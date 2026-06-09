/Aajche Rashi Bhavishya 10 June 2026 : आज आयुष्मान आणि सौभाग्य योग! 3 राशींसाठी लाभदायक; मेष, तूळ आणि कुंभ राशींनी राहवे सावधान

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 10 June 2026 in Marathi : वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार आज उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र आणि आयुष्मान योग चार राशीच्या लोकांसाठी भाग्यशाली ठरणार आहे. तर मेष, तूळ आणि कुंभ राशींनी सावध राहावे असं ज्योतिषशास्त्र तज्ज्ञांनी सांगितलं आहे. असा हा बुधवारचा दिवस मेष ते मीन राशीच्या लोकांसाठी काय घेऊन आला आहे जाणून घेऊयात राशीभविष्य ज्योतिषशास्ज्ञ तज्ज्ञ आनंद पिंपळकर यांच्याकडून
मेष (Aries Zodiac)
कोणालाही वचन देताना सावधगिरी बाळगा. कामाच्या ठिकाणी कौतुक होणार आह. तुमच्या उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढणार आहे. तुमच्या छंदांना साजेशा वस्तू खरेदी करा. आपल्या जोडीदाराच्या आरोग्याबद्दल काळजी वाटणार आहे. प्रवासाच्या योजना आखणार आहात.
वृषभ (Taurus Zodiac)
आजचा दिवस तुमच्यासाठी आनंदाचा असणार आहे. तुम्हाला दुसऱ्या नोकरीची संधी मिळणा आहे. कामाच्या ठिकाणी महत्त्वाची माहिती इतरांशी शेअर करु नका. कोणतेही निर्णय घाईघाईने घेऊ नका. जर तुम्हाला कशाबद्दल तरी चिंता वाटत असेल, तर वडिलांशी बोला.
मिथुन (Gemini Zodiac)
तुमच्यासाठी आजचा दिवश फायदेशीर असणार आहे. तुम्हाला तुमच्या कामात संयम आणि धैर्य बाळगावे लागणार आहे. तुम्ही तुमच्या व्यावसायिक योजनांवर एखाद्या अनुभवी व्यक्तीशी चर्चा करा. तुम्ही तुमच्या परिसरातील कोणालाही न मागता सल्ला देऊ नका. तुमची कुठेतरी प्रवास करण्याची इच्छा पूर्ण होणार आहे. मित्रांशी बोलताना सावध राहा.
कर्क (Cancer Zodiac)
आज कोणत्याही कायदेशीर बाबीबाबत सावधगिरी बाळगा. कोणतीही गुंतवणूक अत्यंत काळजीपूर्वक करा. तुमच्या कामात निष्काळजीपणा करु नका. तुम्ही भूतकाळातील चुकांमधून शिकणार आहात. एखाद्या कामाबद्दल शंका असल्यास, ते काम पूर्णपणे टाळा. कुटुंबातील सदस्याचा लग्नाचा प्रस्ताव अंतिम होणार आहे.
सिंह (Leo Zodiac)
आजचा दिवस तुमच्या उत्पन्नात वाढ करणारा ठरणार आहे. तुमची जुन्या वादांमधून सुटका होणार आहे. तुम्ही तुमच्या भावंडांकडे कामासंबंधी कोणतीही मदत मागितल्यास, ती तुम्हाला सहज प्राप्त होणार आहे. विद्यार्थ्यांसाठी उच्च शिक्षणाचा मार्ग सुकर होणार आहे. तुमच्या व्यवसायाशी संबंधित एक आर्थिक व्यवहार निकाली लागणार आहे.
कन्या (Virgo Zodiac)
आज नोकरदारांसाठी सावधगिरी बाळगण्याचा दिवस असणार आहे. तुम्ही तुमच्या जबाबदाऱ्या टाळू नका. ज्यांना आपल्या कामात अडचणी येत आहेत, त्यांना नवीन नोकरी मिळणार आहे. तुमच्या विरोधकांच्या प्रभावाखाली येऊ नका. तुम्हाला चांगले संबंध टिकवून ठेवण्याची गरज असणार आहे. तुमच्या आईची प्रकृती खालावणार आहे.
तूळ (Libra Zodiac)
आजचा दिवस तुमच्या आरोग्यासाठी चढ-उतारांचा असणार आहे. एखादी जुनी समस्या पुन्हा उद्भवणार आहे. जर तुम्ही फिरायला बाहेर जात असाल, तर तुमच्या आईवडिलांचा आशीर्वाद घ्या. पाण्याच्या ठिकाणी जाताना तुम्ही सावध रहा. तुमचा राहणीमान दर्जा सुधारणार आहे. पण कोणाकडूनही पैसे उधार घेऊ नका. कारण त्यामुळे नंतर समस्या निर्माण होणार आहे.
वृश्चिक (Scorpio Zodiac)
आजपासून तुमच्या व्यवहारांच्या बाबतीत डोळे आणि कान उघडे ठेवा, कारण तुमची फसवणूक होण्याचे संकेत आहेत. काम पूर्ण करण्यासाठी तुम्हाला कठोर परिश्रम करावे लागणार आहे. तुम्हाला एखाद्या दूरच्या नातेवाईकाकडून काही चांगली बातमी मिळणार आहे.
धनु (Sagittarius Zodiac)
आजचा दिवस इतर दिवसांपेक्षा चांगला असणार आहे. तुमचा व्यवसाय पुढे नेण्याच्या तुमच्या प्रयत्नांमध्ये तुम्हाला यश मिळणार आहे. तुम्ही तुमच्या मुलांना एका नवीन उपक्रमात सहभागी करणार आहात. तुम्हाला एका धार्मिक कार्यक्रमात सहभागी होण्याची संधी मिळणार आहे. तुमच्या काही कामांमुळे तुम्हाला अडचणी येणार आहे.
मकर (Capricorn Zodiac)
आजचा दिवस तुमच्या बोलण्यात संयम ठेवण्यासाठी असणार आहे. एखादा वाद झाल्यास संयम ठेवा. तुम्हाला तुमच्या कुटुंबातील एखाद्या सदस्याकडून काही निराशाजनक बातमी कानावर पडणार आहे. तुम्ही तुमच्या घराच्या नूतनीकरणाचे काम करु शकता. पण व्यवसायातील संभाव्य नुकसान तुम्ही थोडक्यात टाळा.
कुंभ (Aquarius Zodiac)
बुधवारचा दिवस तुमच्यासाठी खूप आनंददायी राहणार आहे. तुम्हाला एकापाठोपाठ एक चांगल्या बातम्या कानावर पडणार आहेत. तुम्ही कुटुंबियांसोबत काही वेळ घालवाल, ज्यामुळे तुमच्या जुन्या आठवणींना उजाळा मिळणार आहे. जर कोणाशी काही वाद सुरू असेल तर तो देखील मिटणार आहेत. कामाबाबत निष्काळजीपणा टाळा, अन्यथा ते नंतर पूर्ण करताना अडचणी येऊ शकतात.
मीन (Pisces Zodiac)
आजचा दिवस तुम्हाला कामाबाबत संभ्रम निर्माण करणारा असणार आहे. कोणाशीही बोलताना अत्यंत सावधगिरी बाळगा. कामाच्या ठिकाणी असलेले तुमचे मित्र तुमचे शत्रू होतील. ज्यांच्यापासून तुम्हाला सावध राहावे लागणार आहे.जर तुमच्या सहकाऱ्यांपैकी कोणी तुम्हाला कामासंबंधी काही सल्ला दिला, तर तुम्ही तो अत्यंत विचारपूर्वक अमलात आणा. प्रेमसंबंधात असलेल्या व्यक्तींच्या आयुष्यात त्यांचा जुना जोडीदार परत येणार आहे.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)