पर्धात्मक क्षेत्रात उत्कृष्ट कामगिरी करतील, शाळा प्रशासन पूर्ण सहकार्य देईल. तुमच्या वैवाहिक जीवनात आनंद वाढेल आणि तुम्हाला तुमच्या वडिलांचे आशीर्वाद मिळतील. आज कोणतेही काम सकारात्मक मानसिकतेने सुरू करा; त्याचा निश्चितच फायदा होईल.

मीन 
आजचा दिवस तुमच्यासाठी आनंदाचा असेल. तुमचे बॉस ऑफिसमध्ये तुमच्या कामाची प्रशंसा करतील आणि तुमचे कनिष्ठ विद्यार्थीही तुमच्याकडून शिकण्याचा प्रयत्न करतील. स्पर्धांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी त्यांची तयारी सुरू ठेवावी. ज्याला तुम्ही पूर्वी मदत केली होती तो आज तुमच्यासाठी उपयुक्त ठरेल. आज तुम्ही अध्यात्माकडे अधिक कलता, ज्यामुळे तुमच्या मनाला शांती मिळेल.

(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. 

