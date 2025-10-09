Aajche Rashi Bhavishya 10 October: सिद्धी योगामुळे शुभ योग, गणरायाची राहिल कृपा, कसं असे संकष्टी चतुर्थीचा दिवस

Daily Horoscope Aajche Rashi Bhavishya 10 October 2025 in Marathi: 10 ऑक्टोबर रोजी संकष्टी चतुर्थी आहे. शुक्रवारचा हा दिवस 12 राशींसाठी ठरेल खास. कोणत्या राशीवर राहील गणरायाची विशेष कृपा.
मेष
ताणामुळे लहान कामे देखील कठीण होतील. तुमच्या कामगिरीच्या आणि स्वभावाच्या सकारात्मक पैलूंवर लक्ष केंद्रित करण्याचा प्रयत्न करा. सध्या, प्रत्येकजण तुमचा विरोध करताना दिसेल. तुम्हाला महत्त्वाच्या वाटणाऱ्या गोष्टींना चिकटून राहा.
वृषभ
तुमच्या चुका लक्षात आल्यानंतरही बदल न केल्याने तुमच्या समस्या वाढतील. कोणालाही मदत करण्यापूर्वी, त्यांचे विचार योग्यरित्या समजून घेणे महत्वाचे आहे. आर्थिक मदतीमुळे तुमचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे.
मिथुन
तुम्हाला दिवसाच्या सुरुवातीलाच कठीण समस्या येऊ शकतात. कौटुंबिक विरोधामुळे तुमचा दृष्टिकोन मांडणे कठीण होईल. ज्या गोष्टींवर तडजोड करणे कठीण आहे त्या स्वीकारणे टाळा. पुन्हा येणारे तेच अनुभव बदलण्यासाठी तुमच्या सवयी सुधारण्याचा प्रयत्न करा.
कर्क
लोक काय म्हणतात ते तुम्हाला गोंधळात टाकू शकते. तुम्ही घेतलेले कोणतेही निर्णय बदलण्याची गरज नाही. बरेच लोक तुमचा हेवा करतील. योग्य लोकांचा सहवास निवडा.
सिंह
तुमच्यासाठी भूतकाळातील समस्या सोडवणे महत्वाचे आहे. भूतकाळातील समस्यांवर वारंवार विचार केल्याने तुम्ही नकारात्मकता वाढवत आहात. शिवाय, वर्तमानावर लक्ष केंद्रित केल्याने भीती निर्माण होऊ शकते. तुमचे विचार सोडवण्यावर लक्ष केंद्रित करा.
कन्या
भविष्याचा विचार करताना तुम्हाला वर्तमानात बदल करणे शक्य होईल. प्रवास योजना आखल्या जाऊ शकतात. तुमच्या वागण्यामुळे प्रभावशाली लोकांच्या मनात नकारात्मक छाप निर्माण होणार नाही याची विशेष काळजी घ्या. हट्टीपणा टाळा.
तुळ
कुटुंबासोबत वेळ घालवल्याने सकारात्मकता येईल. भविष्याबद्दल सखोल चर्चा होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे प्रत्येक व्यक्तीचा दृष्टिकोन समजून घेणारे निर्णय घेणे सोपे होते. पैशाशी संबंधित नाराजी दूर होतील. योजनेनुसार काम करत रहा.
वृश्चिक
जीवनातील चढ-उतार संतुलित करणे महत्वाचे आहे. कोणालाही भावनिक त्रास होऊ नये याची काळजी घ्या. महत्त्वाचे निर्णय घेण्यासाठी तुम्हाला तुमचे प्रयत्न वाढवावे लागतील. तुमचे काम बदलत असताना, इतरांमध्येही बदल होतील.
धनु
तुम्ही ध्येय निश्चित केले पाहिजे आणि त्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. आरोग्याच्या समस्या सोडवण्यासाठी प्रयत्न करा. जोपर्यंत तुमचे आरोग्य सुधारत नाही तोपर्यंत तुमचे विचार अपरिवर्तित राहतील आणि तुमची नकारात्मकता कायम राहील.
मकर
नवीन लोकांशी वाढत्या ओळखी आनंद आणू शकतात. तुम्ही तुमच्या इच्छित मार्गावर आहात की नाही याचे मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे. इतरांशी संवाद साधल्याने तुम्हाला प्रेरणा मिळेल, परंतु तुम्हाला तुमच्या कामाकडे समान लक्ष देणे आवश्यक आहे. आर्थिक जोखीम तात्काळ फायदे देतील.
कुंभ
तुम्हाला मर्यादित विचारांपासून मुक्त होऊन नवीन कामावर लक्ष केंद्रित करावे लागेल. लोकांशी बदलणारे संबंध समजून घेण्यास वेळ लागेल. कठीण काळात तुमचा विश्वास असलेल्या लोकांकडून पाठिंबा मिळेल. असे असूनही, एकाकीपणाची भावना कायम राहील. तुमच्या अनुभवाचा सुज्ञपणे वापर करा.
मीन
तुमच्या स्वभावातील चढउतार तुमच्या कामावर परिणाम करतील. निर्णय घेण्यास अपेक्षेपेक्षा जास्त वेळ लागेल, ज्यामुळे तुमची चिंता वाढेल. आर्थिक बाबींमध्ये संतुलन राखा. अचानक मोठे खर्च येऊ शकतात, परंतु तुम्हाला मदत मिळेल.
