Aajche Rashi Bhavishya 10 November: 10 नोव्हेंबर सोमवारी शुभयोग राहील, मेहनतीचं मिळेलं संपूर्ण फळ

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 10 November 2025 in Marathi: सोमवार विशेष उर्जेने भरलेला असेल, मार्गशीर्ष महिन्याच्या कृष्ण पक्षाच्या सहाव्या दिवशी सूर्य तूळ राशीत असेल आणि चंद्र दुपारी 1.03 वाजता मिथुन राशीतून कर्क राशीत संक्रमण करेल.
मेष
आज काही मेष राशीच्या लोकांसाठी परदेश प्रवास शक्य आहे. तुम्हाला तुमच्या जोडीदाराकडूनही पूर्ण पाठिंबा मिळेल. तुम्हाला एखादा जुना मित्रही भेटू शकेल. तुम्हाला तुमच्या अभ्यासात अधिक रस असेल.
वृषभ
सध्याचा काळ वृषभ राशीच्या विद्यार्थ्यांसाठी खूप अनुकूल असेल. तुम्हाला आज तुमच्या मुलाकडून काही चांगल्या बातम्या ऐकू येतील. काही बाबींवरील वादामुळे मानसिक त्रास वाढू शकतो.
मिथुन
जर मिथुन राशीचे लोक काहीतरी नवीन सुरू करण्याचा विचार करत असतील तर त्यांनी घाई टाळावी. निर्णय घेण्यापूर्वी त्यांनी सर्व पैलूंचे काळजीपूर्वक मूल्यांकन करावे.
कर्क
कर्क राशीच्या लोकांना सध्या आरोग्याशी संबंधित चिंतांना तोंड द्यावे लागू शकते. तुम्हाला संयम बाळगण्याचा आणि कामावर इतरांसमोर अस्वस्थ वाटणे टाळण्याचा सल्ला दिला जातो.
सिंह
सिंह राशीच्या लोकांना नशिबाची पूर्ण साथ मिळणार आहे. आजचा दिवस तुमच्यासाठी व्यवसाय आणि कामात फायदेशीर ठरेल. तुम्ही तुमच्या कौटुंबिक जबाबदाऱ्या देखील पूर्ण करू शकाल.
कन्या
टॅरो कार्ड गणनेनुसार, आज अविवाहित कन्या राशीच्या लोकांसाठी अनुकूल काळ आहे. आज लग्नाची शक्यता आहे. तुम्ही तुमच्या प्रियजनांना भेटाल. शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी हा दिवस चांगला असेल.
तूळ
तूळ राशीच्या लोकांना आज अनावश्यकपणे धावपळ करावी लागू शकते. तुम्हाला अनावश्यक धावपळ टाळण्याचा आणि तुमचे मानसिक संतुलन राखण्याचा सल्ला दिला जातो. तुमची आर्थिक परिस्थिती पूर्वीपेक्षा मजबूत होईल. दिखावा आणि दिखावा करण्यापासून दूर रहा.
वृश्चिक
वृश्चिक राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस आर्थिक बाबतीत खूप चांगला असेल. तुमची आर्थिक परिस्थिती सुधारेल आणि रखडलेली कामे प्रगती करतील. आरोग्यासाठी हा चांगला काळ नाही. काळजीपूर्वक वाहन चालवा; दुखापत होण्याची शक्यता आहे.
धनु
धनु राशीला काही चांगल्या आणि काही वाईट गोष्टींना सामोरे जावे लागू शकते. तसेच, तुमची रखडलेली कामे प्रगतीपथावर जातील, परंतु तुमची सक्रियता महत्त्वाची असेल.
मकर
मकर राशीचे लोक आज खूपच आक्रमक असतील. तुमचे हेतू खूप स्पष्ट असतील, ज्यामुळे तुम्ही कामावर आणि घरी सर्व कामे प्रभावीपणे पूर्ण करू शकाल.
कुंभ
कुंभ राशीच्या व्यक्तीला आज एखाद्या महत्त्वाच्या व्यक्तीची भेट होऊ शकते. शिवाय, तुमचे मनोबल मजबूत राहील. तुम्हाला प्रलंबित निधी मिळेल. तुम्हाला सामाजिक आदर मिळेल. नवीन व्यवसाय प्रकल्प सुरू करण्याची शक्यता आहे.
मीन
मीन राशीला कामाच्या ठिकाणी वाढत्या स्पर्धेचा सामना करावा लागेल. धैर्याने, प्रलंबित कामे देखील यशस्वीरित्या पूर्ण करता येतील. कुटुंबात मतभेद निर्माण होतील.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)